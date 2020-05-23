В Кыргызстан из США и Канады прибыло 146 граждан КР

СОVID-19

В Бишкек 23 мая специальным рейсом, организованным для экстренного вывоза учеников из Кыргызстана, обучавшихся по программе обмена в США, прибыли 109 школьников, 37 студентов и частные лица-граждане КР, из различных городов США и Канады.

Школьники и студенты обучались в различных городах в рамках программ обмена FLEX, International Student Exchange, North West Student Exchange, Fullbright и другие. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, вызванной распространением COVID-19, МИД, во исполнение поручения Президента КР С.Ш. Жээнбекова, проводит работу по возвращению граждан КР из-за рубежа.

В настоящий момент учебные заведения во многих странах закрыты на карантин, приостановлены регулярные коммерческие рейсы. По этой причине граждане КР, получавшие образование в США и Канаде, выразили просьбу оказать содействие в их возвращении на родину.

В общей сложности в Кыргызстан данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане КР пожилого возраста, а также нуждавшиеся в срочной эвакуации по причине состояния здоровья.

Возвращение учащихся по программе FLEX организовано Посольством США в Бишкеке бесплатно при поддержке и тесном взаимодействии с МИД КР, Посольством КР в Вашингтоне, администраторами программы из Американских советов по международному образованию.

Перед отъездом Американские советы организовали медицинское обследование учеников и предоставили им средства индивидуальной защиты, а также проинформировали их о санитарных правилах, которые необходимо соблюдать во время поездки.

По прибытии в Бишкек пассажиры будут следовать требованиям Министерства здравоохранения КР в отношении тестирования и карантина, прежде чем воссоединиться со своими семьями во всех уголках Кыргызстана.