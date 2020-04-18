Сидеть дома до 2022 года предложили ученые

Ученые установили дистанцию распространения коронавируса

Исследователи из Гарвардского университета считают, что социальное дистанцирование должно продлиться до 2022 года, иначе нас ждет новая вспышка коронавируса, передает Science.

Гарвардские исследователи считают, что ход пандемии будет зависеть от свойств вируса, которые в настоящее время неизвестны. Во-первых, сезонность: непонятно, будет ли вирус распространяться по-разному в зависимости от времени года. Во-вторых, неизвестно, будет ли развиваться у людей иммунитет после заражения.

По одному из сценариев, если отменить социальное дистанцирование, вирус будет стремительно распространяться осенью, а зимой будет соперничать с сезонным гриппом. Из-за этого больницы снова будут переполнены больными.

Другой сценарий предполагает, что вплоть до 2025 года люди будут заражаться COVID-19.

"Меры по дистанцированию могут потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии существенно не увеличатся либо не станут доступными лечение или вакцина. Даже в случае очевидного устранения болезни следует сохранить эпидемологический надзор за коронавирусом, поскольку возобновление распространения инфекции возможно и в 2024 году", - заявили ученые.

Эксперты считают, что продление социального дистанцирования дало бы больницам время, чтобы улучшить условия для экстренной помощи заболевшим.

Ранее сообщалось, что число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек. А 12 марта президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех пятидесяти штатах страны. Отмечается, что это первый такой случай за всю историю США.

Источник - Kaktus.media