Коронавирус пошел гулять по городу: в Бишкеке начали заражаться работники организаций

СОVID-19

При эпиданамнезе выяснили, что он никуда в гости не ходил, никуда не ездил. Поэтому причина заражения неизвестна.

Также выявлен коронавирус у сотрудника Аламудунского районного суда, проживающего в столице. Уже после появления клинической картины коронавируса он еще несколько дней продолжал ходить на работу.

Еще за прошедшие сутки COVID-19 выявили у технического специалиста частной компании, который находился, с его слов, на карантине и выходил только в магазин за продуктами.

Также две недели назад заразился кладовщик частной фирмы. Причина заражения также неизвестна.

Отметим, по данным ВОЗ, 75-85% заболевших инфицируются коронавирусом в семьях, поэтому пока люди не начнут соблюдать правила личной гигиены и заниматься профилактикой, распространение COVID-19 будет продолжаться.

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