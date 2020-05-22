Напряженность между США и Китаем усугубится перед ноябрьскими выборами президента

СОVID-19

Страны долгое время находились в состоянии торговой войны, тогда как теперь напряженность вновь усугубилась из-за пандемии коронавируса.Дональд Трамп обвиняет Пекин в сокрытии данных о распространении Covid-19.

«Для победы на выборах, администрации Трампа необходимо будет восстановить экономическую безопасность граждан и компаний.Нельзя исключать, что будут введены новые тарифы для Китая, так как этот конфликт имеет политическую основу», - отмечает Стивен Роач, профессор Йельского университета.

Госсекретарь Майк Помпео в среду заявил, что $2 млрд, которые Пекин обещал выделить на борьбу с пандемией, это капля в море, по сравнению с сотнями тысяч утерянных жизней и триллионным ущербом, который обусловил коронавирус.

Во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Жао Лиджан заявил, что США пытаются переложить собственную вину за неспособность ограничить распространение коронавируса в США на Китай.

Внутренняя политическая динамика в обеих странах будет двигателем в этом конфликте интересов в преддверии президентских выборов в США в ноябре.