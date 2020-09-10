На утро 10 сентября выявлен 71 новый случай COVID-19. Всего — 44 684

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлен 71новый случай COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова 10 сентября на брифинге в правительстве.

Из них 19 лабораторно подтвержденных случаев, 52 — клинико-эпидемиологических подтвержденных случая.

- Баткенская область — 19 (11 / 8);

- Бишкек — 15 (2 / 13);

- Жалал-Абадская область — 15 (2 / 13);

- Иссык-Кульская область — 8 (0 / 8);

- Ошская область — 5 ( 0/ 5);

- Чуйская область — 4 (2 / 2);

- Таласская область — 4 (2 / 2);

- город Ош — 1 (0/ 1).

Всего за весь период пандемии (с марта) зарегистрировано 44 684 случая заражения коронавирусом, из которых 19 004 лабораторно подтвержденных случая, 25 680 — клиники-эпидемиологически подтвержденных случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org