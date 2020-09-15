За сутки в России зафиксировано более 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

СОVID-19

Об этом 15 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 245 (22,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 073 849 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 41,1 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 218 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218 397 человек.

Источник: centralasia.media