В Кыргызстане средняя стоимость лечения одного пациента с COVID-19 составляет от 8000 до 120 000 сомов

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

В Кыргызстане средняя стоимость лечения в стационаре на одного пациента с COVID-19 составляет от 8000 до 120 000 сомов, в зависимости от степени тяжести.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения КР, в стоимость включены расходы на медикаменты, пребывание в стационаре, изделия медицинского назначения, исследование и анализы.

Мониторинг стоимости лечения одного пациента с COVID-19 в мире:

Китай

Средний уровень расходов на лечение одного пациента с COVID-19 в Китае составляет около 21,5 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), лечение тяжелобольного пациента с коронавирусом обходится в 150 тысяч юаней (более 21,3 тысячи долларов). В редких случаях расходы на лечение пациентов в критическом состоянии достигали нескольких сотен тысяч юаней, иногда и более 1 миллиона юаней (более 140 тыс долларов).

Украина

Примерно от 300 грн (11$) до 10 тыс. грн (370$) в день уходит на лечение одного пациента в различных больницах Украины, в зависимости от тяжести заболевания, тактики лечения.

Санкт-Петербург, Россия

Cтоимость лечения больного коронавирусом в легкой форме составляет 60 тысяч рублей в день. Если течение болезни проходит в средней форме, то стоимость лечения составляет 140 тысяч рублей в день. Дороже всего обходится лечение пациента, заболевание которого протекает в тяжелой форме – 202 тысячи рублей.

Узбекистан

В Узбекистане на лечение одного пациента с COVID-19, который находится в среднем состоянии, расходуется 32 млн сумов ($3160), на пациента в тяжелом состоянии — 64 млн сумов.

США

За шестидневную госпитализацию незастрахованным пациентам придется заплатить около 73 300 долларов, а застрахованным — часть от суммы в 38 220 долларов, которую медучреждения запрашивают у страховых компаний.