За нарушение санитарных требований владельцы 680 объектов оштрафованы на сумму более 900 тыс сомов

СОVID-19

За несоблюдение санитарных норм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции выписаны штрафы на сумму более 900 тыс сомов.

С 1 по 22 мая 2020 года сотрудники центров профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора республики в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции, провели проверку объектов, которые возобновили свою деятельность после снятия режима ЧП и ЧС.

Всего по республике проверено 6891 объект:

- Бишкек – 768;

- Ошская область – 2706;

- Баткенская область – 590;

- Джалал-Абадская область – 543;

- Таласская область – 180;

- Иссык-Кульская область – 1385;

- Чуйская область – 428;

- Нарынская область – 245.

По итогам проверок составлено и выписано:

- 2710 предписаний;

- 707 протоколов;

- 9 предупреждений.

Владельцам 680 объектов выписаны штрафы за нарушение мер безопасности на общую сумму – 977 тыс сом. 15 материалов переданы в правоохранительные органы для дачи оценки.