Риск заражения коронавирусом в Бишкеке стабильно высокая – Мэрия

“162 человека с положительным COVID-19 являются жителями 25 жилых массивов города Бишкек. В центральной части города наибольшее число инфицированных граждан проживают в 12 микрорайоне - 15 человек, микрорайоне Джал - 15 человек, микрорайоне Аламедин-1 - 5 человек, по улице Фучика - 6 человек”,- сообщила Татьяна Кузнецова.
Также она отметила, что из всех зарегистрированных случаев - 63 составляют самообращения, по 34 не установлена причина заражения и ЦГСЭН города Бишкек ведет эпидемиологические расследования. Отдельные граждане с положительным COVID-19 связывают причину своего заражения с посещением общественных мест - рынков, торговых центров, общественного транспорта в частности микроавтобусов.
По словам главного врача ЦГСЭН Бишкека Кубана Кундашева, на сегодняшний день мобильные группы с участием сотрудников и специалистов районных администраций, ЦГСЭН Бишкека, муниципальных территориальных управлений районных администраций составили 642 протокола на сумму 1 млн 49 тыс. 500 сомов.
В УГСБЭП Бишкека были переданы 23 материала для принятия мер в отношении руководителей объектов – 5 магазинов, 3 – кафе, 12 – парикмахерские, 1 – АЗС, 1 – СТО и 1 – вулканизация.
Количество проверенных объектов в Бишкеке с наложенными штрафами более 1 млн сомов:
Парикмахерские, салоны красоты – 184 протокола на сумму 194 000 сомов
Магазины – 65 протоколов на сумму 124 000 сомов
Кафе – 164 протокола на сумму 281 000 сомов
Автомойки – 8 протоколов на сумму 14 000 сомов
СТО, вулканизации – 29 протоколов на сумму 41 000 сомов
ТЦ и магазины одежды – 25 протоколов на сумму 61 000 сомов
АЗС – 10 протоколов на сумму 26 000 сомов
Частные такси – 6 протоколов на сумму 6000 сомов
Магазин детских игрушек и одежды – 4 протоколов на сумму 4000 сомов
Производство пищевой промышленности – 18 протоколов на сумму 52 500 сомов
Магазин косметики – 3 протокола на сумму 3000 сомов
Рынок и магазины строй. материалов – 26 протоколов на сумму 67 000 сомов
Продуктовые рынки – 17 протоколов на сумму 55 000 сомов
Транспортные средства – 50 протоколов на сумму 64 000 сомов
Финансовые услуги – 2 протокола на сумму 14 000 сомов
Торговля автозапчасти, хозтовары, мебели – 20 протоколов на сумму 14 000 сомов
Бани – 2 протокола на сумму 2000 сомов
Учебные курсы – 1 протокол на сумму 1000 сомов
Общественные туалеты – 6 протоколов на сумму 6000 сомов
Школы – 1 протокол на сумму 1000 сомов
Компьютерные клубы – 1 протокол на сумму 1000 сомов
Напомним, что на сегодня по республике зарегистрировано 36 новых случаев СOVID-19:
г. Бишкек - 17
Чуйская область - 3
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область - 3
г.Ош - 2
Ошская область - 4
Джалал-Абадская область - 3
Баткенская область - 1
Таласская область - 2
Всего по республике: 2129 случаев. Всего по стране с выздоровлением выписано 1630 пациентов. В обсервации по Кыргызстану находится 1 438 человек.