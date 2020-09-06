За сутки 178 пациентов выздоровели от COVID-19

СОVID-19

За сутки 178 пациентов выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, сообщает 6 сентября республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Из них:

- Бишкек – 112

- Жалал-Абадская область – 25

- Иссык-Кульская область – 14

- Баткенская область – 11

- Чуйская область – 8

- Талаская область – 4

- Ошская область – 2

- город Ош – 1

- Нарынская область – 1.

Всего с марта после выздоровления выписаны 39 тыс. 826 человек, переболевших коронавирусом и пневмонией.

Источник: zdorovie.akipress.org