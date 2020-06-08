Жума-намаз. Вся борьба с коронавирусом может быть коту под хвост

СОVID-19

Депутат Бишкекского горкенеша Сайдахмат Исмаилов выразил мнение, что это преждевременное решение. В мечети Бишкека во время жума-намаза, по его словам, ходят до полумиллиона человек.

«Никто не сможет их проконтролировать. Две большие мечети в Медине и Мекке закрыты. Я бы хотел обратиться ко всем мусульманам: посмотрите, с каким трудом в Кыргызстане сдерживают коронавирус! Это работа медиков, госслужащих, госорганов. Сейчас, когда открыли мечети, нет чётких правил. Я сам хожу в мечети и знаю, сколько туда человек ходит. В некоторые намазкана ходят по 1 тысячи человек. И это только намазкана. И есть опасение, что вся работа по борьбе с коронавирусом может пойти коту под хвост», – сказал Исмаилов.

Депутат добавил, что полмиллиона человек, которые ходят в мечети на жума-намаз, возвращаются к своим семьям. «Вот вам и весь Бишкек. Я думаю, мэрии есть над чем подумать», – добавил депутат.

Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев признал, что чёткого алгоритма по проверкам в мечетях нет. «В Стамбуле, в Мекке, Медине – все соблюдают дистанцию. Поэтому я бы попросил держать дистанцию в два метра при совершении намаза», – сказал он.

Источник - delo.kg