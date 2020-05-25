В Кыргызстане в минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19, умерли 2...

На 25 мая 2020 года по республике зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19:
г.Бишкек - 9 + 8 среди прибывших из Санкт-Петербурга
Чуйская область - 1
Нарынская область - 5
Ош шаары - 3
Ошская область - 1
Джалал-Абадская область - 2
Баткенская область - 1
Всего по республике 1433 случаев.
За сутки из стационара выписано 12 пациентов:
г. Бишкек – 6;
Джалал-Абадская область – 1
Нарынская область – 2
Ошская область – 3
Всего по стране с выздоровлением выписано 992 пациентов.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая смерти больных с диагнозом COVID-19. Один случай зафиксирован в РКИБ (М.Чолпонбаев, 70 лет), второй случай – в объединенной территориальной больнице Жайыльского района (мужчина 67 лет).
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 составляет 16 случаев.