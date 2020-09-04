В Кыргызстане выявлено 92 новых случая коронавируса. Всего — 44 227

СОVID-19

На утро 4 сентября в Кыргызстане выявлено 92 новых случая коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге.

Из них 33 лабораторно подтвержденных случая / 59 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев:

- Иссык-Кульская область – 32

- Ошская область – 15

- Баткенская область – 14

- Бишкек – 12

- Чуйская область – 7

- Нарынская область – 6

- Жалал-Абадская область – 3

- Ош – 2

- Таласская область – 1.

Всего с марта зарегистрированы 44 227 человек с COVID-19, в том числе 18 858 лабораторно подтвержденных случаев и 25 369 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org