В Кыргызстане в минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19, умерли 2...

СОVID-19

На 25 мая 2020 года по республике зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек - 9 + 8 среди прибывших из Санкт-Петербурга

Чуйская область - 1

Нарынская область - 5

Ош шаары - 3

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область - 2

Баткенская область - 1

Всего по республике 1433 случаев.

За сутки из стационара выписано 12 пациентов:

г. Бишкек – 6;

Джалал-Абадская область – 1

Нарынская область – 2

Ошская область – 3

Всего по стране с выздоровлением выписано 992 пациентов.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая смерти больных с диагнозом COVID-19. Один случай зафиксирован в РКИБ (М.Чолпонбаев, 70 лет), второй случай – в объединенной территориальной больнице Жайыльского района (мужчина 67 лет).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 составляет 16 случаев.