309 новых случев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Кыргызстане, новых смертей 3

СОVID-19

На сегодня по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек - 118

Чуйская область - 23

г. Ош - 94

Ошская область - 39

Нарынская область - 5

Джалал-Абадская область - 19

Иссык-Кульская область - 5

Таласская область - 3

Баткенская область – 3

Из числа новых 309 выявленных случаев:

- Завозные - 5 (1,6 %);

- Имели контакт с подтвержденными случаями – 304 человек (98,3%);

На 27 июня 2020 года в Кыргызстане зафиксировано всего 4 513 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 628, из них в реанимации – 12;

На домашней изоляции – 1627 бессимптомных больных;

Выписаны – 2 212;

Умерли – 46;

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 43 случая:

• г. Бишкек – 19

• Чуйская область – 7

• г. Ош – 7

• Ошская область – 3

• Нарынская область – 2

• Баткенская область – 1

• Иссык-Кульская область – 4

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 11 медицинских работников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 712 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 414 медработников.

За прошедшие сутки зафиксирован 3 летальных исхода от COVID-19:

- В Ошской межобластной больнице – 1 (1969 г.р., женщина), Джалал-Абадской областной больнице – 1 (1944 г.р., женщина), в Аксыйской ТБ – 1 (1946 г.р., мужчина).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 46 случаев.