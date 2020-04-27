Китайское СМИ пытается обвинить Казахстан в создании коронавируса

Об этом пишет издание bitterwinter.org.

Статья, которая привела казахскую ноту протеста, не более опасна, чем ложная информация на веб-сайте Sohu.com о том, что злокачественный вирус был подготовлен в лаборатории в Алматы при финансовой поддержке американских военных, а затем каким-то образом «распространяется» в Китае.

Некоторые европейские страны и Соединенные Штаты сейчас обвиняют Китай в ущербе, причиненном пандемией коронавируса человечеству и мировой экономике, и рассматривают законные способы требовать компенсацию в миллиарды долларов.

«Китай отрицает ответственность за вирус из Ухани и теперь пытается переложить эту ответственность на Казахстан. Если эта клеветническая информация усилится, Казахстан будет обвинен в глазах международного сообщества, и ему будет трудно оправдать себя», говорится в статье указанного СМИ.

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что министерство иностранных дел Казахстана, направившее в Китай протест по поводу территориальных претензий, выбрало самое слабое из событий, нанесших ущерб казахстанским интересам. Поэтому посол Китая Чжан Сяо продемонстрировал тщетность нот протеста в Казахстане.

«В статье, опубликованной в Global Times, он сказал, что его встреча с первым заместителем министра иностранных дел Шахратом Нурышевым прошла «спокойно и дружелюбно». Чжан упомянул ноту протеста и назвал инцидент второстепенным. Слова посла Чжан Сяо получили дальнейшее развитие в китайской прессе, где его цитировали, утверждая, что «Казахстан широко опубликовал незначительные статьи по вопросу о китайских сайтах. Это означает, что дипломатия страны несовершенна ».

Посол, таким образом, высмеивал Министерство иностранных дел Казахстана, которое направило ноту протеста. К каким сомнительным мыслям это приводит? Согласны ли МИД Казахстана и посол Китая заблаговременно направить ноту протеста по поводу статьи «Почему Казахстан хочет присоединиться к Китаю?» (но не о поддельных новостях о вирусе), делая акцию протеста бессмысленной? Планировали ли они обмануть антикитайские силы в Казахстане? Опять много вопросов, нет ответов…», пишет автор.

В статье Sohu.com говорится, что впервые в Китае официально возникли подозрения, что Соединенные Штаты причастны к распространению коронавируса COVID-19 в стране. Коронавирус, возможно, появился до вспышки в провинции Хубэй.

«Недавно ресурс Yvision в Казахстане сообщил: «Сотрудник Центральной референс-лаборатории (CRL) в Алматы подтвердил, что агентство разработало смертельный коронавирус.

Лаборатория была создана при финансовой поддержке военных США и до сих пор контролируется представителями Вашингтона.

Некоторые начали призывать казахстанские власти создать комиссию с участием представителей ВОЗ и микробиологов из Китайской Народной Республики и стран СНГ для расследования работы американских экспертов в медицинских центрах и Жамбылской области.

Пекин отметил, что первая партия зараженных людей появилась в Соединенных Штатах задолго до официальной даты.

Казахстанский отечественный академический журнал «Вирус» (Virus, 2019, 11,356, DOI: 10.3390 / v11040356) опубликовал статью в апреле 2019 года. Группа американских и казахских ученых работала над новым штаммом коронавируса, переносчикам которых была местная летучая мышь. Согласно публикации (Virus, 2019, стр. 2), вышеупомянутое исследование США по коронавирусам началось с апреля по май 2017 года, и изученные виды и COVID-19 принадлежат к коронавирусам, переносимым летучими мышами», говорится в статье китайского издания.

K-News