Чем занимался тот самый Институт вирусологии в Ухани

СОVID-19

3 мая 2020 года в The Daily Telegraph вышла статья со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз». В ней говорится, что власти Китая уничтожали данные о вспышке новой коронавирусной инфекции, заставляли врачей молчать о вирусе и отказывались предоставлять образцы иностранным специалистам, работающим над созданием вакцины. В тот же день госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил о «существенных уликах» в пользу того, что коронавирус распространился из лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань. Однако по этому поводу нет единого мнения ни в научном сообществе, ни среди американских разведывательных ведомств. Журнал Newsweek 27 апреля опубликовал большую статью об этом — вот ее пересказ.

Что произошло в уханьской лаборатории

27 марта, на следующий день после того, как США обогнали Китай по количеству заболевших COVID-19, Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) обновило свой доклад с выводами о происхождении нового коронавируса SARS-CoV-2. В первоначальной версии доклада говорилось, что вирус, скорее всего, имеет естественное происхождение; в обновлении от 27 марта указана также возможность случайной утечки из лаборатории, занимающейся изучением патогенов.



Завершается доклад выводом о том, что истинная природа нового коронавируса, вероятно, никогда не будет установлена. Однако и авторы доклада, и все ученые, с которыми журналисты Newsweek общались на эту тему, категорически отвергают возможность намеренного создания и распространения SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия.



Изучение происхождения любого вируса — весьма трудоемкая задача. Исследователям Института вирусологии в Ухани потребовалось больше десяти лет, чтобы наконец найти ту самую пещеру в удаленном районе провинции Юннань, где гнездятся летучие мыши, переносчики первого вируса SARS, вызвавшего эпидемию 2002-2003 годов. Поэтому нет ничего удивительного в заявлении ученых из китайской Академии военной медицины, которое они сделали в феврале 2020 года: научно установить естественную или искусственную природу происхождения нового коронавируса невозможно.



Однако очевидно, что китайские власти с самого начала не проявили должной открытости: в первые дни новой пандемии они стремились занизить риск распространения вируса от человека к человеку и одновременно заставляли молчать ученых, которые пытались заявить о беспрецедентной опасности новой инфекции. Кроме того, китайские чиновники заявляли о том, что эпицентром пандемии стал рынок морепродуктов в Ухани. Но в докладе РУМО говорится: совместное расследование властей США и китайских ученых установило, что как минимум треть из 41 первых зараженных новым коронавирусом не имели никакого контакта с этим рынком.



Пока научные исследования и косвенные доказательства указывают на следующие факты:

- После того, как в 2002 году в китайской провинции Гуандун появился вирус SARS, правительства Китая и других стран начали вкладывать значительные усилия и средства в изучение неизвестных патогенов, их опасность для человека и способы предупреждения новых пандемий;

- Осенью 2019 года в густонаселенном городе Ухань появился новый вирус SARS-CoV-2. Первоначально китайские власти настаивали на том, что он передается исключительно через контакт с животными. Затем выяснилось, что многие из первых заразившихся не бывали на том самом рынке в Ухани. Стало ясно, что передача вируса от человека к человеку возможна, а китайские власти дезинформировали остальной мир, пытаясь занизить угрозу. Но было уже поздно, и новая коронавирусная инфекция превратилась в смертоносную пандемию, охватившую весь мир;

- К марту гипотеза о природном происхождении SARS-CoV-2 стала выглядеть все менее правдоподобной. Выяснилось, например, что Институт вирусологии в Ухани, в котором хранится самая большая в мире коллекция штаммов коронавирусов от летучих мышей, к тому моменту уже пять лет занимался экспериментами в области, которая называется gain of function (GOF): мутациями вирусов с приобретениями ими новых свойств.

Стоит отметить, что похожими исследованиями занимались не только в Китае. Эксперименты GOF проводятся в рамках десятилетней программы PREDICT с бюджетом в 200 миллионов долларов от правительств нескольких стран, в первую очередь США, во многих лабораториях по всему миру. Цель экспериментов с намеренным усилением некоторых свойств вирусов — оценить их потенциал к быстрому распространению среди людей.



Однако некоторые ученые активно выступают против такого подхода. Дополнительный вес их аргументам придают многочисленные случаи утечек патогенов из лабораторий, в которых их изучают и ставят над ними опыты. Например, в 2004 году произошла утечка SARS из пекинской лаборатории, которая привела к заражению четырех человек и смерти одного из них. А в 2014 году из лаборатории, принадлежавшей правительству США, произошла утечка сибирской язвы, которой заразились 84 человека. Для такой утечки не нужно ни сложных схем, ни злого умысла — достаточно, чтобы один сотрудник лаборатории случайно подхватил инфекцию, сам не заметив этого, и пошел с работы домой больным, по пути заражая всех остальных.



О нарушениях протоколов безопасности в Институте вирусологии в Ухани было известно давно. Еще в январе 2018 года посольство США в своих шифрограммах предупреждало Госдепартамент о пугающей нехватке квалифицированного технического персонала в лаборатории высшего уровня безопасности. И хотя никаких доказательств «искусственного» происхождения вируса SARS-CoV-2 не существует, как и того, что он мог утечь именно из уханьского института, многочисленные косвенные свидетельства указывают, что работа этой лаборатории должна быть подвергнута более серьезному анализу.

Как передаются вирусы

Десять лет назад внимание всех мировых СМИ было приковано к эпидемии совсем другого вируса — гриппа H5N1. Он получил название «птичьего», потому что заразиться им могли только те, кто вступал в прямой контакт с птицами-переносчиками. Чтобы вызвать эпидемию, вирусу недостаточно просто быть смертоносным: ему нужно также обладать способностью передаваться от человека к человеку.



Тогда же ученый Университета Эразма в Нидерландах Рон Фушье задался вопросом, что должно произойти, чтобы вирус типа H5N1 стал по-настоящему опасным. Вопрос был не праздным: ответ на него мог бы помочь предотвратить следующую эпидемию. Ведь если H5N1 не хватало всего нескольких мутаций, чтобы получить способность передаваться от одного человеческого носителя к другому, мир мог стоять на пороге пандемии типа «испанки», которая разразилась в 1918 году и убила десятки миллионов людей.



Чтобы ответить на этот вопрос, Фушье занялся экспериментами по передаче вируса от животного к животному. Он заражал птичьим вирусом одного хорька, забирал у него мазок и этим мазком заражал следующего хорька. Каждый раз вирус незначительно мутировал: его свойства менялись при передаче от одного животного к другому. После десятой передачи вируса через мазок Фушье заметил, что заражаться начали и те хорьки, которые сидели в соседних клетках с уже больными, без его участия. Таким образом, отметил Фушье, вирус приобрел свойства передачи от одного животного к другому — а, следовательно, он гипотетически мог бы передаваться и от человека к человеку, вызвав глобальную пандемию.



Результаты своих исследований Фушье предложил опубликовать в журнале Science в 2011 году. Его выводы вызвали огромный резонанс в научном сообществе. Специалисты по защите от биологических угроз в администрации президента Обамы отмечали, что Фушье проводил свои эксперименты в лаборатории класса безопасности BSL-2, а не максимального BSL-4, которые представляют собой полностью изолированные помещения с собственной системой вентиляции, тамбурами-шлюзами и так далее. А в 2015 году эпидемиолог из Гарварда Марк Липсич опубликовал в журнале Nature статью о том, что эксперименты, подобные тем, что проводил Рон Фушье, «создают беспрецедентную опасность утечки из лаборатории, которая может привести к глобальной пандемии с миллионами жертв».



Оппоненты Фушье призывали ввести мораторий на эксперименты с искусственным усилением свойств вирусов; это предложение поддержал Национальный институт здравоохранения США. Но сторонники Фушье, настаивавшие на оправданности таких рисков, в конце концов победили в этом споре, и в 2017 году мораторий был снят. В 2009 году стартовала программа PREDICT, рассчитанная на 10 лет, и в 2019 году она была продлена. К тому моменту, когда разразилась нынешняя пандемия, вирусологи из более чем 30 лабораторий класса BSL-4 разыскивали новые, неизвестные штаммы вирусов, и изучали их возможные мутации. Эффективность этой программы до сих пор вызывает споры в научном сообществе: например, Ричард Эбрайд, эпидемиолог из Университета Ратгерса в США, настаивает, что она не принесла ни одного существенного результата, который мог бы предотвратить новую пандемию коронавируса или разработать вакцину от него.

Роль Китая

Уханьский Институт вирусологии — лишь одна из десятков лабораторий класса BSL-4, которая получала финансирование в рамках программы PREDICT. Команда исследователей под руководством вирусолога Ши Чжэнли с 2004 года совершает экспедиции в пещеры, в которых гнездятся летучие мыши, собирает анальные мазки у живых мышей и их экскременты, а потом изучает образцы в лаборатории. В 2015 году команда Ши Чжэнли провела GOF-эксперимент с одним из образцов первоначального штамма SARS, в который они встроили кусок генома коронавируса, полученного от летучей мыши. В результате получился новый вирус, способный поражать клетки человеческого тела.



Искусственно созданный вирус такого типа было бы обнаружить легко, как современную пристройку к дому викторианской эпохи. Но вирус, полученный в лаборатории методом передачи от животного к животному, засечь куда сложнее: результат мутации вируса, который последовательно передавался десять раз от одного хорька к другому, по своим свойствам мало чем отличается от результата естественной эволюции.



Однако никакой документации о ходе и результатах эксперимента в уханьской лаборатории не существует. Лаборатория получила сертификацию BSL-4 только в 2018 году. Возможно, команда Ши Чжэнли проводила эксперименты с передачей вируса от животного к животному уже в новой лаборатории, но не успела закончить опыты и опубликовать их результат до начала новой пандемии, когда правительство Китая запретило публиковать результаты новых исследований. Возможно, эта работа проводилась в рамках засекреченного правительственного проекта. Есть шанс, что она не проводилась вовсе. Но ученые, опрошенные журналистами Newsweek, считают: маловероятно, что сложная, дорогостоящая лаборатория класса BSL-4 в 2018 году не занималась опытами с передачей вирусов от животного к животному.

Кто изучает происхождение нового коронавируса

Пытаясь понять, откуда взялся SARS-CoV-2, Кристиан Андерсен, ученый из американского института Scripps Research, вместе с коллегами начал изучать определенные генетические свойства вируса, которые могли бы указывать на результат неких «манипуляций» с его геномом. Например, они исследовали белковый «шип» нового коронавируса, который помогает ему взаимодействовать с рецепторами ACE2 в клетках легких человека. Андерсен с коллегами пришли к выводу, что вирус, скорее всего, имеет естественное происхождение и не несет следов манипуляций. Однако работа Андерсена не дает однозначного ответа на вопрос, мог ли этот вирус быть произведен в ходе эксперимента с передачей от животного к животному. Андерсен не ответил на вопросы журналистов Newsweek.



Работу Андерсена раскритиковали другие ученые — например, Ричард Эбрайт из Университета Ратджерса, давний противник GOF-экспериментов, в интервью Newsweek заявил следующее о работе команды Андерсена: «Они заявляют, что вирус мог мутировать при переходе от одного животного типа панголина к другому, и в то же время отметают возможность проведения такого эксперимента в лабораторных условиях. Но обе возможности равноценны, и одна никак не исключает другую».



Джонатан Айзен, эволюционный биолог из Калифорнийского университета в Дэвисе, считает, что основная, хотя и не вся масса доказательств указывает на природное, а не искусственное происхождение SARS-CoV-2: «Пока ничто не указывает на то, что вирус появился не естественным путем, а стал результатом некой генетической манипуляции», — сказал он в интервью Newsweek. Однако исследования команды Андерсена, говорит он, оставляют хоть и небольшую, но все-таки существенную возможность появления вируса в результате экспериментов с передачей от животного к животному. Хотя засечь результат таких экспериментов практически невозможно, говорит он: «Если они [уханьские вирусологи] собрали образцы вируса в ходе полевых исследований, потом проводили с ним какие-то эксперименты в лаборатории, и один из вирусологов случайно заразился, пошел домой и заразил остальных, то понять, чем такой вирус отличается от результата заражения напрямую от природного носителя, будет весьма сложно».



В лаборатории Института вирусологии в Ухани хранится образец вируса RATG13, который считается наиболее близким к SARS-CoV-2 из всех ныне существующих: у них совпадает 96% генетического материала. Но даже эти оставшиеся четыре процента было бы непросто преодолеть в ходе экспериментов с передачей от животного к животному, говорит Ральф Барик, вирусолог из Университета Северной Каролины, который работал вместе с Ши Чжэнли над ее GOF-экспериментом 2015 года. Но единственный способ точно установить происхождение нового коронавируса, говорит Барик, — это полная открытость научных исследований и возможность провести полноценное исследование. Барик скептически относится к такой возможности: «Вряд ли китайцы это допустят. Не знаю, как повела бы себя любая другая страна в такой ситуации. Хочется верить, что США были бы более открытыми».

Источник: "Медуза"

Алексей Ковалев