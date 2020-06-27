У руководителя аппарата президента КР и еще 8 сотрудников выявили COVID

СОVID-19

Еще у девяти сотрудников аппарата президента КР подтвердилось наличие коронавируса, в том числе у руководителя аппарата президента КР Досалы Эсеналиева, сообщила пресс-служба главы государства.

Вчера COVID-19 выявили у восьми работников аппарата. Общее число заболевших среди подчиненных Сооронбая Жээнбекова — 17 человек.

Все они изолированы на дому, получают медицинские консультации и продолжают работать удаленно. Заболевание протекает по-разному, но состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

На сегодня в стране зафиксировали 4 513 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 2 212 пациентов, умерли 46.

Источник: https://ru.sputnik.kg