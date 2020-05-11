Потепление не остановит распространение коронавируса – исследования

СОVID-19

Два отдельных исследования показали, что потепление не остановит распространение коронавируса. Ученые сообщили, что риск передачи коронавируса снижается примерно на 1,5% на каждый градус по Фаренгейту выше 25 градусов по Цельсию.

Ученые из Университета Торонто рассмотрели в общей сложности более 375 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 в США и Канаде в марте. Они сравнили влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социального влияния на распространение болезни.

Результаты показали отсутствие связи между температурой и ростом инфекции.

Эпидемиолог из канадского университета профессор Дионн Гесинк подчеркнула, что жара не остановит коронавирус, и важно, чтобы люди это знали.

“С другой стороны, чем больше мероприятий в области общественного здравоохранения проводилось в том или ином регионе, тем больше влияние на замедление роста эпидемии. Эти меры действительно важны”,- отметила Гесинк.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов гражданам страны, которые помогут оберечься от коронавируса.