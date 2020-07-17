ФОМС: Лечение больных пневмонией осуществляется бесплатно

СОVID-19

Лечение больных пневмонией так же, как и лечение с диагнозом COVID-19, осуществляется бесплатно, сообщил заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Акылбек Калыков.

По его словам, медики, лечащие пациентов с пневмонией и работающие в дневных стационарах, тоже получат компенсационные выплаты.

«С начала года на компенсационные выплаты из республиканского бюджета ФОМС было дополнительно выделено 233,7 млн сомов. Выплаты получили 20 тысяч 933 медицинских работника. В целом на компенсации медицинским работникам, работающим в очагах инфекции, было выплачено 503,6 млн сомов», - сообщил Калыков.

В ФОМС не уточнили, во сколько обходится лечение одного пациента с пневмонией.

В июне сообщалось, что оплата за госпитализацию одного бессимптомного пациента с коронавирусом стоит 3 тысячи сомов, пациента с легкой степенью COVID-19 – 3,5 тысячи, средней тяжести – 10 тысяч 817 тяжелой степени заболевания – 70 тысяч 427, крайне тяжелой степени – 132 тысячи 837 сомов. Также предусмотрена оплата больницам за наблюдение за контактными лицами – 1 тысяча 742 сома за одного человека.

Ранее вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что Минздрав издал приказ, согласно которому случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19.

"Азаттык"