В Кыргызстане выявлено 92 новых случая коронавируса. Всего — 44 227

На утро 4 сентября в Кыргызстане выявлено 92 новых случая коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге.
Из них 33 лабораторно подтвержденных случая / 59 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев:
- Иссык-Кульская область – 32
- Ошская область – 15
- Баткенская область – 14
- Бишкек – 12
- Чуйская область – 7
- Нарынская область – 6
- Жалал-Абадская область – 3
- Ош – 2
- Таласская область – 1.
Всего с марта зарегистрированы 44 227 человек с COVID-19, в том числе 18 858 лабораторно подтвержденных случаев и 25 369 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.
Источник: zdorovie.akipress.org