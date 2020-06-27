309 новых случев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Кыргызстане, новых смертей 3

На сегодня по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19:
г.Бишкек - 118
Чуйская область - 23
г. Ош - 94
Ошская область - 39
Нарынская область - 5
Джалал-Абадская область - 19
Иссык-Кульская область - 5
Таласская область - 3
Баткенская область – 3
Из числа новых 309 выявленных случаев:
- Завозные - 5 (1,6 %);
- Имели контакт с подтвержденными случаями – 304 человек (98,3%);
На 27 июня 2020 года в Кыргызстане зафиксировано всего 4 513 случаев заражения COVID-19:
В стационаре – 628, из них в реанимации – 12;
На домашней изоляции – 1627 бессимптомных больных;
Выписаны – 2 212;
Умерли – 46;
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 43 случая:
• г. Бишкек – 19
• Чуйская область – 7
• г. Ош – 7
• Ошская область – 3
• Нарынская область – 2
• Баткенская область – 1
• Иссык-Кульская область – 4
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 11 медицинских работников.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 712 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 414 медработников.
За прошедшие сутки зафиксирован 3 летальных исхода от COVID-19:
- В Ошской межобластной больнице – 1 (1969 г.р., женщина), Джалал-Абадской областной больнице – 1 (1944 г.р., женщина), в Аксыйской ТБ – 1 (1946 г.р., мужчина).
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 46 случаев.