За сутки 178 пациентов выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, сообщает 6 сентября республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Из них:
- Бишкек – 112
- Жалал-Абадская область – 25
- Иссык-Кульская область – 14
- Баткенская область – 11
- Чуйская область – 8
- Талаская область – 4
- Ошская область – 2
- город Ош – 1
- Нарынская область – 1.
Всего с марта после выздоровления выписаны 39 тыс. 826 человек, переболевших коронавирусом и пневмонией.
Источник: zdorovie.akipress.org