В Национальном центре онкологии и гематологии подтвержден коронавирус у одного медработника

СОVID-19

В Национальном центре онкологии и гематологии сегодня зафиксирован один случай заражения коронавирусом среди медицинских работников.

Медработники из числа близких контактов определены, у всех взяты мазки на проведение ПЦР исследования, все они будут находиться под наблюдением.

Контактных из числа населения нет, так как этот врач находился в отпуске без содержания и не принимал пациентов. Также согласно приказу МЗ КР до 10 мая отменен прием плановых больных.

Эпидемиологические работы продолжаются, после проведения дезинфекционных работ поликлиника заработает в штатном режиме.