Штаб по борьбе с COVID-19 передумал возобновлять работу общественного транспорта

СОVID-19

В понедельник, 11 мая, в Кыргызстане продолжится поэтапное возобновление работы бизнеса. В условиях карантина заработают:

Сфера финансовых и иных услуг

- микрофинансовые организации;

- страховые компании;

- ломбарды;

- обменки;

- агентства недвижимости;

- туристические агентства;

- адвокатские конторы;

- печатные услуги.

Сфера бытового обслуживания населения

- сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;

- ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;

- химчистка и клининг.

Сфера торговли

- магазины и рынки строительных материалов;

- рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;

- рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;

- автосалоны, за исключением авторынков.

Средства массовой информации

Что касается общественного транспорта, то на втором этапе Штаб решил подкорректировать список и вычеркнуть из него этот пункт. Работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов остается под запретом из-за рисков распространения COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что автобусы и троллейбусы смогут работать при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

kp.ru