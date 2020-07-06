Чыныбай Турсунбеков госпитализирован с пневмонией и подключен к ИВЛ

СОVID-19

Депутат и экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков госпитализирован в больницу с диагнозом пневмония.

Он отмечает, что депутат к аппарату искусственной вентиляции легких, но его общее состояние характеризуется как хорошее и стабильное.

- Все его показатели жизнедеятельности в порядке: давление, температура, сатурация. Чыныбай Акунович поддерживает связь со своей семьей. По прогнозам врачей, в самое ближайшее время он будет отключен от аппарата ИВЛ и переведён на амбулаторное лечение, - сообщил Ибраим Нуракун уулу.

Известно, что ПЦР-анализ на коронавирус Турсунбекова отрицательный. В какую больницу госпитализирован Турсунбеков не уточняется.

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