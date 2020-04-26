Трамп не увидел смысла в регулярных брифингах по коронавирусу

Об этом глава государства заявил на своей официальной странице в Twitter.



Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в регулярных пресс-конференциях по коронавирусу в Белом Доме, так как, по его мнению, СМИ искажают высказывания выступающих.

«Лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только фейковые новости», — написал Трамп.

По его словам, такие пресс-конференции «не стоят его времени и усилий».

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп ежедневно устраивал брифинги в Белом Доме по вопросу распространения коронавируса. Ряд оппозиционных СМИ обвинил его в искажении фактов и попытках скрыть просчеты администрации в борьбе с пандемией.

На сегодняшний день в США подтверждено 933 050 случаев заражения коронавирусом, 53 391 человек погиб. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Выздоровели почти 100 тыс. заболевших.

gazeta.ru