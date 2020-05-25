За нарушение санитарных требований владельцы 680 объектов оштрафованы на сумму более 900 тыс сомов

За несоблюдение санитарных норм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции выписаны штрафы на сумму более 900 тыс сомов.
С 1 по 22 мая 2020 года сотрудники центров профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора республики в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции, провели проверку объектов, которые возобновили свою деятельность после снятия режима ЧП и ЧС.
Всего по республике проверено 6891 объект:
- Бишкек – 768;
- Ошская область – 2706;
- Баткенская область – 590;
- Джалал-Абадская область – 543;
- Таласская область – 180;
- Иссык-Кульская область – 1385;
- Чуйская область – 428;
- Нарынская область – 245.
По итогам проверок составлено и выписано:
- 2710 предписаний;
- 707 протоколов;
- 9 предупреждений.
Владельцам 680 объектов выписаны штрафы за нарушение мер безопасности на общую сумму – 977 тыс сом. 15 материалов переданы в правоохранительные органы для дачи оценки.