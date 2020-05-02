Всего в Кыргызстане компенсационные выплаты получили более 6 тыс. медработников. Общая сумма 34,9 млн. сомов

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
По сообщению начальника Управления финансовой политики МЗ КР Мирлана Атакулова, в марте выплачено 34 млн 963 тыс. сомов 6036 медицинским работникам, задействованных для борьбы с коронавирусом.
Выплаты начисляются следующим образом:
Те, кто работают в карантинно-казарменном положении, то есть в стационаре за один день получают:
- Врачи – 2300 сомов
- Средний медперсонал – 2000 сомов
- Младший мед и техперсонал – 1800 сомов.
Медработники в карантинно-казарменном положении, входят в группу риска, так как работали непосредственно с инфицированным. Они трудятся по составленному графику, если медработник находился в стационаре 15 дней, то после его помещают в изоляцию на 14 дней. Таким образом, за один день обсервации, им выплачивается по 900 сомов.
Сотрудникам работающие по графику, по суточно (после рабочего дня могут уходить домой), идет почасовая оплата:
- Врачи – 100 сомов
- Средний медперсонал – 90 сомов
- Младший мед и техперсонал – 80 сомов.
Сотрудникам скорой медицинской помощи выплаты зависят от довоза в стационар на госпитализацию каждого больного:
- Врачи – 600 сомов
- Средний медперсонал – 500 сомов
- Младший мед и техперсонал – 400 сомов.
В зависимости от графика работы размер оплаты у каждого медработника может быть разным.