COVID в Кыргызстане - в течение 10 дней скончались сын и мать

СОVID-19

У скончавшейся жительницы села Кашка-Терек Сузакского района Джалал-Абадской области, которая была заражена коронавирусом, немногим ранее умер 36-летний сын, у него тоже был COVID-19, сообщил аким района Эрмекабай Омошев.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались три человека с коронавирусной инфекцией, одна из них — женщина 1944 года рождения — в Джалал-Абадской областной больнице.

Напомним, что 16 июня умер 36-летний мужчина. Он приехал на похороны в Сузакский район из Бишкека. До этого из-за плохого самочувствия занимался самолечением, продолжая торговать на столичном рынке фруктами и овощами.

По словам акима, женщина заразилась от сына. Всего были инфицированы восемь членов семьи.

В Кыргызстане выявили 4 513 случаев заражения коронавирусом. Скончались 46 человек, 2 212 выздоровели.

Источник: https://ru.sputnik.kg