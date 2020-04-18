В Великобритании начнут массовое производство вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Reuters.

Миллионы доз потенциальной вакцины против COVID-19, разрабатываемой британскими учеными, уже производятся и будут доступны к сентябрю, даже до проведения тестовых испытаний.

Экспериментальный продукт команды Оксфордского университета, названный «ChAdOx1 nCoV-19», является типом, известным как рекомбинантная вирусная векторная вакцина, и является одной из 70 различных вакцин от COVID-19, разрабатываемых в настоящее время. По меньшей мере пять из них уже проходят испытания на людях.

Оксфордские ученые заявили 17 апреля, что они параллельно набирают добровольцев для первой фазы испытания на людях. Полностью клинические испытания планируется завершить к сентябрю, и к этому моменту будет произведено уже около миллиона доз.

По словам Адриана Хилла, профессора и директора Института Дженнера в Оксфорде, вакцина будет производиться на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. Ученые сказали, что первоначальные производственные затраты составят «десятки миллионов» фунтов стерлингов.

Команда Хилла заявила, что они планируют начать безопасную, а затем среднюю стадию испытаний своей потенциальной вакцины против COVID-19 у взрослых в возрасте от 18 до 55 лет в течение нескольких недель.

Затем они планируют расширить экспериментальную группу до более старших возрастных групп и надеются провести заключительный этап испытаний с участием около 5000 добровольцев в конце лета.

Хилл и его коллеги, в том числе Сара Гилберт, профессор оксфордского отделения вакцинологии, заявили, что они «с высокой степенью уверены» в том, что испытания с использованием ChAdOx1 на людях дадут положительные результаты в защите от инфекции COVID-19.

Источник - CentralAsia (CA)