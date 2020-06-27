COVID выявили у советника премьера и двух завотделами аппарата правительства

СОVID-19

У советника премьер-министра КР и двух заведующих отделами аппарата правительства выявили коронавирус, сообщили Sputnik в пресс-службе кабмина.

COVID-19 диагностировали у советника главы правительства Артема Новикова — его обследовали как контактное лицо другого заболевшего (Новиков был министром экономики в команде экс-премьера Сапара Исакова). Также инфекцию выявили у завотделом организационно-инспекторской работы и регионального развития Жетигена Бакирова и завотделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Маратбека Чолпонкулова.

На сегодня в стране зафиксировали 4 513 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 2 212 пациентов, умерли 46.

Источник: https://ru.sputnik.kg