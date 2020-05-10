Штаб по борьбе с COVID-19 передумал возобновлять работу общественного транспорта

В понедельник, 11 мая, в Кыргызстане продолжится поэтапное возобновление работы бизнеса. В условиях карантина заработают:
Сфера финансовых и иных услуг
- микрофинансовые организации;
- страховые компании;
- ломбарды;
- обменки;
- агентства недвижимости;
- туристические агентства;
- адвокатские конторы;
- печатные услуги.
Сфера бытового обслуживания населения
- сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
- ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
- химчистка и клининг.
Сфера торговли
- магазины и рынки строительных материалов;
- рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
- рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;
- автосалоны, за исключением авторынков.
Средства массовой информации
Что касается общественного транспорта, то на втором этапе Штаб решил подкорректировать список и вычеркнуть из него этот пункт. Работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов остается под запретом из-за рисков распространения COVID-19.
Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что автобусы и троллейбусы смогут работать при соблюдении санитарно-гигиенических требований.
kp.ru