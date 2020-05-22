Парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

СОVID-19

В Белгородской области РФ парикмахер заразил коронавирусом 23 человека. Массовая вспышка заболеваемости COVID-19 произошла в Ракитянском районе.

Парикмахер находится на лечении в Городской больнице №2 Белгорода. Все, кто контактировал с мастером, а это семь семей, были обследованы.

У 23 человек тест на коронавирус показал положительный результат. У 25 человек - отрицательный. У заболевших нет симптомов. Их оставили лечиться дома.

По официальным данным, всего в Белгородской области коронавирус выявлен у 1 428 человек. 12 пациентов скончались, 443 выздоровели.

В трех больницах области были выявлены очаги заражения коронавирусом, отметил региональный департамент здравоохранения. В Городской больнице № 2 Белгорода COVID-19 заболели сразу 23 человека, в Областной инфекционной больнице - 10 человек, в Ракитянской ЦРБ - 9 человек.