ОАО “РСК Банк” прокомментировали ситуацию по случаям заражения двух сотрудников

СОVID-19

“Один сотрудник офиса в г.Бишкек уже прошел лечение и сейчас находится дома. Он с начала объявления режима ЧС и ЧП находился на удаленной работе. Второй сотрудник Чаткальского филиала на данный момент проходит лечение в больнице с.Каныш-Кия. Они не контактировали ни с коллективом, ни с клиентами банка. На сегодня других случаев заболевания инфекцией среди работников нет”, - сообщили в "РСК Банк".

Банк работает в штатном режиме и продолжает оказывать финансовые услуги населению. Работники обеспечены всеми необходимыми защитными средствами. Во всех офисах ежедневно проводится санитарная обработка помещений.