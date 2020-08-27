В Кыргызстане за сутки зарегистрирован 101 новый случай COVID-19. Всего - 43 тыс. 459

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлен 101 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 U07.1 и U07.2. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, из них в городе Бишкек - 32 случая, город Ош – 1, Чуйская область – 7, Ошская область – 10, Талас облусу – 4, Нарынская область – 5, Иссык-Кульская область – 18, Джалал-Абадская область – 16, Баткенская область – 8.

За весь период в стране зарегистрировано 43 тыс. 459 случаев COVID-19. Из них 18 тыс. 604 – лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 и 24 тыс. 855 - пневмонии.

Источник: Кабар