"Убийственная казахстанская пневмония": откуда она взялась и исчезнет ли?

СОVID-19



На этот раз поводом стало адресованное гражданам Китая в Казахстане предупреждение, которое опубликовало на своем сайте посольство этой страны. Оно сообщало о вспышке «неизвестной пневмонии» в Казахстане, которая «убивает больше людей, чем COVID-19», и повлекло массу новых вопросов к тому, как в стране ведется учет больных коронавирусом и умерших.

«ОСТОРОЖНО, НЕИЗВЕСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ!»

9 июля на сайте посольства Китая в Казахстане появилось предупреждение. В нем содержался призыв к китайским гражданам проявлять бдительность на казахстанской территории в связи с распространением «неизвестной пневмонии», жертвами которой, согласно тексту, стали и китайцы.

«Смертность от этой болезни значительно выше, чем от нового коронавируса. Департаменты здравоохранения страны проводят сравнительное исследование вируса, [вызывающего] пневмонию, но пока не определили [его]», - так процитировала первоисточник гонконгская газета South China Morning Post. Она одной из первых вечером 9 июля сообщила об обращении, опубликованном только на китайском языке.

Правительство Казахстана на поднявшуюся шумиху по поводу «нового смертоносного» недуга отреагировало опровержениями. В официальном заявлении по этому поводу Нур-Султан отверг заявления «некоторых СМИ» о «неизвестной пневмонии» в стране. О первоисточнике этих сообщений в лице китайского посольства в реакции казахстанских властей не было ни слова, ноты протеста также не последовало.

На сайте этого диппредставительства тем временем появилось другое сообщение, вновь только на китайском языке, — от 10 июля. В нем говорилось, что посол Китая Чжан Сяо провел телефонный разговор с министром здравоохранения Казахстана Алексеем Цоем. Из текста следует, что стороны обсудили «замечательные результаты в области общественного здравоохранения и медицинского сотрудничества двух стран», а Цой «поблагодарил Китай за решительную поддержку противоэпидемической работы в Казахстане».

Одновременно оригинальный текст посольского предупреждения, по всей видимости, подвергся редактуре. В нем больше не говорится о том, что пневмония в Казахстане имеет «неизвестное» происхождение, и не упоминается высокая смертность. Сообщается лишь, что в стране наблюдается вспышка респираторного заболевания, и даются рекомендации китайским гражданам о том, как вести себя в этих условиях.

ИЗВЕСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ?

О резком всплеске пневмонии вирусного происхождения в Казахстане заговорили в 20 числах июня. Информация о многократном увеличении числа госпитализированных с таким диагнозом, количества обращений в скорую помощь, а также смертности просачивалась в виде разрозненных сообщений из различных регионов. Они сопровождались утверждениями, что тесты на COVID-19 у таких пациентов часто дают отрицательный результат.

Факт эпидемии пневмонии на официальном уровне признавали, но упоминали особняком и никак не связывали с коронавирусом. Одним из последних в таком ключе высказывался в своем телеобращении 8 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он и глава Минздрава Алексей Цой продолжили придерживаться выбранной линии и на заседании правительства 10 июля, во время которого Токаев заявил, что ведомству Цоя следует «направлять усилия и на пневмонию», поскольку «смертность очень высокая, это надо признать».

Министр Алексей Цой при этом озвучил и цифры. Он сообщил, что только в период с 1 по 8 июля в стране зарегистрировали более 39 тысяч случаев пневмонии, которую он назвал «неуточненной» и имеющей «схожее с коронавирусом течение». При этом официальное число заболевших COVID-19 за период с начала марта составляет сейчас 56 455.

О том, что таких больных лечат по «ковидному» протоколу, заявляют медики. Многие врачи, а также другие научные эксперты высказывают твердое убеждение, что и здесь речь идет о коронавирусе, который по каким-то причинам не диагностируют у больных.

В качестве возможных объяснений приводился и тот факт, что в Казахстане из-за повсеместной нехватки тестов и наплыва пациентов сдать анализ на коронавирус стало практически невозможно. Это обстоятельство, а также многочисленные сообщения об остром повсеместном дефиците мест в больницах, лекарств, кислородных баллонов, аппаратов искусственной вентиляции легких, невозможности сделать компьютерную томографию легких и добиться приезда неотложки, считают аналитики, говорят о выходе из строя отечественной системы здравоохранения.

На официальной статистке COVID-19 информация о тысячах больных пневмонией и сотнях умерших от нее все это время никак не сказывается — она продолжает существовать параллельно. В сводки о заболевших и умерших не включают не только случаи такой пневмонии. До настоящего момента статистика не учитывает некоторые смерти, произошедшие и при положительном тесте на COVID-19: часть летальных исходов списывают на другие заболевания.

Такой политики министерство стало придерживаться после создания весной специальной комиссии для изучения летальных исходов. Именно она решает, какие смерти будут зарегистрированы как последствия коронавируса, какие — нет. В последнее время в этом органе, по-видимому, вовсе перестали справляться с наплывом работы. По крайней мере, именно так в Минздраве в начале июля объяснили изменение графика публикации данных о смертности. Они появляются теперь лишь раз в неделю — по понедельникам.

Рассматривать случаи пневмонии как «вероятные случаи коронавирусной инфекции» на официальном уровне тоже решили совсем недавно — фактически, накануне публикации предупреждения на сайте посольства Китая. Частью «ковидной» статистики в Казахстане заболевшие пневмонией при отсутствии положительного теста на COVID-19 все еще не являются.

«КАЗАХСТАН КАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВСЕМ»

Сообщения о том, что китайское посольство предупреждает своих граждан в Казахстане о бушующей в стране неведомой науке болезни, убивающей больше людей, чем COVID-19, быстро подхватили мировые СМИ.

Заголовки о «новом смертельном вирусе» в течение дня 10 июля сменились сообщениями об опровержениях казахстанской стороны.

«Китай вызывает панику в мире в связи с вирусами, и вот еще один: неизвестная пневмония, охватывающая Казахстан», — ​написал американский журнал Forbes, сделав отсылку к тому обстоятельству, что коронавирус нового типа, чья пандемия парализовала мир, согласно широкому консенсусу, распространился из китайской провинции Ухань.

Израильский ресурс i24 в этой связи также упоминает противостояние Китая и США, напоминая о призывах американского президента Дональда Трампа называть новый вирус «китайским». i24 характеризует как «попытку повторить ссору» утверждение, что поначалу в тексте посольства Китая в Казахстане якобы говорилось о «казахстанской пневмонии», но затем формулировка была изменена на «нековидная пневмония».

О том, что текст изначально был именно таким, заявило французское информационное агентство France-Presse, на которое и ссылается i24. Подтверждений этому найти не удалось. В настоящее время предупреждение китайского посольства вообще не содержит отсылок к коронавирусу.

Между тем, от AFP не ускользнул и другой момент — содержание заявления казахстанских властей.

«Министерство здравоохранения Казахстана заявило в пятницу, что утверждения "китайских СМИ" "не соответствуют действительности"», не упомянув посольство, — отметило агентство.

Казахстанский Минздрав признал, что случаи с симптомами COVID-19 при отрицательном тесте действительно регистрируют как обычную пневмонию. Ведомство «настаивает, что это соответствует инструкциям Всемирной организации здравоохранения», — добавляет AFP.

«Казахстан и другие страны Центральной Азии в последние недели обвиняли в преуменьшении масштабов второй волны случаев за счет классификации многих из них как пневмонии. Зачастую причиной занижения называют недостаток тестовых наборов хорошего качества», — пишет французское агентство.

То, что источником сообщений об «убийственной неизвестной пневмонии» было именно посольство Китая в Казахстане, чья миссия — выражать позицию официального Пекина, сообщили практически все осветившие тему иностранные СМИ. Агентство Reuters указало также, что диппредставительство разместило свое предупреждение и в аккаунте в китайском мессенджере WeChat.

Американский деловой ресурс Business Insider в публикации «Казахстан обвиняет Китай в фабрикации сообщений о вспышке пневмонии, более смертоносной, чем COVID-19» изучил также незаурядно оформленное опровержение на английском языке от казахстанского Минздрава. В нем говорится: «Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально объявляет, что эта информация [о неизвестной пневмонии] НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ».

Написанная заглавными буквами фраза в тексте повторяется дважды — в начале и в конце заявления. Сопровождается публикация и изображением смартфона, на экране которого открыта статья South China Morning Post с идущей поперек надписью FAKE NEWS (фейковые или ложные новости), также выполненной заглавными буквами.

Ситуация в Казахстане уже была популярной темой в мировых СМИ в последние дни. После того, как в стране сначала разделили, а затем вновь объединили данные о так называемых «симптомных» и «бессимптомных» больных коронавирусом, число заболевших за одни сутки увеличилось в несколько раз. Такой рывок кривой вывел страну в мировые лидеры по приросту заболеваемости. На карте течения пандемии New York Times страна оказалась на первом месте, вызвав очередной переполох.

Казахстан с населением 18 миллионов человек, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, сейчас стоит у рубежа первой 30-ки стран по числу заболевших.

На первое место по антидостижениям страну поместила и британская Telegraph. С 5 июля в Казахстане вновь ввели строгий карантин. Telegraph в статье под заголовком «Как не надо иметь дело с COVID» назвала Казахстан первой страной в мире, где повторно ввели локдаун.

Ранее ограничительные меры вместе с режимом чрезвычайного положения в стране вводили в середине марта. ЧП отменили 11 мая. После этого, пишет Telegraph, в стране началась «обратная реакция».

«Казахстан… с удовольствием принял вновь открывшиеся свободы. Ориентированные на семью казахстанцы навещали родных, полиция регулярно разгоняла свадьбы численностью до 100 человек, поскольку большие скопления людей были все еще запрещены. Вновь заполнились кафе и спортзалы. Для облегчения путешествий открылись границы», — отмечает Telegraph. Издание добавляет, что «истинные данные смертности» в стране «могут быть значительно выше» и заключает, что история Казахстана должна стать «предостережением для всех остальных, выходящих из локдауна».

«ЖДЕМ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

После публикации предупреждения китайского посольства мировые СМИ обратились за комментариями и в китайское министерство иностранных дел. Представитель МИД Китая, которого, в частности, цитировала американская вещательная корпорация CNN, от прямого ответа воздержался, заявив лишь, что там «хотели бы получить больше информации» от казахстанских властей по поводу происходящего.

Судя по комментариям в социальных сетях, разъяснений по поводу реальной эпидемиологической ситуации в Казахстане ждут не только в Пекине.

Радио "Свобода"