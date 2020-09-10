Казахстан готовится к очередной волне коронавируса

«Ситуация стабильная. Основные показатели идут на снижение. Но мы мониторим наших соседей и другие страны мира. Идет резкое повышение заболеваемости в Италии, Испании, Германии, Турции. В СНГ идет прирост на 0,5 % выше, чем в Казахстане. Мы тоже готовимся к очередной волне коронавируса», - сказал министр.
Также Цой предложил в школах республики сохранить дистанционное обучение на первую четверть.
В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 106 584 случая заражения коронавирусом.
Источник: centralasia.media