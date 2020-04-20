Тепловизоры и защитные костюмы: своевременная помощь от почетных консулов

Бишкек, “Саясат.kg. В Минздрав КР переданы тепловизоры и защитные костюмы от Почетных консулов иностранных государств и общественной организации “Rotary Club of Bishkek”.

20 апреля 2020 года в МИД КР состоялась церемония передачи гуманитарной помощи для МЗ КР, приобретенные на средства Почетных консулов иностранных государств в КР и общественной организации “Rotary Club of Bishkek”.

В рамках усиления борьбы с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, а также в соответствии с конкретными задачами, поставленными руководством Кыргызстана и Республиканским штабом по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории КР, Министерством иностранных дел КР совместно с Почетными консулами иностранных государств в КР и общественной организацией “Rotary Club of Bishkek” проведена работа по приобретению необходимых стране медицинских средств и доставке их в Бишкек.

В ходе мероприятия с участием Первого заместителя министра иностранных дел КР, Почетных консулов иностранных государств в КР и представителей общественной организации “Rotary Club of Bishkek” МЗ КР были переданы тепловизоры в количестве 39 штук и 300 защитных костюмов на общую сумму 2 млн. 660 тысяч сомов.

МИД КР выражает искреннюю благодарность Почетным консулам иностранных государств и общественной организации “Rotary Club of Bishkek” за оказанную помощь.