В Кыргызстане от COVID-19 скончался 1 человек

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрирован один случай летального исхода от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 4 сентября на брифинге.

Летальный исход был зарегистрирован в Баткенской области.

Общее количество летальных исходов с марта составляет 1061, из них 265 случаев подтверждены лабораторно, 796 случаев подтверждены клинико-эпидемиологически.

Министерство здравоохранения 18 августа изменило статистику и убрало из числа летальных исходов пациентов с коронавирусом, которые умерли от других болезней.

Источник: zdorovie.akipress.org