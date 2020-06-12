Риск заражения коронавирусом в Бишкеке стабильно высокая – Мэрия

СОVID-19

“162 человека с положительным COVID-19 являются жителями 25 жилых массивов города Бишкек. В центральной части города наибольшее число инфицированных граждан проживают в 12 микрорайоне - 15 человек, микрорайоне Джал - 15 человек, микрорайоне Аламедин-1 - 5 человек, по улице Фучика - 6 человек”,- сообщила Татьяна Кузнецова.

Также она отметила, что из всех зарегистрированных случаев - 63 составляют самообращения, по 34 не установлена причина заражения и ЦГСЭН города Бишкек ведет эпидемиологические расследования. Отдельные граждане с положительным COVID-19 связывают причину своего заражения с посещением общественных мест - рынков, торговых центров, общественного транспорта в частности микроавтобусов.

По словам главного врача ЦГСЭН Бишкека Кубана Кундашева, на сегодняшний день мобильные группы с участием сотрудников и специалистов районных администраций, ЦГСЭН Бишкека, муниципальных территориальных управлений районных администраций составили 642 протокола на сумму 1 млн 49 тыс. 500 сомов.

В УГСБЭП Бишкека были переданы 23 материала для принятия мер в отношении руководителей объектов – 5 магазинов, 3 – кафе, 12 – парикмахерские, 1 – АЗС, 1 – СТО и 1 – вулканизация.

Количество проверенных объектов в Бишкеке с наложенными штрафами более 1 млн сомов:

Парикмахерские, салоны красоты – 184 протокола на сумму 194 000 сомов

Магазины – 65 протоколов на сумму 124 000 сомов

Кафе – 164 протокола на сумму 281 000 сомов

Автомойки – 8 протоколов на сумму 14 000 сомов

СТО, вулканизации – 29 протоколов на сумму 41 000 сомов

ТЦ и магазины одежды – 25 протоколов на сумму 61 000 сомов

АЗС – 10 протоколов на сумму 26 000 сомов

Частные такси – 6 протоколов на сумму 6000 сомов

Магазин детских игрушек и одежды – 4 протоколов на сумму 4000 сомов

Производство пищевой промышленности – 18 протоколов на сумму 52 500 сомов

Магазин косметики – 3 протокола на сумму 3000 сомов

Рынок и магазины строй. материалов – 26 протоколов на сумму 67 000 сомов

Продуктовые рынки – 17 протоколов на сумму 55 000 сомов

Транспортные средства – 50 протоколов на сумму 64 000 сомов

Финансовые услуги – 2 протокола на сумму 14 000 сомов

Торговля автозапчасти, хозтовары, мебели – 20 протоколов на сумму 14 000 сомов

Бани – 2 протокола на сумму 2000 сомов

Учебные курсы – 1 протокол на сумму 1000 сомов

Общественные туалеты – 6 протоколов на сумму 6000 сомов

Школы – 1 протокол на сумму 1000 сомов

Компьютерные клубы – 1 протокол на сумму 1000 сомов

Напомним, что на сегодня по республике зарегистрировано 36 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек - 17

Чуйская область - 3

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область - 3

г.Ош - 2

Ошская область - 4

Джалал-Абадская область - 3

Баткенская область - 1

Таласская область - 2

Всего по республике: 2129 случаев. Всего по стране с выздоровлением выписано 1630 пациентов. В обсервации по Кыргызстану находится 1 438 человек.