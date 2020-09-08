На утро 8 сентября выявлено 68 новых случаев COVID-19. Всего — 44 526

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлено 68 новых случаев COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила 8 сентября на брифинге представитель Минздрава Айнура Акматова.

Из них 19 лабораторно подтвержденных случаев, 49 — клинико-эпидемиологических подтвержденных случаев.

- Баткенская область — 16 (11 / 5);

- Бишкек — 13 (1 / 12);

- Ошская область — 11 (2 / 9);

- Жалал-Абадская область — 8 (0 / 8);

- Иссык-Кульская область — 8 (1 / 7);

- Таласская область — 7 (3 / 4);

- Чуйская область — 4 (0 / 4);

- Нарынская область — 1 (1 / 0).

Всего за весь период пандемии (с марта) зарегистрировано 44 526 случаев заражения коронавирусом, из которых 18 952 лабораторно подтвержденных случая, 25 574 — клиники-эпидемиологически подтвержденных случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org