У скончавшейся жительницы села Кашка-Терек Сузакского района Джалал-Абадской области, которая была заражена коронавирусом, немногим ранее умер 36-летний сын, у него тоже был COVID-19, сообщил аким района Эрмекабай Омошев.
За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались три человека с коронавирусной инфекцией, одна из них — женщина 1944 года рождения — в Джалал-Абадской областной больнице.
Напомним, что 16 июня умер 36-летний мужчина. Он приехал на похороны в Сузакский район из Бишкека. До этого из-за плохого самочувствия занимался самолечением, продолжая торговать на столичном рынке фруктами и овощами.
По словам акима, женщина заразилась от сына. Всего были инфицированы восемь членов семьи.
В Кыргызстане выявили 4 513 случаев заражения коронавирусом. Скончались 46 человек, 2 212 выздоровели.
Источник: https://ru.sputnik.kg