"То, что сейчас происходит - катастрофа! Пневмоний всё больше"

СОVID-19

Об этом написал в соцсетях заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов.

- Нагрузка увеличивается с каждым днём. Пневмоний всё больше. Практически каждый час бьем антирекорды по вызовам, которые лежат в очереди. Нам нужны места в больницах, - подчеркнул Егор Борисов.

Он отметил, что на протяжение нескольких лет и, в частности, в период пандемии, "экстренники" неоднократно заявляли о необходимости увеличения больниц и бригад экстренной медпомощи. Сделано этого не было. И в настоящее время это вылилось в катастрофу.

"То, что сейчас происходит - катастрофа! Пневмоний всё больше"

URL: https://www.vb.kg/389439