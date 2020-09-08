За сутки зарегистрирована 1 смерть от COVID-19

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зафиксирована одна смерть от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова 8 сентября на брифинге.

По ее словам, летальный исход зафиксирован в Бишкеке.

Общее количество летальных исходов с марта составляет 1062, из них 265 случаев подтверждены лабораторно, 797 случаев подтверждены клинико-эпидемиологически.

Министерство здравоохранения 18 августа изменило статистику и убрало из числа летальных исходов пациентов с коронавирусом, которые умерли от других болезней.

Источник: zdorovie.akipress.org