Главное на сегодня: В Кыргызстане уже более 500 случаев заражения covid-19. В мире от коронавируса умерли уже более 150 тыс. пациентов! LIVE!

Бишкек, “Саясат.kg”. Сводка по COVID-19 в онлайн-режиме

Главное на сегодня, 18 апреля:

В мире:

2,250,757 заражены

154,262 умерли

571,145 вылечившихся

В России:

32,008 заражены

273 умерли

2,590 вылечившихся

США

710,021 заражены

37,158 умерли

60,510 вылечившихся

Испания

190,839 заражены

20,002 умерли

74 797 вылечившихся

Италия

172,434 заражены

22,745 умерли

42,727 вылечившихся

В Казахстане:

1 591 зараженных.

17 умерли.

340 вылечились;

В Кыргызстане:

506 зараженных.

5 умерли.

130 вылечились;

На 18 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19.

Ошская область – 5

г.Ош – 1

Нарынская область - 11

Из новых случаев 4 женщин, 13 мужчин.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 506. Из них:

Джалал-Абадская область – 93;

Ошская область – 140;

г.Ош – 74;

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 102;

Баткенская область – 5;

Нарынская область – 56;

Иссык-Кульская область – 8

ФАКТ: За сутки из стационара выписано 16 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Бишкек – 4

Джалал-Абадская область – 12

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 130 пациентов.

Одной строкой:

- Впервые за последние дни медработников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Общее количество медработников с диагнозом COVID 19 остается прежним - 116 случаев.

- С 5 апреля 2020 года всего поступило образцов на исследование – 31 460;

Количество проведенных исследований – 30 868;

Проведено исследований за сутки – 1 850;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 7 738:

Близкие контакты (I категория) - 1 663; Другие контакты (II категория) - 6 075;

На обсервации по Кыргызстану находится 1075 человек.

Главное на сегодня, 17 апреля:

В мире:

2 182 823 заражены

145 551 умерли

547 679 вылечившихся

В России:

27.938 заражены

232 умерли

2 304 вылечившихся

США

678 144 заражены

34 641 умерли

57 844 вылечившихся

Испания

184 948 заражены

19 315 умерли

74 797 вылечившихся

Италия

168 941 заражены

22 170 умерли

40 164 вылечившихся

В Казахстане:

1 470 зараженных.

17 умерли.

277 вылечились;

В Кыргызстане:

489 зараженных.

5 умерли.

114 вылечились;

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 489 (266 женщин, 223 мужчины). Из них:

Джалал-Абадская область - 93

Ошская область – 135

г.Ош – 73

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 102

Баткенская область – 5

Нарынская область – 45

Иссык-Кульская область – 8

На 17 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 23 новых (15 женщин, 8 мужчин)

подтвержденных случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 14

Чуйская область – 1

Иссык-Кульская область – 2

Ошская область – 4

г.Ош – 2.

ФАКТ: За сутки из стационара выписано 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Ош – 7

г.Бишкек – 9

Жалал-Абадская область – 7

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 114 пациентов.

ЦИФРА: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 – 12 случаев, из которых 7 медицинских работников из г. Бишкек, 4 – из Ошской области (Ноокатский район – 3, Узгенский район – 1), 1 – г.Ош. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 – 116 случаев.

Одной строкой:

- С 5 апреля 2020 года всего поступило образцов на исследование – 30 379;

Количество проведенных исследований - 29 550;

Проведено исследований за сутки - 1133;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7 593 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований):

- Близкие контакты (I категория) – 1 612;

- Другие контакты (II категория) – 5 981;

На обсервации по Кыргызстану находится 857 человек

- Сегодня, 17 апреля, после обеда в Бишкек прилетит самолёт из Стамбула с 212 пассажирами на борту. Все они по прибытию будут размещены в гостинице “Ак кеме” в обсервацию.

- На администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 125,4 млн сомов.

- Парад Победы и все связанные с ним мероприятия в этом году будут перенесены с 9 мая на другую дату. Об этом заявил президент Владимир Путин. Президент РФ подчеркнул, что все памятные мероприятия обязательно состоятся в этом году.

- На трети территории США в последние 7 дней новых случаев заражения коронавирусом не отмечено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, пик заболеваемости позади более чем в 850 районах. Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время вернуть экономическую активность в стране в нормальное русло.

Главное на сегодня, 16 апреля:

В мире:

2 082 583 заражены

134 602 умерли

509 362 вылечившихся

В России:

24.567 заражены

201 умерли

2 006 вылечившихся

США

636 350 заражены

28 326 умерли

52 096 вылечившихся

Испания

177 644 заражены

18 708 умерли

70 853 вылечившихся

Италия

165 155 заражены

21 645 умерли

38 092 вылечившихся

В Казахстане:

1331 зараженных.

16 умерли.

240 вылечились;

В Кыргызстане:

466 зараженных.

5 умерли.

91 вылечились;

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 466 (251 женщины, 215 - мужчины). Из них:

Джалал-Абадская область - 93

Ошская область – 131

г.Ош – 71

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 87

Баткенская область – 5

Нарынская область – 45

Иссык-Кульская область – 6

На 16 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19.

г.Бишкек – 5

Ошская область – 1

Нарынская область – 11

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 - 5 случаев, из которых 4 медицинских работников из г. Бишкек, 1 – Нарынской области. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 – 104 случая.

ЦИФРА: С 5 апреля 2020 года всего поступило образцов на исследование – 29 777;

Количество проведенных исследований – 27 951;

Проведено исследований за сутки – 985;

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7 537;

- Близкие контакты (I категория) – 1 556;

- Другие контакты (II категория) – 5 981;

На обсервации по Кыргызстану находится 872 человек

- “На текущий момент в стране 29 000 ПЦР-тест систем. Кроме этого ВОЗ предоставил нам еще 5,5 тыс. систем”,- заместитель министра здравоохранения Н.Усенбаев.

- В Кремле принято решение перенести парад Победы на более позднюю дату. По сведениям РБК, официально об этом будет объявлено на этой неделе. Ожидается, что с соответствующим заявлением может выступить Владимир Путин.

- Дональд Трамп утверждает, что США прошли пик заболеваемости от коронавируса. По его словам, некоторые штаты США могут снять карантин еще до 1 мая. Уже сегодня Трамп представит им рекомендации по активизации экономической деятельности. При этом президент США назвал трагедией то, что многие страны выполняли рекомендации ВОЗ и не сразу закрыли свои границы для граждан Китая. Во вторник Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ и обвинил организацию в сокрытии истинных данных о масштабе пандемии.

- Коронавирус COVID-19 мог возникнуть в Уханьской лаборатории. «Нулевым пациентом», возможно, стал ее сотрудник. Такую версию со ссылкой на не названный источник выдвигает телеканал Fox News. По его сведениям, первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане. По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а вся история с ним — самое дорогостоящее правительственное прикрытие всех времен.

Главное на сегодня, 15 апреля:

В мире:

2 001 282 (+72 727 за сутки) заражены

130 517 (+10 711) умерли

481 877 (+33 545 ) вылечившихся

В России:

24 490 (+3 388 за сутки) заражены

198 (+28) умерли

1 986 вылечившихся

В Казахстане:

1275 зараженных.

15 умерли.

203 вылечились;

В Кыргызстане - заражены 449. Умерли – 5. Вылечились – 78.

На 15 апреля всего по Кыргызстану зарегистрировано 449 случаев (244 женщин, 205 мужчин) заражения коронавирусом. Из них в:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 130

г.Ош – 71

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 82

Баткенской области – 5

Нарынской области – 34

Иссык-Кульской области – 6.

В минувшие сутки выявлено 19 новых случаев (14 женщин, 5 мужчин) заражения COVID-19:

- Бишкек – 5

- Ош – 12

- Ошская область – 2

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 - 15 случаев:

- Бишкек - 3

- Ошская область - 2

- Ош -10

Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 - 98 случаев.

ЦИФРА: В Кыргызстане 98 медработников с положительным COVID-19:

г. Бишкек – 33

г. Ош – 28

Джалал-Абадская область – 8

Ошская область – 20

Баткенская область – 2

Чуйская область – 1

Нарынскаяя область – 6

Из них:

Врачи - 27;

Средний медперсонал - 43;

Младший медперсонал - 23;

Другие специалисты орг.здравоохранения - 5;

ЦИТАТА: “Режим ЧП в г. Джалал-Абад и Сузакском районе продлен до 30 апреля 2020 года. Комендатский час перенесен с 21:00 до 6:00. Просим вас не выходить из дома, особенно в комендантский час. А в дневное время, не нарушая требований карантина, можно выходить за продуктами питания, лекарствами и посещать больницу”, - комендант г. Джалал-Абад и Сузакского района Жениш Джоробеков.

Одной строкой:

- В Бишкеке, а также в районах с режимом "ЧП" сократили время комендантского час на 2 часа, с 21:00 до 6:00.

- Всего с 5 апреля поступило образцов на исследование - 28 222:

Количество проведенных исследований - 27 033;

Проведено исследований за сутки - 981;

- В стационаре находятся 366 граждан. В том числе 11 в тяжелом состоянии, из них 7 в реанимации. Состояние остальных пациентов с COVID-19 оценивается, как средне тяжелое или удовлетворительное. На сегодня выздоровело 78 человек.

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 - 7 455:

- Близкие контакты (I категория) – 1 528;

-Другие контакты (II категория) – 5 977 ;

На обсервации по Кыргызстану находятся 902 человека.

- “Со 2 февраля 2020 года по сегодняшний день выполнено 35 чартерных рейсов по доставке граждан Кыргызстана, которые находятся за границей. На сегодняшний день еще 4371 человек хотят вернуться на родину. Из них в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске - 2716 человек”,- сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, первые чартерные рейсы были выполнены из Китая. Также выполнены чартерные прямые рейсы из России, Турции, ОАЭ, Египта.

“Мы работаем над этим вопросом в усиленном режиме. Переговоры с соседними странами ведутся на постоянной основе об открытии чартерных рейсов для перевозки наших граждан”,- отметил он.

- “Во время комендантского часа за прошедшие сутки возбуждено 34 уголовных дел. В регионах, где введен комендантский час 11 граждан нарушили правопорядок, из них 7 нарушителей - в городе Джалал-Абад, 4 - в Сузакском районе. 92 единиц автотранспорта за нарушение правил дорожного движения водворены на штраф стоянку. Общественно-политическая и криминогенная ситуация стабильная и находится под контролем”,- комендант г. Джалал-Абад и Сузакского района Жениш Джоробеков.

Вопрос-ответ

- Какова причина заражения медиков?

Нурболот Усенбаев, заместитель министра здравоохранения КР: - Повторюсь, что по заражению медицинских работников проводится служебное расследование с участием эпидемиологов по инфекционному контролю. У COVID-19 очень высокая контангиозность (заражение). Так как медики работают в тесном контакте с инфицированными пациентами, поэтому идет их заражение. Мы предпринимаем меры для их безопасности. На сегодня открыты границы и начала поступать гуманитарная помощь в виде средств индивидуальной защиты. Как только поступает груз, мы незамедлительно отправляем их в организации, где есть инфицированные пациенты.

- Каково психологическое состояние пациентов, работают ли с ними психологи?

- Психологическая помощь предусмотрена, в том числе и медицинским работникам. Для этого привлечены психологи, которые работают с ними.

Главное на сегодня, 14 апреля (17.30 по бишкекскому времени):

В мире:

1 933 836 (+18 694 за сутки) заражены

120 424 (+ 1 395) умерли

455 753 (+15484) вылечившихся

В России:

21.144 (+2.792 за сутки) заражены

177 (+22) умерли

1 705 (+232 ) вылечившихся

В Казахстане: зараженных 1179. Умерли – 14. Вылечились - 150 (+40);

В Кыргызстане - заражены 430. Умерли – 5. Вылечились – 71.

На 14 апреля всего по Кыргызстану зарегистрировано 430 случаев (230 женщин, 200 мужчин) заражения коронавирусом. Из них в:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 128

г.Ош – 59

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 77

Баткенской области – 5

Нарынской области – 34

Иссык-Кульской области – 6.

На 14 апреля выявлено 11 новых случая заражения COVID-19 (6 женщин, 5 мужчин). Из новых случаев:

Бишкек – 8

Чуйская область – 1

Джалал-Абадская область – 2

НОВОСТЬ ДНЯ: Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал Указ “О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики”. Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года. Режим “ЧП” введен также в городе Нарын и Ат-Башинском районе Нарынской области.

ФАКТ: За сутки из стационара выписано 4 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 в Джалал-Абадской области (Ала-Букинская ТБ), при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписан с выздоровлением по стране 71 пациент.

ЦИФРА: Всего в стране медицинских работников с диагнозом COVID-19 – 79 случаев. Среди них 24 врача, 32 среднего медперсонала – медсёстры, лаборанты, помощники врачей, остальные младший медперсонал – санитарки, прачки, повары и другие.

ЦИТАТА: “Прогнозирование – дело неблагодарное. Но в Минздраве была изначально создана прогностическая группа, в состав которой входят передовые специалисты, ученые с научно-исследовательских подразделений и академических учреждений. Идет постоянное отслеживание эпидемиологических параметров пандемии во всем мире. Мы прикладываем все усилия, чтобы спрогнозировать ситуацию у нас в стране и по последним выводам экспертной группы пик заболеваемости ожидается с 20 по 24 апреля. Хотелось бы, чтобы мы быстрее достигли пика, после которого неизбежно идет спад. Это поможет перейти к профилактике, и сейчас нашим гражданам важно соблюдать все меры ограничения, что сыграет на конечную цель – прервать механизмы и факты передачи коронавирусной инфекции”, - замминистра здравоохранение Нурболот Усенбаев.

СТАТИСТИКА: Со дня первых случаев регистрации COVID-19 в Кыргызстане количество заболевших увеличилось c 3 (18 марта) до 430 (14 апреля).

Наибольшее количество заболевших было зафиксировано:

6 апреля – 69 случаев

13 апреля – 42 случая

Самое большое количество случаев зарегистрировано в Ошской области – 187, наименьшее - в Баткенской области – 3.

30 марта из Джалал-Абадской областной клинической больницы выписаны первые 3 выздоровевших. На сегодняшний день из специализированных медицинских учреждений выписан 71 человек.

2 апреля была зафиксирована первая смерть, на данный момент – 5.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 - 7 100 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований):

Близкие контакты (I категория) – 1 417; Другие контакты (II категория) – 5 683;

На обсервации по Кыргызстану находится 974 человек

- 13 стационаров перепрофилированы для приема пациентов зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 87 палат – интенсивной терапии. В резерве 1315 коек, из них 119 коек для оказания интенсивной реанимационной помощи.

- Минздрав сообщил о заражении двух сотрудников. Одна из них сотрудница из подведомственной организации здравоохранения, привлеченная к работе оперативного штаба. Второй, сотрудник службы охраны. После выявления у них положительного COVID-19, у всех контактировавших сотрудников министерства были взяты анализы – результаты отрицательные. Заразившиеся помещены в обсервацию и получают соответствующее лечение.

Вопрос-ответ

- Кто проводит экспертизу экспресс-тестов всех закупаемых, так и гуманитарных. Есть ли сертификаты, так как может возникнуть вторая волна эпидемия?

- Впервые экспресс-тесты изготовили те страны, которые столкнулись с COVID-19, в частности Китай. Мы запросили их тесты для удержания эпидемиологической ситуации в нашей стране. После предоставления и изучения сертификатов, начали их использовать в основном на санитарно-карантинных пунктах. Вначале было 5 000 тест-систем, после 20 000. Всего приобретено 76 тыс. экспресс-тестов с Китая. На сегодня израсходовано всего 30 тысяч. В основном используем на границах для быстрого получения результатов, так как грузовые автомашины везут продуктовые грузы в страну,- заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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НОВОСТЬ ДНЯ: Президент Сооронбай Жээнбеков, сегодня, 13 апреля, принял первого вице-премьер-министра КР - руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбека Боронова. Обсуждена текущая ситуация, принимаемые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и преодолению последствий от нее.

Кубатбек Боронов напомнил, что на начальном этапе из-за отсутствия реагентов многие анализы были заморожены. На сегодня результаты полностью получены, соответственно, увеличивается количество заболевших. Он подчеркнул, что исходя из графика последних недель, определенно говорить о достижении пика заболеваемости пока рано.

С учетом ежедневного роста количества заболеваемости, с учетом ситуации в мире и соседних странах Кубатбек Боронов от имени Республиканского оперативного штаба озвучил предложение о рассмотрении возможности продления режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, опираясь на анализ медицинских специалистов.

Данная мера вызвана необходимостью снижения социальных контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Главное на сегодня, 13 апреля:

В мире:

1 862 650 (+79 775 за сутки) заражены

114 921 (+6 095 ) умерли

428 601 (+23 262) вылечившихся

В России:

15 770 (+2186 за сутки) заражены

130 (+24) умерли

1 291 (+246 ) вылечившихся

В Москве

687 заражены

72 умерли

687 вылечившихся

В Казахстане: зараженных 978 (+98). Умерли – 12. Вылечились - 110

ТОП-10 стран:

1. США: заболели - 557,643/ умерли - 21,965

2. Испания: 166,127 | 17,133

3. Италия: 156,363 | 19,899

4. Германия: 127,574 | 3,011

5. Франция: 132,591 | 14,393

6. Китай: 82,052 | 3,339

7. Иран: 71,686 | 4,474

8. Великобритания: 84,279 | 10,612

9. Турция: 57,001 | 1,201

10. Бельгия: 28,647 | 3,600

В Кыргызстане - заражены 419. Умерли – 5. Вылечились – 67.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 419 (224 женщина, 195 – мужчин). Из них:

- Джалал-Абадская область – 91;

- Ошская область – 128;

- г.Ош – 59;

- Чуйская область – 27;

- Баткенская область – 5;

- г.Бишкек – 69

- Нарынская область – 34;

- Иссык-Кульская область – 6;

На 13 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 42 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г. Бишкек – 10;

Чуйская область – 6;

Ошская область – 9;

г.Ош – 5;

Нарынская область – 6;

Джалал-Абадская область – 2;

Баткенская область – 1;

Среди 38 новых случаев 25 женщин, 13 - мужчин.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтверж денным COVID-19 - 16 случаев, всего медицинских работников – 79 случаев. Из новых случаев 9 медицинских работников из г. Бишкек, 4 - Ошской области, 2 - г.Ош, 1 – Баткенская область.

ЦИФРА: “За сутки из стационара выписано 13 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 в Ошской области (Ноокатская территориальная больница), при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 67 пациента”- замминистра здравоохранения КР Н.Усенбаев.

ЦИТАТА: “В настоящее время в городе Ош, Кара-Суйском и Ноокатском районах введено чрезвычайное положение, а во всех других районах чрезвычайная ситуация. Поэтому существует усиленное ограничение доступа к зонам чрезвычайного положения.

Доступ в эти регионы со справками айыл окмоту невозможен. Если вам нужен доступ, граждане должны иметь справки из районных или центральных больниц. За нарушение карантинных требований будут приняты строгие меры к гражданам, которые намеренно продолжают ходить на улицах”,- комендант Кара-Сууйского, Ноокатского районов и города Ош М.Нурдинов.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 – 6 899; Близкие контакты (I категория) – 1 359; Другие контакты (II категория) – 5 540;

- Всего на исследование с 5.02.2020г. поступило образцов - 25 654; Количество проведенных исследований - 24 901; Проведено исследований за сутки – 753;

Вопрос-ответ

- Сколько лабораторий всего в республике и можно ли самостоятельно пройти обследование на коронавирус?

- Всего в республике 9 вирусологических лабораторий, из них 3 – проводят экспресс-диагностику. Минздрав проводит работу по привлечению крупных лабораторий для проведения анализов, когда они будут готовы, дополнительно сообщим населению.

- Сколько нужно средств индивидуальной защиты (СИЗ) для мед. работников и как проводите расчет в их потребности?

- Минздрав ежедневно собирает потребность в изделиях мед. назначения (ИМН), которая зависит от количества людей, задействованных в очагах инфекции COVID-19.

Существуют три уровня безопасности и расчеты сделаны по фактическим цифрам задействованных работников в инфекционных больницах, ПМСП, мобильных бригадах, а также в вирусологических лабораториях.

При необходимости проводим перегруппировку распределения средств защиты.

На текущий момент, благодаря оказываемой гуманитарной помощи медицинские работники оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ, маски, очки, перчатки и др.

Главное на утро, 12 апреля:

1 782 875 (+80 349 за сутки) заражены в мире

108 826 (+6 008) умерли

405 339 (+27 838) вылечившихся

Зараженных в России 13 584. 106 человек умерли, 1 045 выздоровели.

В Казахстане – зараженных 880 (+40). Умерли – 10.

ТОП-10 стран:

1. США: заболели - 529,154/ умерли - 20,460

2. Испания: 161,852 | 16,480

3. Италия: 152,271 | 19,468

4. Германия: 124,228 | 2,736

5. Франция: 129,654 | 13,832

6. Китай: 81,953 | 3,339

7. Иран: 70,029 | 4,357

8. Великобритания: 78,991 | 9,875

9. Турция: 52,167 | 1,101

10. Бельгия: 28,018 | 3,346

В Кыргызстане - заражены 377. Умерли – 5. Вылечились – 54.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 377 (201 женщина, 176 – мужчин). Из них:

- Джалал-Абадская область – 89

- Ошская область – 119

- г.Ош – 54

- Чуйская область – 21

- Баткенская область – 4

- г.Бишкек – 59

- Баткенская область – 4

- Нарынская область – 25

- Иссык-Кульская область – 6

На 12 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г.Бишкек – 5

Чуйская область – 3

Ошская область – 3

г.Ош – 12

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область - 13

Среди 38 новых случаев 25 женщин, 13 - мужчин.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтверж денным COVID-19 - 12 случаев, всего медицинских работников – 63 случаев. Из новых случаев 1 медицинских работников из г. Бишкек, 5 – Нарынской области, 6 – г.Ош.

ЦИФРА: Всего в стационаре находится 318 пациентов с положительным COVID-19. 11 человек в тяжелом состоянии, из них 6 в реанимации.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 – 6537;

Близкие контакты (I категория) – 1178; Другие контакты (II категория) – 5359

- Всего на исследование с 5.02.2020г. поступило образцов - 24 885;

Количество проведенных исследований - 24 356

Проведено исследований за сутки – 1 674

- Гуманитарная помощь, поступившая от фонда “Джека Ма” и компании “Алибаба”, будет распределена по всем точкам карантинных зон, где больше всего потребность", - заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- За сутки из стационара выписано 10 пациентов (5- Ошская область, 5 – г. Джалал-Абад). Всего за все время выписано 54 пациента. На обсервации по Кыргызстану находится 1025 человек,- заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех штатах

- Американцы в суде требуют от Китая 1,2 трлн долларов за коронавирус. Более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, в котором требуют от Китая компенсацию за ущерб, причиненный COVID-19.

Главное на 11 апреля:

1 702 526 (+101 508 за сутки) заражены в мире

102 818 (+7 100) умерли

377 501 (+22 529) вылечившихся

Зараженных в России 11 917. Умерли 94 человек, 795 выздоровели.

В Казахстане – зараженных 840 (+38). Умерли – 10.

Топ-10 стран:

1. США: заболели - 468 895 / умерли - 16 697 / выздоровели - 25 928

2. Испания: заболели - 157 022 / умерли - 15 843 / выздоровели - 55 668

3. Италия: заболели - 143 626 / умерли - 18 279 / выздоровели - 28 470

4. Германия: заболели - 118 235 / умерли - 2 607 / выздоровели - 52 407

5. Франция: заболели - 117 749 / умерли - 12 210 / выздоровели - 23 206

6. Китай: заболели - 82 940 / умерли - 3 340 / выздоровели - 77 787

7. Иран: заболели - 68 192 / умерли - 4 232 / выздоровели - 35 462

8. Великобритания: заболели - 65 077 / умерли - 7 978 / выздоровели - 359

9. Турция: заболели - 42 282 / умерли - 908 / выздоровели - 2 142

10. Бельгия: заболели - 26 667 / умерли - 3 019 / выздоровели - 5 568

В Кыргызстане - заражены 339. Умерли – 5. Вылечились – 44.

На 11 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 41 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г.Бишкек - 12

Чуйская область - 3

Ошская область (Ноокатский район) - 18

г.Ош – 6

Нарынская область - 2

Среди 41 новых случаев 22 женщин, 19 - мужчин.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 339 (176 женщин, 163 – мужчин). Из них:

- Джалал-Абадская область – 89

- Ошская область – 116

- Чуйская область – 18

- Баткенская область – 4

- г.Ош – 42

- г.Бишкек – 54

- Нарынская область – 12

- Иссык-Кульская область – 4

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 - 12 случаев, всего медицинских работников - 51 случаев. Из новых случаев 8 медицинских работников из г. Бишкек, 1 - Нарынской области, 3 - г.Ош.

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 5 пациентов (1- Ошская область, 3 – г. Джалал-Абад, 1 -г.Бишкек). Всего за все время выписано 44 пациента.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 – 6251: близкие контакты (I категория) – 1070; Другие контакты (II категория) - 5181

- Всего в стационаре находится 290 пациентов с положительным COVID-19. 9 человек в тяжелом состоянии, из них пятеро в реанимации.

- Гуманитарная помощь, поступившая от фонда “Джека Ма” и компании “Алибаба”, будет распределена по всем точкам карантинных зон, где больше всего потребность", - заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- Всего на исследование с 5.02.2020 г. поступило образцов - 23 870:

Количество проведенных исследований - 22 471

Проведено исследований за сутки – 1 415

- “В Бишкеке за минувшие сутки комендантский час нарушили 57 человек, из них 49 мужчин и 8 женщин”,- комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

- В столице функционирует 5 пунктов обсервации: Гостиница «Ак-Кеме», Национальный онкологический центр, Национальный хирургический цент им.Мамакеева, Отель «Garden Hotel», Гостиница «Достук».

Главное на утро, 10 апреля:

1 606 945 (+81 516) заражены в мире

95 732 (+7 231) умерли

358 025 (+28 383) вылечившихся

Зараженных в России 10 131. 76 человек умерли, 698 выздоровели.

В Казахстане – зараженных 802. Умерли – 9.

Топ-10 стран:

1. США - 465 329 случаев, 16 684 смерти (из них только в Нью-Йорке более 5,1 тысячи);

2. Испания – 153 222 / 15 447

3. Италия – 143 626 / 18 279

4. Франция – 118 783 / 12 228

5. Германия – 118 235 / 2607

6. Китай – 82 885 / 3339

7. Иран – 66 220 / 4410

8. Великобритания – 65 872 / 7993

9. Турция – 42 282 / 908

10. Бельгия – 24 983 / 2523

В Кыргызстане - заражены 298. Умерли – 5. Вылечились – 39.

На 10 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 18 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г. Бишкек - 6;

Чуйская область (Кеминский район – 6, г.Токмок – 1, Аламединский район – 1) – 8;

Джалал-Абадская область (Сузакский район – 2, г.Джалал-Абад – 1) – 3;

Иссык-Кульская область (Аксуйский район) – 1.

Всего на сегодня по республике 298 случаев (154 женщины, 144 мужчины):

- Ошская область — 98;

- Джалал-Абадская — 89;

- Ош - 36;

- Бишкек - 42;

- Нарынская область - 10;

- Чуйская - 15;

- Баткенская - 4;

- Иссык-Кульская — 4.

Возраст инфицированных:

- до 19 лет - 45 человек (двое из них до года);

- от 20 до 35 лет - 75;

- от 35 до 55 лет — 106;

- старше 56 лет — 72.

В больницах находятся 254 пациента. Восемь человек в тяжелом состоянии.

За сутки зарегистрирована 1 смерть пациента с COVID-19 в Ноокатской больнице, ему было 87 лет. Всего в Кыргызстане от болезни скончались 5 человек.

Медицинские работники всего: 39, новых - 5 случаев (Чуй - 1, Бишкек - 4). Это каждый седьмой больной.

• Бишкек – 8

• Чуйская область - 1

• Ошская область – 21

• Джалал-Абадская область – 8

• Баткенская область – 1

ФАКТ: У всех прилетевших из Екатеринбурга кыргызстанцев - 17 результаты ПЦР на COVID-19 отрицательные.

ЦИФРА: Минздрав распределило гуманитарную помощь, поступившую по линии Китайской Народной Республики. Так, комплекты состоящие из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, одноразовых стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил переданы по 200 комплектов медработникам г.Ош, г.Джалал-Абад, Ноокатского, Сузакского и Ала-Букинского районов. Также, 300 штук инфракрасных термометров переданы в г.Ош и Ошскую область, в Джалал-Абадскую область – 200 и в Баткенскую область – 100.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 6268.

- 23 кыргызстанца, находящиеся за рубежом, инфицированы COVID-19. В Пакистане один из зараженных дааватчи из КР скончался от коронавируса.

- Минздрав начал осуществлять компенсационные выплаты за март месяц медработникам, работающих в зонах риска заражения COVID-19.

- В Баткенской области 609 человек выписаны из обсервации на домашний карантин.

- За последний период в Кыргызстан были доставлены 2719 наших граждан из России, Болгарии, Вьетнама, Египта, ОАЭ, Индии, Малайзии, Таиланда, Шри-Ланки, Южной Кореи и других стран.

- В настоящее время в городе Джалал-Абад оказывается адресная гуманитарная помощь 662 гражданам, которые входят в список отделов по оказанию соцзащиты.

Главное на утро, 8 апреля:

1 433 064 (+ 85 167 за сутки) заражены в мире

82 089 (+ 7 383) умерли

302 150 (+ 23 455) вылечившихся

Зараженных в России 7 497. 58 человек умерли, 494 выздоровели

В Казахстане – зараженных 685 (+15). Умерли – 7. Выздоревели – 50.

Топ-10 стран:

1. США: заболели - 368 449 / умерли - 10 993 / выздоровели - 19 919

2. Испания: заболели - 140 510 / умерли - 13 798 / выздоровели - 43 208

3. Италия: заболели - 132 547 / умерли - 16 523 / выздоровели - 22 837

4. Германия: заболели - 103 375 / умерли - 1 810 / выздоровели - 36 081

5. Франция: заболели - 98 984 / умерли - 8 926 / выздоровели - 17 429

6. Китай: заболели - 82 718 / умерли - 3 335 / выздоровели - 77 410

7. Иран: заболели - 62 589 / умерли - 3 872 / выздоровели - 27 039

8. Великобритания: заболели - 52 301 / умерли - 5 385 / выздоровели - 305

9. Турция: заболели - 30 217 / умерли - 649 / выздоровели - 1 326

10. Швейцария: заболели - 22 242 / умерли - 787 / выздоровели - 8 056

В Кыргызстане - заражены 270. Умерли – 4. Вылечились – 35. В обсервации - 1097

На 8 апреля выявлено 42 новых случая заражения COVID-19. Из них 16 мужчин и 26 женщин. Из новых случаев:

Бишкек – 10

Чуйская область – 2

Ошская область – 24

Джалал-Абадская область – 1

Нарынская область – 5

Из новых 42 случаев заражения, 13 обнаружено у медработников.

В Кыргызстане всего зарегистрировано 270 случаев инфицирования COVID-19. Из них:

Ошская область – 97

г. Ош – 33

Джалал-Абадская область – 81

Баткенская область – 4

Нарынская область – 10

Чуйская область – 7

г. Бишкек – 35

Иссык-Кульская область – 3

ФАКТ: “Всего из стационаров по стране выписаны 25 пациентов, которые излечились от коронавирусной инфекции. Сегодня планируется выписать еще 10 пациентов из Джалал-Абадской областной больницы”, - министр здравоохранения С.Абдикаримов.

ЦИФРА: В обсервации сегодня находится 1097 человек, на домашнем карантине 439. Их списки переданы правоохранительным органам и семейным врачам для ежедневного контроля.

Главное на утро, 7 апреля:

1 348 322 (+ 73 215 за сутки) заражены в мире

74 711 (+ 5 241) умерли

278 714 (+13 953) вылечившихся

Зараженных в России 6 343. 47 человек умерли, 406 выздоровели

В Казахстане – зараженных 670 (+86). Умерли – 7. Выздоревели – 46.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии в связи с осложнением на фоне коронавирусной инфекции. Обязанности главы кабинета министров временно возложены на министра иностранных дел Доминика Рааба, который является вторым по старшинству министром британского правительства.

Ситуцация в Великобритании на данный момент: Всего зарегистрировано 47 806 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 4 932 человека.

В Китае случаев заражения 83 071. Погибших: 3 340. Выздоровевших: 77 450

В Кыргызстане - заражены 228. Умерли – 4. Вылечились – 23.

По словам министра здравоохранения С.Абдикаримова, за прошедшие сутки количество новых инфицированных COVID-19 составило 12 человек. Из них, 3 мужчин и 9 женщин.

“Все они из Ошской области и находились в обсервации”, - сказал он. Также, стало известно, что 7 из 12и новых случаев приходится на медицинских работников. Ранее сообщалось о 9 случаев заражения COVID-19 среди медработников.

Всего 228 случаев положительного COVID-19:

Джалал-Абадская область – 80

Ошская область – 106

Бишкек – 25

Баткенская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Чуйская область – 5

ФАКТ: “Всемирный банк выделит 12,15 млн долларов США на реализацию Проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызской Республике. Кроме того, 9 млн долларов США из текущего проекта будут перераспределены для поддержки усилий страны по подготовке и эффективному реагированию на риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19.

Кроме того, 9 млн долларов США будут перераспределены из текущего проекта “Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане”. В рамках данного проекта, финансируемого Всемирным банком, имеется механизм, позволяющий правительству в экстренных случаях быстро получить доступ к неизрасходованным средствам.

ЦИТАТА: “На сегодняшний день рассматривается вопрос о компенсации для врачей, заразившихся COVID-19. Сумму компенсации определит комиссия – это разовая компенсация, а в случае смерти будет другая”,- министр здравоохранения С.Абдикаримов.

По его словам, на днях будет внесено на рассмотрение Жогорку Кенеша КР закон о статусе врачей во время ЧП и они готовы внести поправки в ускоренном времени.

БИЗНЕС: “Прорабатывается вопрос оказания помощи бизнесу. Сейчас это два источника – РКФР и наши международные доноры. Провели переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении финансов до $150 млн, из них до 50% будут на грантовой основе. Также идут переговоры с Азиатским банком развития, Всемирным банком и Исламским банком развития», - вице-премьер-министр КР Э.Асрандиев.

Главное на утро, 6 апреля:

1 275 107 (+ 71 413 за сутки) заражены в мире

69 470 (+ 4 732) умерли

264 761 (+18 123) вылечившихся

Зараженных в России 5 389. 45 человек умерли, 355 выздоровели

В Казахстане – зараженных 584. Умерли – 7. Выздоревели – 42.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу. Симптомы коронавируса у Джонсона не проходили 10 дней, и врачи приняли решение о госпитализации. Ситуцация в Великобритании на данный момент: Всего зарегистрировано 47 806 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 4 932 человека.

В Кыргызстане - заражены 216. Умерли – 4. Вылечились – 23.

Всего 216 случаев положительного COVID-19:

Джалал-Абадская область – 80

Ошская область – 94

Бишкек – 25

Баткенская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Чуйская область – 5

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 69 человек, заражённых COVID-19. Из них:

Ошская область – 47

Бишкек – 5

Чуйская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 1

Баткенская область – 1

Джалал-Абадская область – 13

Все они находились в обсервации и являются контактными.

ФАКТ: “В стационарах находятся 202 человека. Из них, 5 в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии, 2 из 5 подключены к ИВЛ”,- МЗ КР.

ЦИТАТА: “Я бы хотел обратиться к представителям СМИ, освещать только подтвержденные и достоверные факты. Например, вчера было обращение жителя Нарына, что его не лечат и не наблюдают, при этом смысл нам его держать в обсервации, если у него не было бы показаний? Его члены семьи тоже являются контактными. Таким образом он распространяет ложную информацию. Второе, муссируется информация о том, что проведены тесты для сотрудников аппаратов президента, правительства, мэрии. Так вот, в настоящее время работает всего 20-30% сотрудников, остальные удаленно. Экспресс-тесты должны проводиться всем, кто вернулся из зоны риска, командировки, которые пересекают границы. Если результаты экспресс-теста подтверждаются, тогда уже проводится ПЦР диагностика”, - министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

ЦИФРА ДНЯ: В Кыргызстане было всего 76 000 экспресс-тестов, из них использованы 30 тысяч.

Комендантский час: “В Бишкеке за прошедшие сутки комендантский час нарушили 66 человек - 6 женщин и 60 мужчин. Среди них 1 подросток и 1 иностранец”,- комендант Бишкека А.Орозалиев.

Главное на утро, 5 апреля:

1 203 694 (+ 99 899 за сутки) заражены в мире;

64 738 (+ 5 574) умерли;

246 638 (+25 289) вылечившихся;

Зараженных в России 4 731. 43 человека умерли, 333 выздоровели

В Казахстане – зараженных 551. Умерли – 6. Выздоревели – 29.

За сутки в Китае подтверждены 30 новых случаев заражения и 3 смерти. Всего в Китае погибли 3329 человек.

В Кыргызстане - заражены 147. Умерли – 1. Вылечились – 9.

Зараженные по регионам:

Бишкек – 18

Ош – 12

Ошская область – 35

Баткенская область – 3

Джалал-Абадская область – 67

Чуйская область – 6

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область – 4

Всего – 147

ЦИТАТА: “В настоящее время 5 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации. Их состояние тяжелое. Из них 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, 3 на кислородном дыхании, - министр здравоохранения КР Т.Абдикаримов.

ЦИФРА ДНЯ: “Число лиц, контактировавших с коронавирусной инфекцией, - 5048. Из них, близких и связанных с семьей - 548. Число контактирующих с категориями 2 (другими) -1454”. - Министерство здравоохранения КР.

ФАКТ: “В Бишкеке за прошедшие сутки комендантский час нарушили 83 человек. Из них, 75 мужчин, 8 женщин. При этом отмечается тенденция снижения количества нарушителей комендантского часа”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Названа страна, где лучше всего сдерживают распространение коронавируса

Названа территория, где лучше всего удается сдерживать распространение коронавируса. Оказалось, наиболее эффективно защищают людей на Тайване.

Об этом со ссылкой на ученых сообщает СNN. Лидера из списка стран, где ситуация достаточно благополучная, выбирали по нескольким пунктам: как давно завезли вирус, какова численность населения и соотношение этих данных к числу заболевших, а также, какие меры приняты и как помогают.

На острове, который контролируется частично признанной Китайской республикой, жителей столько же почти, как в Австралии. Но справляется Тайвань с коронавирусом лучше, несмотря на то, что в начале эпидемии эксперты, в том числе ученые из американского университета Хопкинса, прогнозировали здесь одну из самых неблагоприятных ситуаций из-за близости к эпицентру вспышки, материковому Китаю.

- Однако через десять недель после начала эпидемии, в Австралии зарегистрировано почти 5000 подтвержденных случаев, а на Тайване - менее 400,- сообщают в издании.

Это результат жестких карантинных мер, в списке 124 пункта: запрет поездок из Китая, прекращении стыковки круизных лайнеров в портах острова и введении строгих наказаний для нарушителей карантина.

В Тайване начали сами обеспечивать себя масками, повторно тестировать людей на коронавирус.

Главное на утро, 4 апреля

1 103 795 (+ 82 606 за сутки) заражены в мире;

59 164 (+ 5 902) умерли;

221 349 (+12 145) вылечившихся;

Зараженных в России 4 149; из них в Москве - 2923. Умерли 34 человека;

В Казахстане – зараженных 5 000. Умерли – 34. Выздоревели – 29.

Число новых случаев коронавируса в Китае снизилось до январских показателей: всего 19 больных за сутки.

В Кыргызстане - заражены 144. Умерли – 1. Вылечились – 9. Находятся в обсервации – 1 666 пациентов.

Зараженные по регионам:

Бишкек – 15

Ош – 12

Ошская область – 35

Баткенская область – 3

Джалал-Абадская область – 67

Чуйская область – 6

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область – 4

Всего – 144

“К сожалению, среди заразившихся есть медработники, так вчера их было 8, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями коронавируса”, - сообщил сегодня замначальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбетов.

Из 9 случаев заражения COVID-19 медработниками, 7 в Джалал-Абадской области, 1 в Бишкеке, 1 в Оше.

В настоящее время 6 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации:

1. Мужчина 59 лет в Ноокате – в тяжелом состоянии;

2. Мужчина 45 лет в Оше – крайне тяжелое состояние, на ИВЛ;

3. Женщина 63 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

4. Женщина 60 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

5. Мужчина 33 лет в Джалал-Абад – вышел из тяжелого состояния;

6. Женщина 60 лет в Нарыне – в тяжелом состоянии.

ЦИФРА ДНЯ: “За прошедшие сутки комендантский час в столице нарушили 99 человек. Из них, 85 мужчин, 14 женщин. При этом отмечается снижение количества преступлений”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

НОВОСТЬ ДНЯ: Сегодня, 4 апреля из Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке и Аксыйской териториальной больницы выписаны 3 пациента, излечившихся от коронавируса. Мужчины 24-25 лет и женщина 45 лет. Состояние у пациентов оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал у них отрицательный результат.

Всего на сегодняшний день из стационаров выписаны 9 больных, с диагнозом коронавирус.