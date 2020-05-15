#COVID-19: в мире более 4,5 млн зараженных, число жертв превысило 300 тысяч человек... LIVE

СОVID-19

Главное на сегодня, 15 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 4 524 445 (+81 979);

Умерли: 303 346 (+5 024);

Вылечились: 1 702 513 (+34 262);

ТОП-14 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 457 593 (+27 245);

Умерли: 86 912 (+1 715);

Вылечились: 318 027 (+7 768);

2. Испания:

Зараженных – 272 646 (+1 551);

Умерли: 27 321 (+217);

Вылечились: 186 480 (+3 253);

3. Россия:

Зараженных – 252 245 (+9 974);

Умерли: 2 305 (+93);

Вылечились: 53 530 (+5 527);

4. Великобритания:

Зараженных – 233 151 (+3 446);

Умерли: 33 614 (+428);

5. Италия:

Зараженных – 223 096 (+992);

Умерли: 31 368 (+262);

Вылечились: 115 288 (+2 747);

6. Бразилия:

Зараженных – 203 165 (+13 028);

Умерли: 13 999 (+759);

Вылечились: 79 479 (+1 055);

7. Франция:

Зараженных – 178 870 (+645);

Умерли: 27 425 (+351);

Вылечились: 59 605 (+932);

8. Германия:

Зараженных – 174 975 (+877);

Умерли: 7 928 (+67);

9. Турция:

Зараженных – 144 749 (+1 635);

Умерли: 4 007 (+55);

Вылечились: 104 030 (+2 315);

10. Иран:

Зараженных – 114 533 (+1 808);

Умерли: 6 854 (+71);

Вылечились: 90 539 (+1 111);

11. Индия:

Зараженных – 81 997 (+3 803);

Умерли: 2 649 (+98);

Вылечились: 27 969 (+1 569);

12. Перу:

Зараженных – 80 604;

Умерли: 2 267;

13. Канада:

Зараженных – 73 401 (+1 123);

Умерли: 5 472 (+170);

14. Бельгия:

Зараженных – 54 288 (+307);

Умерли: 8 903 (+60);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 5 571;

Умерли: 32;

Вылечились: 2 531 (+123);

В Кыргызстане:

Зараженных – 1 111 (+29);

Умерли: 14 (+2);

Вылечились: 745 (+10);

В минувшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 6;

Чуйская область - 4;

г. Ош – 4;

Ошская область – 1;

Джалал-Абадская область – 2;

Нарынская область – 11;

Иссык-Кульская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 1 111 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 353, из них в реанимации – 3;

Выписаны – 745;

Умерли – 14;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 10 пациентов:

г. Бишкек – 6;

Ошская область – 4;

Всего выписано с выздоровлением по стране 745 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Из стационаров республики выписалось 2 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 248 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 194 медработника.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 5 180.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 532 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 2 010;

- За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода от коронавируса. В Республиканской инфекционной больнице мужчина 55 лет и в Нарынской области женщина, 85 лет.

Главное на сегодня, 14 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 4 442 466 (+100 013);

Умерли: 298 322 (+5 429);

Вылечились: 1 668 251 (+65 775);

ТОП-13 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 430 348 (+21 712);

Умерли: 85 197 (+1 772);

Вылечились: 310 259 (+13 513);

2. Испания:

Зараженных – 271 095 (+1 575);

Умерли: 27 104 (+184);

Вылечились: 183 227 (+2 757);

3. Россия:

Зараженных – 242 271 (+10 028);

Умерли: 2 212 (+96);

Вылечились: 48 003 (+4 491);

4. Великобритания:

Зараженных – 229 705 (+3 242);

Умерли: 33 186 (+494);

5. Италия:

Зараженных – 222 104 (+888);

Умерли: 31 106 (+195);

Вылечились: 112 541 (+3 502);

6. Бразилия:

Зараженных – 190 137 (+11 923);

Умерли: 13 240 (+779);

Вылечились: 78 424 (+5 827);

7. Франция:

Зараженных – 178 225 (+165);

Умерли: 27 074 (+83);

Вылечились: 58 673 (+888);

8. Германия:

Зараженных – 174 098 (+927);

Умерли: 7 861 (+123);

Вылечились: 150 300 (+3 100);

9. Турция:

Зараженных – 143 114 (+1 639);

Умерли: 3 952 (+58);

Вылечились: 101 715 (+2 826);

10. Иран:

Зараженных – 112 725 (+1 958);

Умерли: 6 783 (+50);

Вылечились: 89 428 (+1 071);

11. Индия:

Зараженных – 78 194 (+3 714);

Умерли: 2 551 (+136);

Вылечились: 26 400 (+1 947);

12. Канада:

Зараженных – 72 278 (+1 121);

Умерли: 5 302 (+133);

13. Бельгия:

Зараженных – 53 981 (+202);

Умерли: 8 843 (+82);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 5 571 (+154);

Умерли: 32 (+0);

Вылечились: 2 408 (+185);

В Кыргызстане:

Зараженных – 1 082 (+38);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 735 (+9);

В минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 14;

Чуйская область - 4, из них 2 случая среди прибывших из Соль-Илецка;

г.Ош – 1;

Джалал-Абадская область – 4;

Нарынская область – 15;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 1082 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 335, из них в реанимации – 5;

Выписаны – 735;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 9 пациентов:

г. Бишкек – 5;

г. Ош – 1;

Ошская область – 2;

Нарынская область – 1;

Всего выписано с выздоровлением по стране 735 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 случаев:

• г. Бишкек – 5;

• г. Ош – 1;

• г. Нарын – 1;

Из стационаров республики выписалось 3 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 248 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 192 медработника.

ЦИТАТА: “В Таласской области самая первая причина отсутствия короновируса, это то что, сначала была организована оперативная работа, мы изолировали область, провели разъяснительную работу среди населения. Во-вторых, местные жители, аксакалы, старшее и младшее поколение, осознавая серьезность болезни, перестали ходить друг к другу и не допустили концентрации людей. Местная молодежь сами установили контрольно-пропускные пункты в регионах и помогли предотвратить передвижение людей. Медики, полиция и все граждане, вовлеченные в борьбу с этой болезнью работают активно”, - Марат Мураталиев, полномочный представитель Правительства КР в Таласской области.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 683.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 534 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 2322;

- В Бишкек из Катара и Кувейта вернулись 107 граждан Кыргызской Республики. Прибывшие прилетели рейсом авиакомпании “Jazeera Airways” по маршруту “Эль-Кувейт – Доха – Бишкек”. Вместе с нашими гражданами также прибыли 31 граждан Республики Казахстан, которых казахская сторона встретила в аэропорту и вывезла специальным транспортом на родину. Все прибывшие граждане помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур.

- “Причиной заражения COVID-19 у младенцев (на сегодня 12 младенцев), происходит контактным путем, чаще всего от близких людей у которых инфекция протекала без симптомно. В связи с чем, усилены меры контроля среди всех граждан, особенно среди детей”, - замминистра здравоохранения М.Каратаев.

- “Скоро возможно начнутся мероприятия по организации поминок, связанные с Орозо Айтом. Прошу не организовывать массовые скопления людей, не планировать визиты по регионам, а также не допускать неоправданных расходов на убой 2-3 лошадей. Вместо этого улучшайте свое здоровье, домашний быт и вкладывайте в образование детей”, - Узарбек Жылкыбаев полномочный представитель правительства в Ошской области.

- Бригада медицинских специалистов выехала в Нарынскую область. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией в Нарынской области, из столицы 14 мая выехала девятая по счету бригада медицинских специалистов.

Бригада врачей-добровольцев, в составе из трех акушеров-гинекологов и реаниматолога, в течение 10 дней будут оказывать практическую помощь своим коллегам из региона. Двое из акушеров- гинекологов направлены в Нарынскую областную объединенную больницу, а реаниматолог и оперирующий врач акушер-гинеколог в Ат-Башинский район Нарынской области. Каждый медработник обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все расходы, связанные с командировкой, а также дополнительные выплаты, с сохранением заработной платы по основному месту работы, будут профинансированы согласно законодательства КР, а также из Эпидемиологического Фонда.

Главное на сегодня, 13 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 4 342 453 (+86 513);

Умерли: 292 893 (+5 561);

Вылечились: 1 602 476 (+74 989);

ТОП-13 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 408 636 (+22 802);

Умерли: 83 425 (+1 630);

Вылечились: 296 746 (+34 521);

2. Испания:

Зараженных – 269 520 (+1 377);

Умерли: 26 920 (+176);

Вылечились: 180 470 (+2 624);

3. Россия:

Зараженных – 232 243 (+10 899);

Умерли: 2 116 (+107);

Вылечились: 43 512 (+3 711);

4. Великобритания:

Зараженных – 226 463 (+3 403);

Умерли: 32 692 (+627);

5. Италия:

Зараженных – 221 216 (+1 402);

Умерли: 30 911 (+172);

Вылечились: 109 039 (+2 452);

6. Франция:

Зараженных – 178 225 (+802);

Умерли: 26 991 (+348);

Вылечились: 57 785 (+1 061);

7. Бразилия:

Зараженных – 178 214 (+8 620);

Умерли: 12 461 (+808);

Вылечились: 72 597 (+5 213);

8. Германия:

Зараженных – 173 171 (+595);

Умерли: 7 738 (+77);

Вылечились: 147 200 (+1 583);

9. Турция:

Зараженных – 141 475 (+1 704);

Умерли: 3 894 (+53);

Вылечились: 98 889 (+3 109);

10. Иран:

Зараженных – 110 767 (+1 481);

Умерли: 6 733 (+48);

Вылечились: 88 357 (+935);

11. Индия:

Зараженных – 74 480 (+3 712);

Умерли: 2 415 (+121);

Вылечились: 24 453 (+1 904);

12. Канада:

Зараженных – 71 157 (+1 176);

Умерли: 5 169 (+176);

13. Бельгия:

Зараженных – 53 779 (+330);

Умерли: 8 761 (+54);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 5 417 (+177);

Умерли: 32 (+1);

Вылечились: 2 223 (+149);

В Кыргызстане:

Зараженных – 1 044 (+7);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 726 (+17);

В минувшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев СOVID-19:

Чуйская область – 5;

Ошская область – 1;

Нарынская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 1044 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 306, из них в реанимации – 4;

Выписаны – 726;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 17 пациентов:

г. Бишкек – 10;

Баткенская область – 4;

Нарынская область – 1;

Джалал-Абадская область – 2;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 726 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 в минувшие сутки не зарегистрировано, из стационаров республики выписалось 3 медработников. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 241 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 189 медработников.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 613.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 555 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 1 421;

- В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Как сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте, президента США хотят наделить полномочиями вводить санкции против китайской стороны, если государство не раскроет точные данные о событиях, вызвавших пандемию коронавируса. «Китай не позволяет международному сообществу войти в лабораторию Уханя для расследования. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если его не заставят это сделать»,- отметил сенатор. Он констатировал, что необходимо установить, как возник вирус, ведь это позволит в дальнейшем не допустить подобных случаев и пандемии.

- За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса. Таким образом, в Китае с начала эпидемии зафиксировано 82 926 подтвержденных случаях заражения. Выписаны после выздоровления более 78 тыс. человек, а умерли - 4 633.

- Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса. Человечество в скором времени получит действующее лекарство от коронавирусной инфекции, так как в июне планируется начать испытания разработанной сыворотки, на которую возлагаются большие надежды. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он констатировал, что пока нет ни одного препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус, а многие созданные ранее образцы показали неудовлетворительные результаты. Однако в настоящее время существует один подход для создания действительно эффективного препарата от COVID-19. Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. Сыворотка должна помочь человеческому иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител. При этом ее испытания должны начаться уже в июне 2020 года, то есть само лекарство появится в начале осени. “Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19”,- сказал вирусолог.

Главное на сегодня, 12 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 4 255 940 (+74 640);

Умерли: 287 332 (+6 889);

Вылечились: 1 527 487 (+33 953);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 385 834 (+18 196);

Умерли: 81 795 (+1 008);

Вылечились: 262 225 (+5 889);

2. Испания:

Зараженных – 268 143 (+3 480);

Умерли: 26 744 (+123);

Вылечились: 177 846 (+1 407);

3. Великобритания:

Зараженных – 223 060 (+3 877);

Умерли: 32 065 (+210);

4. Россия:

Зараженных – 221 344 (+ 11 656);

Умерли: 2 009 (+94);

Вылечились: 39 801 (+5 495);

5. Италия:

Зараженных – 219 814 (+744);

Умерли: 30 739 (+179);

Вылечились: 106 587 (+1 401);

6. Франция:

Зараженных – 177 423 (+453);

Умерли: 26 643 (+263);

Вылечились: 56 724 (+507);

7. Германия:

Зараженных – 172 576 (+697);

Умерли: 7 661 (+92);

Вылечились: 145 617 (+17);

8. Бразилия:

Зараженных – 169 594 (+6 895);

Умерли: 11 653 (+530);

Вылечились: 67 384 (+2 427);

9. Турция:

Зараженных – 139 771 (+1 114);

Умерли: 3 841 (+55);

Вылечились: 95 780 (+3 089);

10. Иран:

Зараженных – 109 286 (+1 683);

Умерли: 6 685 (+45);

Вылечились: 87 422 (+1 279);

11. Индия:

Зараженных – 70 768;

Умерли: 2 294;

Вылечились: 22 549;

12. Канада:

Зараженных – 69 981 (+1 133);

Умерли: 4 993 (+123);

Вылечились: 32 994 (+898);

13. Бельгия:

Зараженных – 53 449 (+368);

Умерли: 8 707 (+51);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 5 240 (+102);

Умерли: 32 (+1);

Вылечились: 2 074 (+133);

В Кыргызстане:

Зараженных – 1 037 (+21);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 709 (+21);

В минувшие сутки зарегистрировано 21 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 10;

Чуйская область – 1;

Джалал-Абадская область – 3;

Нарынская область – 7;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 1037 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 316, из них в реанимации – 3;

Выписаны – 688;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 21 пациент:

г. Бишкек – 12;

г. Ош – 3;

Ошская область – 3;

Нарынская область – 2;

Джалал-Абадская облать – 1;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 709 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 6 случаев в Нарынской области, из стационаров республики выписалось 6 медработников. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 241 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 186 медработников.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 594.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 109 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 1 621;

- Власти Уханя планируют протестировать на коронавирус всех горожан за 10 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и двух источников, знакомых с ситуацией. Согласно документу, каждый район города должен во вторник представить подробный план тестирования для определенной местности. Население Уханя составляет 11 млн жителей.

- Вакцина от коронавируса может так и не появиться. Это не первый подобный случай в медицине. В мире сейчас разрабатывается около 120 вариантов вакцины от Covid-19 и ожидается, что она будет найдена в ближайшие 18 месяцев. Но не все эксперты так оптимистичны. “Мы никогда не изобретали вакцину в течение года или 18 месяцев. Это не значит, что это невозможно, но это будет героизм”, - говорит декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне доктор Питер Хотез.

Ученые напоминают, что в мире есть вирусы, от которых до сих пор нет вакцин. Например, ВИЧ. Вакцину от него ищут уже почти 40 лет, за это время умерло 32 млн человек, но результата пока нет. В основном потому, что вирус очень быстро мутирует в организме – как будто человек заражен сразу тысячей разных штаммов. С коронавирусом, к счастью, такого пока не наблюдается. Ученые проводят аналогию между коронавирусом и корью: пока не изобрели вакцину от последней, ею болели 2-3 млн людей в год. Предполагают, что так будет и с Covid-19.

Поскольку нет уверенности, что вакцина вообще будет, говрят ученые, у человечества должен быть «план Б» - научиться жить с вирусом. Сюда входит поиск лекарства и «коллективный договор на выживание». То есть придется привыкать к новым правилам общественной жизни: самоизолироваться при любых симптомах простуды, перейти на режим удаленной работы всем, для кого это возможно, хотя бы несколько дней в неделю, соблюдать дистанцию.

- Регионы Испании снимают коронавирусные ограничения: “С понедельника жителям будет разрешено встречаться с друзьями и родными. Гулять и заниматься спортом на улице нужно в те временные интервалы, которые были установлены для разных групп лиц. Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, при этом одновременно может быть занято не более 50% обычного числа столиков. Частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты отели, но без зон общего пользования и обеденных залов”- власти.

- Инфекция в Белом доме. В США трое сотрудников спецштаба по коронавирусу в Белом доме самоизолировались после контакта с человеком с подтвержденным диагнозом Covid-19.Как передает американское издание Politico, коронавирус обнаружен у Кети Миллер - пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса.

В числе тех, кто отправился в карантин - доктор Энтони Фаучи, директор Национального института по изучению аллергии и инфекционных болезней, доктор Роберт Редфилд, директор Центра по контрою за распространением инфекционных болезней и Стивен Хан, комиссар из Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Главное на сегодня, 11 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 4 181 300 (+79 528);

Умерли: 280 443 (+3 435);

Вылечились: 1 493 534 (+51 743);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 367 638 (+20 329);

Умерли: 80 787 (+750);

Вылечились: 256 336 (+18 258);

2. Испания:

Зараженных – 264 663 (+1 880);

Умерли: 26 621 (+143);

Вылечились: 176 439 (+3 282);

3. Великобритания:

Зараженных – 219 183 (+3 923);

Умерли: 31 855 (+268);

4. Италия:

Зараженных – 219 070 (+802);

Умерли: 30 560 (+165);

Вылечились: 105 186 (+2 155);

5. Россия:

Зараженных – 209 688 (+ 11 012);

Умерли: 1 915 (+88);

Вылечились: 34 306 (+2 390);

6. Франция:

Зараженных – 176 970 (+312);

Умерли: 26 380 (+70);

Вылечились: 56 217 (+179);

7. Германия:

Зараженных – 171 879 (+555);

Умерли: 7 569 (+20);

Вылечились: 145 600 (+2 300);

8. Бразилия:

Зараженных – 162 699 (+6 638);

Умерли: 11 123 (+467);

Вылечились: 64 957 (+3 272);

9. Турция:

Зараженных – 138 657 (+1 542);

Умерли: 3 786 (+47);

Вылечились: 92 691 (+3 211);

10. Иран:

Зараженных – 107 603 (+1 383);

Умерли: 6 640 (+51);

Вылечились: 86 143 (+1 079);

11. Канада:

Зараженных – 68 848 (+1 146);

Умерли: 4 870 (+177);

Вылечились: 32 096 (+847);

12. Бельгия:

Зараженных – 53 081 (+485);

Умерли: 8 656 (+75);

Вылечились: 13 642 (+231);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 5 138 (+102);

Умерли: 31 (+0);

Вылечились: 1 941 (+175);

В Кыргызстане:

Зараженных – 1 016 (+14);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 688 (+13);

В минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек - 6

Чуйская область – 1;

Ошская область – 2;

Баткенская область – 1;

Нарынская область – 2;

Иссык-Кульская область – 2;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 1016 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 316, из них в реанимации – 3;

Выписаны – 688;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 13 пациентов:

г. Бишкек – 11;

Нарынская область – 2;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 688 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая в г.Бишкек, из стационаров республики выписалось 5 медработников. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 235 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 180 медработников.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 371.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 100 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 1 006;

- Пояснения относительно разрешительных и иных документов, необходимых гражданам при въезде в Бишкек в период карантина и действия режима чрезвычайной ситуации:

- Гражданам, чья деятельность не подпадает под разрешенные в данный период виды экономической деятельности, нуждающиеся по обоснованным причинам в передвижении по городу во время карантина, необходимо наличие маршрутного листа с указанием причины выхода и места назначения.

- Передвижение по городу ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленного от руки маршрутного листа.

- Гражданам, чья деятельность входит в список разрешенных сфер экономической деятельности, необходимо иметь при себе справку с места работы, заверенную печатью районного управления ГНС по месту регистрации организации или печатью районного акимиата (в целях уменьшения контактов за данными документами необходимо обратиться руководителям, главным бухгалтерам организаций).

- Индивидуальным предпринимателям необходимо иметь при себе патент.

До 13 мая лицам, привлеченным к работе в разрешенных сферах деятельности, необходимо получить справку и поставить соответствующую печать.

- “За деятельностью предприятий в сфере разрешенной экономической деятельности будут следить специально созданная региональная комиссия и 7 мобильных групп. Если предприятия не будут соблюдают карантинно-санитарные и гигиенические требования, их руководителей привлекут к ответственности и деятельность этих предприятий приостановят”,- мэр города Ош Т.Сарыбашев.

- Ранее сообщалось, что 11 мая в городе Ош разрешат общественный транспорт, почему они не начали работать?

Ответ: В настоящее время запуск общественного транспорта является рискованным. В карантинном порядке необходимо не допускать скопления людей и пока не запускать общественный транспорт для безопасности здоровья населения, - сообщил мэр города Ош Т.Сарыбашев.

Главное на сегодня, 10 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 4 101 772 (+87 507);

Умерли: 280 443 (+4 207);

Вылечились: 1 441 791 (+56 232);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 347 309 (+25 155);

Умерли: 80 037 (+1 421);

Вылечились: 238 078 (+14 329);

2. Испания:

Зараженных – 262 783 (+2 666);

Умерли: 26 478 (+179);

Вылечились: 173 157 (+4 749);

3. Италия:

Зараженных – 218 268 (+1 083);

Умерли: 30 395 (+194);

Вылечились: 103 031 (+4 008);

4. Великобритания:

Зараженных – 215 260 (+3 896);

Умерли: 31 587 (+346);

5. Россия:

Зараженных – 198 676 (+10 817);

Умерли: 1 827 (+104);

Вылечились: 31 916 (+5 308);

6. Франция:

Зараженных – 176 658 (+579);

Умерли: 26 310 (+80);

Вылечились: 56 038 (+256);

7. Германия:

Зараженных – 171 324 (+736);

Умерли: 7 549 (+39);

Вылечились: 143 300 (+1600);

8. Бразилия:

Зараженных – 156 061 (+9 167);

Умерли: 10 656 (+639);

Вылечились: 61 685 (+2 388);

9. Турция:

Зараженных – 137 115 (+1 546);

Умерли: 3 739 (+50);

Вылечились: 89 480 (+3 084);

10. Иран:

Зараженных – 106 220 (+1 529);

Умерли: 6 589 (+48);

Вылечились: 85 064 (+1 227);

11. Канада:

Зараженных – 67 702 (+1 268);

Умерли: 4 693 (+124);

Вылечились: 31 249 (+843);

12. Бельгия:

Зараженных – 52 596 (+585);

Умерли: 8 581 (+60);

Вылечились: 13 411 (+210);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 5 036 (+202);

Умерли: 31 (+0);

Вылечились: 1 766 (+135);

В Кыргызстане:

Зараженных – 1 002 (+71);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 675 (+17);

В минувшие сутки зарегистрировано 71 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 2;

Чуйская область - 56, из них 55 случаев среди прибывших из Соль-Илецка;

Джалал-Абадская область – 5;

Ошская область – 3;

Баткенская область – 4;

Нарынская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 1002 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 260, из них в реанимации – 4;

Выписаны – 675;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 17 пациентов:

г. Бишкек – 7;

г. Ош – 5;

Нарынская область – 4;

Джалал-Абадская область – 1;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 675 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 1 случай в г. Бишкек, из стационаров республики выписалось 10 медработников. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 232 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 176 медработников.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 313.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 205 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 1 488;

- Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и Премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией, мерах по оживлению деловой активности в стране и приоритетных задачах на постпандемический период.

Отмечена важность дальнейшего соблюдения населением санитарно-эпидемиологических правил и сохранения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работа задействованных государственных органов по преодолению негативных экономических последствий, недопущению дальнейшего распространения заболевания должна быть продолжена в усиленном режиме.

- Решен вопрос размещения граждан КР в Оренбургской области. Согласно информации Посольства Кыргызстана в Российской Федерации, администрация Оренбургской области на основании режима самоизоляции в данном регионе, приняла решение - временно разместить граждан КР в детский лагерь Бузулукского района до открытия границы Казахстана.

Почетный консул Кыргызской Республики в г.Оренбург, а также активисты диаспоры выехали из г.Соль-Илецк и прибыли в город Бузулук для размещения граждан в указанный детский лагерь, где вблизи находятся порядка 70 граждан КР. Проводится совместная работа с местными органами власти. Однако, некоторые граждане отказываются ехать в указанный лагерь, требуя установить палатки на поле.

7 мая т.г. 541 гражданин КР прибыл в Кыргызстан через транзитный коридор, предоставленный казахстанской стороной в рамках разовой акции, которые были помещены на обсервацию. Ранее МИД КР информировало, что возвращение граждан из г.Соль-Илецк, не должно стать побуждающим импульсом для наших соотечественников в России, выезжать в сторону российско-казахстанской границы.

Главное на сегодня, 9 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 4 014 265 (+96 733);

Умерли: 276 236 (+5 516);

Вылечились: 1 385 559 (+ 41 439);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 322 154 (+29 531);

Умерли: 78 616 (+1 688);

Вылечились: 223 749 (+6 499);

2. Испания:

Зараженных – 260 117 (+3 262);

Умерли: 26 299 (+239);

Вылечились: 168 408 (+4 489);

3. Италия:

Зараженных – 217 185 (+1 327);

Умерли: 30 201 (+243);

Вылечились: 99 023 (+2 747);

4. Великобритания:

Зараженных – 211 364 (+4 649);

Умерли: 31 241 (+626);

5. Россия:

Зараженных – 187 859 (+ 10 699);

Умерли: 1 723 (+98);

Вылечились: 26 608 (+2 805);

6. Франция:

Зараженных – 176 079 (+1 288);

Умерли: 26 230 (+243);

Вылечились: 55 782 (+755);

7. Германия:

Зараженных – 170 588 (+1 158);

Умерли: 7 510 (+118);

Вылечились: 141 700 (+0);

8. Бразилия:

Зараженных – 146 894 (+11 121);

Умерли: 10 017 (+827);

Вылечились: 59 297 (+3 947);

9. Турция:

Зараженных – 135 569 (+1 848);

Умерли: 3 689 (+48);

Вылечились: 86 396 (+3 412);

10. Иран:

Зараженных – 104 691 (+1 556);

Умерли: 6 541 (+55);

Вылечились: 83 837 (+1 093);

11. Канада:

Зараженных – 66 434 (+1 512);

Умерли: 4 569 (+161);

Вылечились: 30 406 (+1 434);

12. Бельгия:

Зараженных – 52 011 (+591);

Умерли: 8 521 (+106);

Вылечились: 13 201 (+221);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 4 834 (+144);

Умерли: 31 (+0);

Вылечились: 1 631 (+113);

В Кыргызстане:

Зараженных – 931 (+25);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 658 (+8);

В минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 2;

Чуйская область – 4;

Нарынская область – 11;

Ошская область – 3;

Джалал-Абадская область – 4;

Баткенская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 931 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 261, из них в реанимации – 6;

Выписаны – 658;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 8 пациентов:

г. Бишкек – 7

Нарынская область - 1

Всего выписано с выздоровлением по стране 658 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 5 случаев:

• г. Бишкек – 1

• Джалал-Абадская область – 1

• Нарынская область – 3.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 231 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 166 медработников.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 214.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 197 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 1 462;

- Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило одну тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. "Федеральное министерство здравоохранения сообщает, что зафиксирован 181 новый случай заражения COVID-19 и семь смертей… Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 1111, скончались 59 человек", - говорится в заявлении суданского минздрава.

- Заражение коронавирусом при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным, к такому выводу пришли ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), результаты исследования опубликованы на портале организации. Авторы работы отметили, что присутствующая в морской воде соль в совокупности с эффектом разбавления, вероятно, способствует деактивации вируса. При этом в бассейнах и СПА-салонах активно используются дезинфицирующие средства, чего также должно быть достаточно для его деактивации. Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается высокая, выше 60 градусов, температура воздуха, которая тоже губительна для вируса.

- Бразилия установила очередной антирекорд по погибшим от коронавируса за сутки - 827 человек скончался от этого заболевания. Общее число умерших составляет 10 017 человек.

Подтверждено также рекордное количество заболевших за сутки - 11 121 человека. Общее число заразившихся превысило 146 тысяч.

- Саудовская Аравия и соседний Катар бьют рекорды в арабском мире по приросту больных коронавирусом, свидетельствуют данные местных минздравов за пятницу.

Согласно сообщению минздрава Катара в Twitter, за последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло рекордного показателя в более чем 1,3 тысячи, в результате общее число инфицированных в маленькой стране с начала пандемии превысило 20,2 тысячи.

В свою очередь в Саудовской Аравии число новых случаев заражения вторую неделю не опускается ниже 1,7 тысячи, и общее количество случаев заболевания превысило в пятницу 35 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано 229 смертей, число выздоровевших составило 9 120.

Главное на сегодня, 8 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 917 532 (+81 355);

Умерли: 270 720 (+5 364);

Вылечились: 1 344 120 (+ 36 526);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 292 623 (+29 399);

Умерли: 76 928 (+2 119);

Вылечились: 217 250 (+4 141);

2. Испания:

Зараженных – 256 855 (+3 173);

Умерли: 26 070 (+213);

Вылечились: 163 919 (+4 560);

3. Италия:

Зараженных – 215 858 (+1 401);

Умерли: 29 958 (+274);

Вылечились: 96 276 (+3 031);

4. Великобритания:

Зараженных – 206 715 (+5 614);

Умерли: 30 615 (+539);

5. Россия:

Зараженных – 177 160 (+11 231);

Умерли: 1 625 (+88);

Вылечились: 23 803 (+2 476);

6. Франция:

Зараженных – 174 791 (+600);

Умерли: 25 987 (+178);

Вылечились: 55 027 (+1 055);

7. Германия:

Зараженных – 169 430 (+1 268);

Умерли: 7 392 (+117);

Вылечились: 141 700 (+1 800);

8. Бразилия:

Зараженных – 135 773 (+9 162);

Умерли: 9 190 (+602);

Вылечились: 55 350 (+3 980);

9. Турция:

Зараженных – 133 721 (+1 977);

Умерли: 3 641 (+57);

Вылечились: 82 984 (+4 782);

10. Иран:

Зараженных – 103 135 (+1 485);

Умерли: 6 486 (+68);

Вылечились: 82 744 (+1 157);

11. Канада:

Зараженных – 64 922 (+1 426);

Умерли: 4 408 (+176);

Вылечились: 28 972 (+801);

12. Бельгия:

Зараженных – 51 420;

Умерли: 8 415;

Вылечились: 12 980);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 4 690 (+181);

Умерли: 31 (+1);

Вылечились: 1 518 (+68);

В Кыргызстане:

Зараженных – 906 (+11);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 650 (+13);

В минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 5;

Чуйская область – 3;

Джалал-Абадская область – 3;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 906 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 244, из них в реанимации – 6;

Выписаны – 650;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 13 пациентов:

г. Бишкек – 6

г. Ош - 6

Нарынская область - 1

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 650 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 2 случая:

• г. Бишкек – 1

• Джалал-Абадская область – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 226 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 163 медработника.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 112.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 250 человек.

Проведено исследований за последние 24 часа – 2 081;

- По словам регионального директора Центра США по контролю и профилактике заболеваний в Центральной Азии Даниэль Сингер, у Кыргызстана самый лучший показатель в Центральной Азии по самоизоляции. По словам эксперта, принятые властями Кыргызстана ограничительные меры положительно сказались на ситуации с коронавирусной инфекцией: “Реакция властей республики на коронавирус, закрытие границ, введение ограничительных мер привели к замедлению распространения заболевания. Тем не менее впереди у Кыргызстана еще большая работа. Сейчас необходимо увеличить объем тестируемых”.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний выделил Кыргызстану $1,38 миллиона для борьбы с #COVID19. Эти деньги пойдут на оснащение лабораторий.

- В китайском Хубэе уже 34 дня нет новых выявленных пациентов с COVID-19. По данным Хубэйской провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе уже 34 дня подряд не выявлено новых случаев COVID-19. Кроме того, в провинции уже несколько недель нет ни одного заболевшего, находящегося на лечении.

- В ЮАР число подтвержденных заражений коронавирусом превысило 8000. В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки подтвердили 424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Таким образом общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 8232. Также 7 мая в стране скончались восемь человек от осложнений COVID-19. Всего в ЮАР от болезней, вызванных SARS-CoV-2, умер 161 человек.

Главное на сегодня, 7 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 836 177 (+108 375);

Умерли: 265 356 (+7 018);

Вылечились: 1 307 594 (+ 65 247);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 263 224 (+25 591);

Умерли: 74 809 (+2 538);

Вылечились: 213 109 (+12 481);

2. Испания:

Зараженных – 253 682 (+3 121);

Умерли: 25 857 (+244);

Вылечились: 159 359 (+4 641);

3. Италия:

Зараженных – 214 457 (+1 444);

Умерли: 29 684 (+369);

Вылечились: 93 245 (+8 014);

4. Великобритания:

Зараженных – 201 101 (+6 111);

Умерли: 30 076 (+649);

5. Россия:

Зараженных – 165 929 (+ 10 559)$

Умерли: 1 537 (+86);

Вылечились: 21 327 (+1 462);

6. Франция:

Зараженных – 174 191 (+3 640);

Умерли: 25 809 (+278);

Вылечились: 53 972(+1 236);

7. Германия:

Зараженных – 168 162 (+1 155);

Умерли: 7 275 (+282);

Вылечились: 139 900 (+4 800);

8. Турция:

Зараженных – 131 744 (+2 253);

Умерли: 3 584 (+64);

Вылечились: 78 202 (+4 917);

9. Бразилия:

Зараженных – 126 611 (+10 658);

Умерли: 8 588 (+630);

Вылечились: 51 370 (+3 149);

10. Иран:

Зараженных – 101 650 (+1 680);

Умерли: 6 418 (+78);

Вылечились: 81 587 (+1 112);

11. Канада:

Зараженных – 63 496 (+1 450);

Умерли: 4 232 (+189);

Вылечились: 28 171 (+1 178);

12. Бельгия:

Зараженных – 51 420 (+911);

Умерли: 8 415 (+399);

Вылечились: 12 980 (+539);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 4 509 (+232);

Умерли: 30 (+1);

Вылечились: 1 450 (+171);

В Кыргызстане:

Зараженных – 895 (+24);

Умерли: 12 (+0);

Вылечились: 637 (+23);

В минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 2;

Чуйская область – 4;

Ошская область – 3;

Джалал-Абадская область – 3;

Нарынская область – 12;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 895 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 246, из них в реанимации – 4;

Выписаны – 637;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 23 пациента:

г. Бишкек – 15

г. Ош – 8

Всего выписано с выздоровлением по стране 637 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая:

• г.Бишкек – 1

• Чуйская область – 1

• Джалал-Абадская область – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 224 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 161 медработник.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 69 333;

Проведено исследований за последние 24 часа – 2 121;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 071.

На обсервации по Кыргызстану находится 676 человек.

- 7 мая 2020 года возвращены 541 кыргызстанца из Соль-Илецка Оренбургской области Российской Федерации, в рамках достигнутых с казахстанской стороной договоренностей о гуманитарном вывозе граждан Кыргызстана, долгое время находившихся вблизи российско-казахстанской границы в ожидании окончания режима ЧП, объявленного на территории Республики Казахстан.

- "На данный момент, 30% медицинских работников проходят лечение в больницах. Из 224 работников, зарегистрированных с коронавирусом, 70% уже выздоровели и вернулись к работе", - заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

- “РСК Банк принимает меры с целью оказания своевременной и оперативной помощи заемщиками банка, пострадавшим от экономических последствий от пандемии коронавирусной инфекции. В частности, предоставляется отсрочка по кредитам, в целях снижения нагрузки будущих платежей производится пролонгация кредитов также изменение графиков погашений. Учитывая ситуацию связанную с ограничением движений людей и автотранспорта взаимодействие с заемщиками ведется на дистанционном основе”, - сообщил Председатель Правления ОАО «РСК Банк» Азизбек Оморкулов.

По его словам, банк приостановил начисление пени/штрафных санкций за неисполнение кредитных обязательств по кредитам пострадавшим от COVID-19.

“Принято 2560 обращений с остатком 4,1 млрд сомов, из них предоставлено отсрочек 1905 на сумму 3 млрд сомов”, - отметил А.Оморкулов.

- “Возникший кризис сказался на экономическом положении горожан. У них не оказалось запасов денежных средств на случай отсутствия постоянного заработка. Также проявилась сильная уязвимость горожан, проживающих в жилых массивах столицы, в части доступа к продуктам питания, возможности их приобретать в связи с отсутствием постоянного заработка или соответствующих запасов”, - сообщил вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

По его словам, учитывая все это, была оказана гуманитарная помощь в виде муки и продуктовых наборов нуждающимся семьям. Было роздано более 90 тыс. единиц гумпомощи на общую сумму около 50 млн сомов.

Главное на сегодня, 6 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 727 802 (+81 601);

Умерли: 258 338 (+5 931);

Вылечились: 1 242 347 (+ 42 177);

ТОП-12 стран-лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 237 633 (+24 733);

Умерли: 72 271 (+2 350);

Вылечились: 200 628 (+12 560);

2. Испания:

Зараженных – 250 561 (+2 260);

Умерли: 25 613 (+185);

Вылечились: 154 718 (+3 085);

3. Италия:

Зараженных – 213 013 (+1 075);

Умерли: 29 315 (+236);

Вылечились: 85 231 (+2 352);

4. Великобритания:

Зараженных – 194 990 (+4 406);

Умерли: 29 427 (+693);

5. Франция:

Зараженных – 170 551 (+1 089);

Умерли: 25 531 (+330);

Вылечились: 52 736 (+1 365);

6. Германия:

Зараженных – 167 007 (+855);

Умерли: 6 993 (+0);

Вылечились: 135 100 (+0);

7. Россия:

Зараженных – 155 370 (+10 102);

Умерли: 1 451 (+95);

Вылечились: 19 865 (+ 1 770);

8. Турция:

Зараженных – 129 491 (+1 832);

Умерли: 3 520 (+59);

Вылечились: 73 285 (+5 119);

9. Бразилия:

Зараженных – 115 953 (+7 333);

Умерли: 7 958 (+591);

Вылечились: 48 221 (+2 406);

10. Иран:

Зараженных – 99 970 (+1 323);

Умерли: 6 340 (+63);

Вылечились: 80 475 (+1 096);

11. Канада:

Зараженных – 62 046 (+1 274);

Умерли: 4 043 (+189);

Вылечились: 26 993 (+976);

12. Бельгия:

Зараженных – 50 509 (+242);

Умерли: 8 016 (+92);

Вылечились: 12 441 (+63);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 4 277 (+156);

Умерли: 29 (+0);

Вылечились: 1 279 (+106);

В Кыргызстане:

Зараженных – 871 (+28);

Умерли: 12 (+1);

Вылечились: 614 (+14);

В минувшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 16;

Чуйская область – 2;

Джалал-Абадская область – 6;

Баткенская область – 4;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 871 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 245, из них в реанимации – 4;

Выписаны – 614;

Умерли – 12;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 14 пациентов:

г. Бишкек – 5;

Нарынская область – 3;

Иссык-Кульская область – 1;

Джалал-Абадская область – 5;

Всего выписано с выздоровлением по стране 614 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 4 случая в г.Бишкек. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 221 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 154 медработника.

КОРОТКО:

- За прошедшие сутки в РКИБ г.Бишкек умерла женщина в возрасте 67 лет с диагнозом COVID-19 тяжелой формы. “У неё также диагностировали двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности, отек головного мозга. Пациентка помимо этого страдала циррозом печени с портальной гипертензией и эксудативным плевритом”, - сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего с диагнозом коронавирусная инфекция в Кыргызстане умерло 12 человек.

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 59 490;

Проведено исследований за последние 24 часа – 1 571;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 3 855.

На обсервации по Кыргызстану находится 675 человек.

- “Среди новых случаев заражения COVID-19 есть и завозные из заграницы. Это 5 человек. Один зараженный был прилетевший из Дубая, четверо приехали из Таджикистана, они были студентами Душанбинского университета и Худжандского университета”, - сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. По его словам, все они находились в обсервации и заражение было выявлено после всех соответствующих проверок.

- Британский МИД высказался об охоте хакеров за данными по коронавирусу. Новые хакерские атаки на официальные учреждения с целью выведать связанную с пандемией информацию не исключены в ближайшем будущем, сообщил 5 мая журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Комментируя сообщения разведки о том, что с целью получить закрытую информацию о пандемии какими-то компаниями были предприняты хакерские атаки, глава Форин-офиса отметил, что Лондон ожидает новых нападений и уже начал принимать меры.

- Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции не может быть предлогом для ограничения прав человека, свободы прессы и верховенства международного права. Об этом 5 мая сообщается в заявлении главы дипломатии ЕС.

“Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для ограничения демократического и гражданского пространства, уважения верховенства закона и международных обязательств, а также для ограничения свободы выражения мнений, свободы прессы и доступа к информации”,- говорится в заявлении.

- В Мексике зафиксировали более 26 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 мая заявил глава эпидемиологии мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции. Кроме того, за последние 24 часа в республике скончалось 236 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных исходов при данном заболевании достигло 2 507. Всего в стране было осуществлено 105 664 исследований на наличие коронавируса.

Главное на сегодня, 5 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 646 201 (+65 999);

Умерли: 252 407 (+3 955);

Вылечились: 1 200 170 (+ 40 951);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 212 900 (+24 479);

Умерли: 69 921 (+1 319);

Вылечились: 188 068 (+4 474);

2. Испания:

Зараженных – 248 301 (+1 179);

Умерли: 25 428 (+164);

Вылечились: 151 633 (+3 075);

3. Италия:

Зараженных – 211 938 (+1 221);

Умерли: 29 079 (+195);

Вылечились: 82 879 (+1 225);

4. Великобритания:

Зараженных – 190 584 (+3 985);

Умерли: 28 734 (+288);

5. Франция:

Зараженных – 169 462 (+769);

Умерли: 25 201 (+306);

Вылечились: 51 371 (+587);

6. Германия:

Зараженных – 166 152 (+488);

Умерли: 6 993 (+127);

Вылечились: 135 100 (+2 400);

7. Россия:

Зараженных – 145 268 (+10 581);

Умерли: 1 356 (+134);

Вылечились: 18 095 (+ 3 082);

8. Турция:

Зараженных – 127 659 (+1 614);

Умерли: 3 461 (+64);

Вылечились: 68 166 (+5 015);

9. Бразилия:

Зараженных – 108 620 (+6 794);

Умерли: 7 367 (+316);

Вылечились: 45 815 (+2 824);

10. Иран:

Зараженных – 98 647 (+1 223);

Умерли: 6 277 (+74);

Вылечились: 79 379 (+957);

11. Канада:

Зараженных – 60 772 (+1 298);

Умерли: 3 854 (+172);

Вылечились: 26 017 (+1 109);

12. Бельгия:

Зараженных – 50 267 (+361);

Умерли: 7 924 (+80);

Вылечились: 12 378 (+69);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 4 121 (+123);

Умерли: 29 (+2);

Вылечились: 1 173 (+66);

В Кыргызстане:

Зараженных – 843 (+13);

Умерли: 11 (+1);

Вылечились: 600 (+25);

В минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 8;

Нарынская область – 5;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 843 случаев заражения COVID-19:

В стационаре – 232, из них в реанимации – 5;

Выписаны – 600;

Умерли – 11;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 25 пациента:

г. Бишкек – 2;

г. Ош – 18;

Ошская область – 3;

Нарынская область – 2;

Всего выписано с выздоровлением по стране 600 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 1 случай в Нарынской области. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 217 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 150 медработников.

КОРОТКО:

- За прошедшие сутки в РКИБ г.Бишкек умер мужчина в возрасте 69 лет с диагнозом COVID-19. “У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность третьей степени, отек головного мозга. Пациент помимо этого страдал сахарным диабетом и получал инсулин”, - сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего с диагнозом коронавирусная инфекция в Кыргызстане умерло 11 человек.

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 59 176;

Количество проведенных исследований – 58 030;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 3 755.

На обсервации по Кыргызстану находится 917 человек.

- ВОЗ назвала спекулятивными слова госсекретаря США о том, что коронавирус распространился из китайской лаборатории. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что не получал от Вашингтона конкретных данных о происхождении коронавируса.

На днях Майк Помпео сказал, что у США есть доказательства того, что очагом инфекции стала лаборатория в китайском городе Ухань. При этом глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что не ставит под сомнение выводы спецслужб о том, что вирус имеет естественное, а не искусственное происхождение.

- “Значительного прогресса” в создании метода борьбы с коронавирусной инфекцией удалось достичь специалистам Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона. Результаты работы были представлены министру обороны Израиля Нафтали Беннету. Суть нового метода заключается, во введении в организм моноклональных антител, которые атакуют вирус и нейтрализуют его. Ученые намерены получить международный патент для своей разработки.

- Власти Австралии готовы выделить более $450 млн на создание вакцины против коронавируса нового типа, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба. “Австралия выделит 352 млн австралийских долларов (около $230,3 млн) на глобальные усилия по борьбе с COVID-19 и поиск вакцины”,- говорится в заявлении.

Главное на сегодня, 4 мая:

В МИРЕ :

Зараженных – 3 580 202 (+96 026);

Умерли: 248 452 (+3 674);

Вылечились: 1 159 219 (+ 37 695);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 188 421 (+27 647);

Умерли: 68 602 (+1 158);

Вылечились: 178 594 (+4 869);

2. Испания:

Зараженных – 247 122 (+1 555);

Умерли: 25 264 (+164);

Вылечились: 148 558 (+2 325);

3. Италия:

Зараженных – 210 717 (+1 389);

Умерли: 28 884 (+174);

Вылечились: 81 654 (+1 740);

4. Великобритания:

Зараженных – 186 599 (+4 339);

Умерли: 28 446 (+315);

5. Франция:

Зараженных – 168 693 (+297);

Умерли: 24 895 (+135);

Вылечились: 50 784 (+222);

6. Германия:

Зараженных – 165 664 (+697);

Умерли: 6 866 (+54);

Вылечились132 700 (+3 700);

7. Россия:

Зараженных – 145 268 (+21 214);

Умерли: 1 356 (+134);

Вылечились: 18 095 (+ 3 082);

8. Турция:

Зараженных – 126 045 (+1 670);

Умерли: 3 397 (+61);

Вылечились: 63 151 (+4 892);

9. Бразилия:

Зараженных – 101 826 (+4 726);

Умерли: 7 051 (+290);

Вылечились: 42 991 (+2 054);

10. Иран:

Зараженных – 97 424 (+976);

Умерли: 6 203 (+47);

Вылечились: 78 422 (+1 072);

11. Канада:

Зараженных – 59 474 (+2 760);

Умерли: 3 682 (+116);

Вылечились: 24 908 (+1 107);

12. Бельгия:

Зараженных – 49 906 (+389);

Умерли: 7 844 (+79);

Вылечились: 12 309 (+98);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 3 998 (+131);

Умерли: 27 (+2);

Вылечились: 1 107 (+112);

В Кыргызстане:

Зараженных – 830 (+35);

Умерли: 10 (+0);

Вылечились: 575 (+11);

В минувшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек - 26

Чуйская область - 2

Нарынская область – 1

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 1

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 11 пациентов:

г. Бишкек – 7;

Нарынская область – 4;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 575 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 9 случаев:

• Джалал-Абадской области – 2

• г.Бишкек – 6

• Нарынской области – 1

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 216 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 139 медработников.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 57 109;

Количество проведенных исследований – 56 488;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 3 545.

На обсервации по Кыргызстану находится 908 человек.

- Всего случаев заражения COVID-19 подтверждено у 27 сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, 10 из них уже выписаны, остальные находятся в стационаре в РКИБ.

- “С 17 апреля в Кыргызстан чартерными рейсами прибыло 1117 пассажиров, у всех были взяты анализы на ПЦР. У 5 граждан прибывших из Анкары, Стамбула, Екатеринбурга, Дубая, подтвердилась коронавирусная инфекция, все госпитализированы в стационар”, - сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

- “С момента введения ЧП с 25 марта по 3 мая комендантский час нарушили 3074. Из них, мужчины – 2658 и женщины 416. Среди них 13 подростков и 97 иностранных граждан”, - сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, за этот период было возбуждено 2093 уголовных дел, из которых 1903 раскрыты. Также зарегистрировано 71 ДТП, в результате пострадали 86 человек.

- “В Бишкеке из 231 зараженного коронавирусом 190 человек проживают по городским адресам, 41 человек иногородние. Среди них 69 проживают в 16 жилмассивах”,- сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

По ее словам, самое большое количество зараженных COVID-19 проживают в Ленинском районе:

Ленинский район – 82 человека

Октябрьский район – 45 человек

Первомайский район – 41 человек

Свердловской район – 21 человек.

- “В Бишкеке на 4 мая количество зараженных COVID-19 составило 231 человек. Из них, 34 – завозных случая и 197 местных случая. Под медицинским наблюдением из числа контактных лиц находятся 194”, - мэрия Бишкека.

- С 11 мая в случае снятия ЧП мэрия Бишкека рассматривает возможность ограничения въезда в город.

- “С сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан в Чаткальский район. Также, в связи с выявлением в Чаткальском районе 7 случаев заболевания коронавирусом, работниками медицины и местного самоуправления проводится разъяснительная работа с местными жителями”, - полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов.

Главное на сегодня, 3 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 484 176 (+82 987);

Умерли: 244 778 (+5 174);

Вылечились: 1 121 524 (+ 39 885);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 160 774 (+29 322);

Умерли: 67 444 (+1 668);

Вылечились: 173 725 (+12 162);

2. Испания:

Зараженных – 245 567 (+2 579);

Умерли: 25 100 (+276);

Вылечились: 146 233 (+3 783);

3. Италия:

Зараженных – 209 328 (+1 900);

Умерли: 28 710 (+474);

Вылечились: 79 914 (+1 665);

4. Великобритания:

Зараженных – 182 260 (+4 806);

Умерли: 28 131 (+621);

5. Франция:

Зараженных – 168 396 (+1 050);

Умерли: 24 760 (+166);

Вылечились: 50 562 (+350);

6. Германия:

Зараженных – 164 967 (+890);

Умерли: 6 812 (+76);

Вылечились: 129 000 (+2 100);

7. Турция:

Зараженных – 124 375 (+1 983);

Умерли: 3 336 (+78);

Вылечились: 58 259 (+4 451);

8. Россия:

Зараженных – 124 054 (+9 623);

Умерли: 1 222 (+53);

Вылечились: 15 013 (+ 1 793);

9. Бразилия:

Зараженных – 97 100 (+4 898);

Умерли: 6 761 (+349);

Вылечились: 40 937 (+2 898);

10. Иран:

Зараженных – 96 448 (+802);

Умерли: 6 156 (+65);

Вылечились: 77 350 (+1 032);

11. Канада:

Зараженных – 56 714 (+1 653);

Умерли: 3 566 (+175);

Вылечились: 23 801 (+1 050);

12. Бельгия:

Зараженных – 49 517 (+485);

Умерли: 7 765 (+62);

Вылечились: 12 211 (+319);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 3 857 (+186);

Умерли: 25 (+0);

Вылечились: 995 (+73);

В Кыргызстане:

Зараженных – 769 (+13);

Умерли: 10 (+2);

Вылечились: 527 (+23);

В минувшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 14;

Ошская область – 2;

Чуйская область – 9;

Баткенская область – 1;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 37 пациентов:

г. Бишкек – 21

Ошская область - 1

г.Ош - 6

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область - 2

Нарынская область - 6

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 564 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 случаев:

• Чуйской области – 2;

• г. Бишкек – 5;

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 207 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 139 мед. работников.

Главное на сегодня, 2 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 401 189 (+92 686);

Умерли: 239 604 (+5 492);

Вылечились: 1 081 639 (+ 38 765);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 131 452 (+36 242);

Умерли: 65 776 (+1 915);

Вылечились: 161 563 (+5 826);

2. Испания:

Зараженных – 242 988 (+3 349);

Умерли: 24 824 (+281);

Вылечились: 142 450 (+4 466);

3. Италия:

Зараженных – 207 428 (+1 965);

Умерли: 28 236 (+269);

Вылечились: 78 249 (+4 693);

4. Великобритания:

Зараженных – 177 454 (+6 201);

Умерли: 27 510 (+739);

5. Франция:

Зараженных – 167 346 (+168);

Умерли: 24 594 (+218);

Вылечились: 50 212 (+736);

6. Германия:

Зараженных – 164 077 (+1 068);

Умерли: 6 736 (+113);

Вылечились: 126 900 (+3 400);

7. Турция:

Зараженных – 122 392 (+2 188);

Умерли: 3 258 (+84);

Вылечились: 53 808 (+4 922);

8. Россия:

Зараженных – 114 431 (+7 933);

Умерли: 1 169 (+96);

Вылечились: 13 220 (+ 1 601);

9. Иран:

Зараженных – 95 646 (+1 006);

Умерли: 6 091 (+63);

Вылечились: 76 318 (+1 215);

10. Бразилия:

Зараженных – 92 202 (+5 015);

Умерли: 6 412 (+406);

Вылечились: 38 039 (+2 104);

11. Канада:

Зараженных – 55 061 (+1 825);

Умерли: 3 391 (+207);

Вылечились: 22 751 (+1 328);

12. Бельгия:

Зараженных – 49 032 (+513);

Умерли: 7 703 (+109);

Вылечились: 11 892 (+316);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 3 671 (+166);

Умерли: 25 (+0);

Вылечились: 922 (+56);

В Кыргызстане:

Зараженных – 769 (+13);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 527 (+23);

В минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 3;

г. Ош – 2;

Ошская область – 1;

Джалал-Абадская область – 4;

Баткенская область – 2;

Нарынская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 769 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 234, из них в реанимации – 5;

Выписаны – 527;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 23 пациента:

г. Бишкек – 9

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 2

Нарынская область - 11

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 527 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 2 случая:

• г.Ош – 2;

• Джалал-Абадская область – 1;

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 200 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 122 мед. работников.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 53 622;

Количество проведенных исследований – 53 580;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 3 232.

На обсервации по Кыргызстану находится 828 человек.

- Главному инфекционисту США запретили давать показания о COVID-19 в конгрессе. Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи давать показания конгрессу на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя комитета по ассигнованиям в палате Ивэна Холландера. Он заявил, что комитет разыскивал американского инфекциониста, чтобы он выступил на слушаниях по вопросу борьбы с коронавирусом, однако Белый дом заблокировал выступление доктора.

- В Китае за сутки выявлен лишь один заразившийся коронавирусом. Единственный случай был признан завозным. Всего в Китае на сегодняшний день был выявлен 1671 ввозной случай коронавируса. При этом за последние 24 часа не было зафиксировано ни одной смерти от вируса.

- 106-летняя француженка вылечилась от коронавируса. Жительница Франции Элен Лефевр, которой исполнилось 106 лет, смогла выздороветь после заражения коронавирусом, пишет газета Parisien. У женщины, которая живет в доме престарелых из-за отсутствия родственников, выявили инфекцию 15 апреля. Она пожаловалась медикам на слабость и высокую температуру, однако ее не стали госпитализировать. Она находилась в изоляции в своей комнате до выздоровления.

Главное на сегодня, 1 мая:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 308 503 (+87 673);

Умерли: 234 112 (+5 873);

Вылечились: 1 042 874 (+ 41 891);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 095 210 (+30 638);

Умерли: 63 861 (+2 192);

Вылечились: 155 737 (+8 326);

2. Испания:

Зараженных – 239 639 (+2 740);

Умерли: 24 543 (+268);

Вылечились: 137 984 (+5 055);

3. Италия:

Зараженных – 205 463 (+1 872);

Умерли: 27 967 (+285);

Вылечились: 75 945 (+4 693);

4. Великобритания:

Зараженных – 171 253 (+6 032);

Умерли: 26 771 (+674);

5. Франция:

Зараженных – 167 178 (+758);

Умерли: 24 376 (+289);

Вылечились: 49 476(+1 248);

6. Германия:

Зараженных – 163 009 (+1 470);

Умерли: 6 623 (+156);

Вылечились: 123 500 (+3100);

7. Турция:

Зараженных – 120 204 (+2 615);

Умерли: 3 174 (+93);

Вылечились: 48 886 (+4 846);

8. Россия:

Зараженных – 106 498 (+7 099);

Умерли: 1 073 (+101);

Вылечились: 11 619 (+ 1 333);

9. Иран:

Зараженных – 94 640 (+983);

Умерли: 6 028 (+71);

Вылечились: 75 103 (+1 312);

10. Бразилия:

Зараженных – 87 187 (+7 502);

Умерли: 6 006 (+493);

Вылечились: 35 935 (+1 803);

11. Канада:

Зараженных – 53 236 (+1 639);

Умерли: 3 184 (+188);

Вылечились: 21 423 (+1 096);

12. Бельгия:

Зараженных – 48 519 (+660);

Умерли: 7 594 (+93);

Вылечились: 11 576 (+293);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 3 505 (+300);

Умерли: 25 (+0);

Вылечились: 866 (+47);

В Кыргызстане:

Зараженных – 756 (+10);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 504 (+42);

В минувшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 5;

Ошская область – 3;

Баткенская область – 1;

Нарынская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 756 случай заражения COVID-19:

стационаре – 244, из них реанимации – 5;

Выписаны – 504;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 42 пациента:

г. Бишкек – 8;

г. Ош – 10;

Ошская область – 9;

Джалал-Абадская область – 3;

Нарынская область – 11;

Иссык-Кульская область – 1;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 504 пациента.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая:

• г.Бишкек – 2;

• Нарынской области – 1;

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 198 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 114 мед. работников.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 53 140;

Количество проведенных исследований – 52 748;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 3 139.

На обсервации по Кыргызстану находится 874 человек.

- Коронавирус выявлен у 102 детей до 15 лет, из них до года 5 детей. Все дети были госпитализированы, состояние в большинстве случаев удовлетворительное (бессимптомное), легкой и средней тяжести. На сегодняшний день 59 детей уже выписаны домой.

- “В республике для выявления коронавируса, функционируют 9 лабораторий, из них три мобильные. В данных лабораториях работают более 30 медицинских работников”,- директор департамента Госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев.

- Дональд Трамп заявил, что у него есть данные о происхождении коронавируса из лаборатории в Китае. Он отказался сообщить подробности и напомнил, что ведется расследование. Между тем, накануне в национальной разведке США сообщили, что согласны с учеными, которые говорят о естественном происхождении коронавируса. Тем временем, телеканал CNN, The Washington Post передают, что в Белом доме рассматривают возможность ввести санкции против Китая из-за коронавируса.

- Премьер-министр Михаил Мишустин будет находиться в больнице из-за коронавирусной инфекции. О своем положительном тесте глава правительства сказал во время видеоконференции с президентом: “- Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег”,- сказал Мишустин Путину. Исполнять обязанности премьер-министра будет вице-премьер Андрей Белоусов.

Главное на сегодня, 30 апреля:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 220 830 (+81 235);

Умерли: 228 239 (+10 211);

Вылечились: 1 000 983 (+ 41 355);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 064 572 (+28 807);

Умерли: 61 669 (+2 403);

Вылечились: 147 411 (+5 173);

2. Испания:

Зараженных – 236 899 (+4 771);

Умерли: 24 275 (+453);

Вылечились: 132 929 (+9 026);

3. Италия:

Зараженных – 203 591 (+2 086);

Умерли: 27 682 (+323);

Вылечились: 71 252 (+2 311);

4. Франция:

Зараженных – 166 420 (+509);

Умерли: 24 087 (+427);

Вылечились: 48 228 (+1 342);

5. Великобритания:

Зараженных – 165 221 (+4 076);

Умерли: 26 097 (+4 419);

6. Германия:

Зараженных – 161 539 (+1 627);

Умерли: 6 467 (+153);

Вылечились: 120 400;

7. Турция:

Зараженных – 117 589 (+2 936);

Умерли: 3 081 (+89);

Вылечились: 44 040 (+5 231);

8. Бельгия:

Зараженных – 47 859 (+525);

Умерли: 7 501 (+170);

Вылечились: 11 283 (+340);

9. Иран:

Зараженных – 93 657 (+1 073);

Умерли: 5 957 (+80);

Вылечились: 73 791 (+1 352);

10. Бразилия:

Зараженных – 79 685 (+6 450);

Умерли: 5 513 (+430);

Вылечились: 34 132 (+1 588);

11. Россия:

Зараженных – 99 399 (+5 841);

Умерли: 972 (+108);

Вылечились: 10 286 (+ 1830);

12. Канада:

Зараженных – 51 597 (+1 571);

Умерли: 2 996 (+137);

Вылечились: 20 327 (+1 137);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 3 205 (+126);

Умерли: 25 (+0);

Вылечились: 819 (+44);

В Кыргызстане:

Зараженных – 746 (+17);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 462 (+25);

В минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 3;

Ош ш. – 1;

Ошская область – 2;

Джалал-Абадская область – 1;

Чуйская область – 9;

Нарынская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 746 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 276, из них реанимации – 6;

Выписаны – 462;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 25 пациентов:

г. Бишкек – 8;

г.Ош – 5;

Ошская область – 4;

Джалал-Абадская область – 1;

Нарынская область – 6;

Иссык-Кульская область – 1;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 462 пациента.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 4 случая:

• г.Бишкек – 1

• Чуйской области – 2

• Ошской области – 1

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 195 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 105 мед. работников.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 51 592;

Количество проведенных исследований – 51 472;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 3 086.

На обсервации по Кыргызстану находится 864 человек.

- Распределение зарегистрированных случаев СOVID-19 по возрасту:

дети в возрасте до 15 лет - 100, из них до года – 4;

от 16 до 19 – 20;

от 20 до 35 лет – 210;

от 35 до 55 лет – 257;

55 и старше – 159№

Итого: 746

- “В республике создано 253 мобильных бригад, в состав входят врачи - инфекционисты, эпидемиологи и лаборанты, наблюдающие за состоянием граждан, находящих на домашнем карантине. Всего под наблюдением с момента регистрации COVID-19 находилось – 81 036 человек, из них сняты с домашнего карантина – 52 328. На карантине остается 28 708 граждан”,- представитель Минздрава К.Калмаматов.

- Информация, распространяемая в интернете о том, что семье из шести человек правительством оказана несоответствующая установленным нормам продуктовая помощь – не является достоверной. Данной семье, проживающей на территории с. Беловодское Чуйской области, оказана помощь ЧП “Дос” из собственных средств, а не правительством, как указывается в сообщении. “Семья имеет два дома и не состоит на учете, как малоимущая. Из-за такого отношения у частных лиц пропадает желание оказывать гуманитарную помощь нуждающимся. На сегодняшний день 478 семьям Беловодского айылного аймака оказана помощь из правительства и от частных предпринимателей в виде продуктовых наборов, в которые входили: мука, сахар, макароны, растительное масло, консервация и овощи”, - сообщили в Минсоцразвития.

- На сегодняшний день продуктовую гумпомощь по стране получили более 420 тыс. семей. Продуктовый набор был приобретен на финансовые средства, поступившие на счет Министерства труда и социального развития КР, также использованы финансовые средства из республиканского и местных бюджетов. Помимо этого оказывается благотворительная помощь от частных предпринимателей в виде продуктов питания. Кроме этого, уязвимым слоям населения правительством выделено 6988 тонн муки.

- Хорошая новость. В Кыргызстане за время карантина с 16 марта по 28 апреля родилось 17 043 младенца, из них 68 двойняшки, одна тройня.

Из них:

Девочки - 8 495;

Мальчики - 8 548;

Главное на сегодня, 29 апреля:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 139 595 (+98 078);

Умерли: 218 028 (+6 869);

Вылечились: 959 628 (+ 65 566);

ТОП-12 лидеров по случаям коронавируса:

1. США:

Зараженных – 1 035 765 (+25 258);

Умерли: 59 266 (+2 463);

Вылечились: 142 238 (+3 076);

2. Испания:

Зараженных – 232 128 (+2 706);

Умерли: 23 822 (+301);

Вылечились: 123 903 (+3 071);

3. Италия:

Зараженных – 201 505 (+2 091);

Умерли: 27 359 (+382);

Вылечились: 68 941 (+2 317);

4. Франция:

Зараженных – 165 911 (+69);

Умерли: 23 660 (+367);

Вылечились: 46 886 (+1 373);

5. Великобритания:

Зараженных – 161 145 (+3 996);

Умерли: 21 678 (+586);

6. Германия:

Зараженных – 159 912 (+1 154);

Умерли: 6 314 (+188);

Вылечились: 120 400 (+5 900);

7. Иран:

Зараженных – 92 584 (+1 112);

Умерли: 5 877 (+71);

Вылечились: 72 439 (+1 506);

8. Бельгия:

Зараженных – 47 334 (+647);

Умерли: 7 331 (+124);

Вылечились: 10 943 (+65);

9. Турция:

Зараженных – 114 653 (+2 392);

Умерли: 2 992 (+92);

Вылечились: 38 809 (+5 018);

10. Бразилия:

Зараженных – 73 235 (+5 789);

Умерли: 5 083 (+480);

Вылечились: 32 544 (+1 402);

11. Россия:

Зараженных – 93 558 (+6 411);

Умерли: 867 (+72);

Вылечились: 8 456 (+ 1 689);

12. Канада:

Зараженных – 50 026 (+1 526);

Умерли: 2 859 (+152);

Вылечились: 19 190 (+922);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 3 079 (+129);

Умерли: 25 (+3);

Вылечились: 775 (+50);

Кыргызстан:

Зараженных – 729 (+21);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 473 (+21);

В минувшие сутки зарегистрировано 21 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 13;

Ошская область – 1;

Нарынская область – 6;

Баткенская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 729 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 284, из них в реанимации – 4;

Выписаны – 437;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 21 пациент:

г.Бишкек – 9

г.Ош – 3

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 3

Нарынская область - 5

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 437 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 6 случаев:

• г. Бишкек – 2

• Нарынской области – 3

• Ошской области – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 191 случай.

ЦИТАТА: “Для сотрудников разрешенных видов деятельности будут требоваться пропуска, которые будут выдаваться комендатурой в установленном порядке через портал 1312.tunduk.kg. Мы понимаем, что будет огромная нагрузка на комендатуру, мы привлекли госорганы, чтобы они запросили списки у бизнес ассоциации, которые необходимо оформить в электронном формате. Также, привлечены дополнительные сотрудники для усиления работы операторов комендатуры и, если нужно, они будут работать круглосуточно”,- вице-премьер-министр КР Э.Асрандиев.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 50 775;

Количество проведенных исследований – 50 775;

Проведено исследований за сутки – 1 795;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 3 009.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 000 человек.

- “Каждому больному COVID-19 в зависимости от тяжести болезни, наличия сопутствующих заболеваний, возраста и других показателей врачебный консилиум разрабатывает индивидуальную программу лечения. Это особый подход в связи с новой болезнью. Для введения и тактики лечения пациентов с Covid-19 разработаны временные клинические протокола”, - Минздрав.

- На сегодняшний день в Кыргызстан реально поступило - 120,8 млн долларов. “Из-за выпадений по доходам в бюджете страны мы ищем другие выходы в виде внешней помощи. Из-за пандемии закрылись границы, а это сократило наши основные доходы по линии таможни и налогов. Так, реально на сегодня в Кыргызстан поступила внешняя помощь в общей сумме 120,8 млн долларов, которые были направлены на покрытие бюджетных расходов”, - сообщил вице-премьер-министр Э.Асрандиев.

По его словам, по линии Минздрава поступило 700 тыс. долларов. “Внешняя помощь в виде денежных средств поступает в виде льготных кредитов или беспроцентных кредитов в счет внешнего долга. Все они будут покрываться”,- отметил Э.Асрандиев.

- В Кыргызстане идут большие выпадения по доходам. Так, по линии таможни и налогов недополучили около 10 млрд сомов. “Выпадения идут по таможенной линии в первую очередь из-за закрытия границ. По планам на 2020 год идет выпадение на 45-50%. На втором месте – это налоговая линия, что также косвенно связано с закрытием границ. Сократился импорт, а 70% импорта у нас – это Китай, что сильно влияет на внутреннее производство, так как невозможно приобрести соответствующие комплектующие. Стоит отметить, что с ограничением экономических поступлений снизились налоговые сборы”, - сообщил вице-премьер-министр Э.Асрандиев.

По его словам, на защищенные статьи бюджета – пенсии, пособия и заработные платы, ежемесячно тратится 7,5 млрд сомов. “С начала года идет жесткая экономия, приостановлены приобретения, командировки и другие виды расходов”, - заключил он.

Санитарно-эпидемиологические требования для объектов в период возобновления работы

- Организация транспортировки сотрудников с соблюдением масочного режима, дистанции, регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;

- Организация фильтра при входе в объект с измерением температуры бесконтактным термометром, вход посетителей строго в масках или респираторах;

- Контроль за соблюдением дистанции 1,5-2м между сотрудниками и посетителями;

- Обеспечить наличие антисептиков у входа и условий для гигиены рук (мыло);

- Обеспечить проветривание помещения 4-5 раз в день по 15 минут, обработку помещений и рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами;

- При наличии симптомов ОРВИ (кашель, температура, насморк) рекомендуйте оставаться дома и вызвать врача на дом.

Работа объекта будет разрешена, только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Главное на сегодня, 28 апреля:

В МИРЕ:

Зараженных – 3 041 517 (+69 848);

Умерли: 211 159 (+4 611);

Вылечились: 894 062 (+ 36 022);

1. США

Зараженных – 1 010 507 (+23 185);

Умерли: 56 803 (+1 388);

Вылечились: 139 162 (+20 381);

2. Испания

Зараженных – 229 422 (+2 793);

Умерли: 23 521 (+331);

Вылечились: 120 832 (+3 105);

3. Италия

Зараженных – 199 414 (+1 739);

Умерли: 26 977 (+333);

Вылечились: 66 624 (+1 696);

4. Франция

Зараженных – 165 842 (+3 742);

Умерли: 23 293 (+437);

Вылечились: 45 513 (+610);

5. Великобритания

Зараженных – 157 149 (+4 309);

Умерли: 21 092 (+360);

6. Германия

Зараженных – 158 758 (+988);

Умерли: 6 126 (+150);

Вылечились: 114 500 (+0);

7. Иран

Зараженных – 91 472 (+991);

Умерли: 5 806 (+96);

Вылечились: 70 933 (+1 276);

8. Бельгия

Зараженных – 46 687 (+553);

Умерли: 7 207 (+113);

Вылечились: 10 878 (+93);

9. Турция

Зараженных – 112 261 (+2 131);

Умерли: 2 900 (+95);

Вылечились: 33 791 (+4 651);

10. Бразилия

Зараженных – 67 446 (+4 346);

Умерли: 4 603 (+317);

Вылечились: 31 142 (+990);

Стратегический партнер - Россия:

Зараженных – 87 147 (+6 198);

Умерли: 795 (+50);

Вылечились: 6 767 (+ 517);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 2 950 (+170);

Умерли: 25 (+3);

Вылечились: 725 (+43);

Кыргызстан

Зараженных – 708 (+13);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 415 (+21);

В минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 3;

Чуйская область – 6;

Нарынская область – 2;

Джалал-Абадская область – 2;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 708 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 284, из них в реанимации – 6;

Выписаны – 416;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписан 21 пациент:

г.Бишкек – 3

г.Ош – 2

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 9

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область - 4

Баткенская область - 1

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 416 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 2 случая. Все они в Нарынской области. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 185 случаев.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 49 984;

Количество проведенных исследований – 49 484;

Проведено исследований за сутки – 1 283;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 2 915.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 012 человек.

- “На 9 часов утра 28 апреля, 74 тысячи семей получили продуктовую помощь по городу Бишкек. Эта помощь от государства и местных предпринимателей”, - сообщил руководитель аппарата мэрии Бишкека Б.Тулобаев.

- Пока ученые бьются над созданием вакцины от коронавируса, медикам-практикам приходится бороться с болезнью с помощью подручных средств: во Франции пациентов начали лечить средством от артрита, в Нью-Йорке на заболевших тестируют средство от изжоги.

- Столкнувшись с коронавирусной инфекцией раньше всех, Китай выходит из эпидемии первым. Председатель комитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР Ми Фэн сообщил, что последние 12 пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц города Ухань, который стал очагом распространения инфекции.

- Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России. Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. Они проанализировали соответствующие данные и пришли к выводу, что к 20 мая вопрос с коронавирусом в стране будет закрыт на 97%. Спустя неделю он разрешится уже на 99%, а на все 100% все ситуация разрешится к 20 июля.

В США же, по мнению специалистов, коронавирус затихнет к 27 августа, в Германии — к 1 августа, а во Франции — к 5 августа.

Главное на сегодня, 27 апреля:

В МИРЕ:

Зараженных – 2 995 161 (+73 722);

Умерли: 207 009 (+ 3 720);

Вылечились: 881 525 (+44 547);

ТОП-10 стран:

1. США

Зараженных – 987 322 (+26 426);

Умерли: 55 415 (+1 150);

Вылечились: 118 781 (+619);

2. Испания

Зараженных – 226 629 (+2 870);

Умерли: 23 190 (+288);

Вылечились: 117 727 (+22 019);

3. Италия

Зараженных – 197 675 (+2 324);

Умерли: 26 644 (+260);

Вылечились: 64 928 (+1 808);

4. Франция

Зараженных – 162 100 (+612);

Умерли: 22 856 (+242);

Вылечились: 44 903 (+309);

5. Великобритания

Зараженных – 152 840 (+4 463);

Умерли: 20 732 (+413);

6. Германия

Зараженных – 157 770 (+1 257);

Умерли: 5 976 (+99);

Вылечились: 114 500 (+4 700);

7. Иран

Зараженных – 90 481 (+1 153);

Умерли: 5 710 (+60);

Вылечились: 69 657 (+1 464);

8. Бельгия

Зараженных – 46 134 (+809);

Умерли: 7 094 (+177);

Вылечились: 10 785 (+368);

9. Турция

Зараженных – 110 130 (+2 357);

Умерли: 2 805 (+99);

Вылечились: 29 140 (+3 558);

10. Россия:

Зараженных – 80 949 (+6 361);

Умерли: 747 (+66);

Вылечились: 6 767 (+517);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных –2 780 (+128);

Умерли: 25 (+3);

Вылечились: 682 (+36);

Кыргызстан

Зараженных – 695 (+13);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 395 (+25);

В минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек - 6

г. Ош – 1

Ошская область - 1

Чуйская область – 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область - 2

Всего в Кыргызстане зафиксировано 695 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 292, из них в реанимации – 7;

Выписаны – 395;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 25 пациентов:

г.Бишкек – 2

г.Ош – 2

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 4

Нарынская область - 16

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 395 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая:

г. Бишкек – 2

г. Ош – 1

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 183 случаев.

ЦИТАТА: “Из тринадцати новых случаев заражения COVID-19, два завозных. Вирус выявлен у граждан вернувшихся из Российской Федерации, один из них вернулся из г.Соль-Илецк, который находился там более месяца и при прохождении госграницы анализ подтвердил наличие коронавируса. Второй гражданин вернулся из Новгорода”, - замминистра здравоохранения Н.Усенбаев.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 47 319;

Количество проведенных исследований – 46 627;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 2 753.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 044 человек.

- Италия до конца года не откроет границы для иностранных туристов. При этом в мае возможно возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

- Вскрытие тела первой жертвы коронавируса в США показало, что сердце зараженной женщины в буквальном смысле разорвалось. Медики отмечают, что это очень необычное явление для человека, который ранее был совершенно здоровым. Патологоанатом заключил, что инфекция от COVID-19 разорвало мышцы сердца зараженной женщины.

- В штате Гуджарат в Индии заработала лаборатория на колесах. Переезжая из город в город, медики предлагают всем желающим пройти тест на коронавирус прямо на месте.

- Бразилия становится новым очагом коронавируса. Госпитали страны уже переполнены и не могут принять новых пациентов пока, кто-то не выпишется или умрет. Более 4 200 бразильцев умерли от коронавируса по состоянию на 27.4.2020. В стране с населением более 200 миллионов человек зафиксировано 63,100 случая заражения.

Главное на сегодня, 26 апреля:

В мире:

Зараженных – 2 921 439 (+89 926);

Умерли: 203 289 (+ 5 992);

Вылечились: 836 978 (+7 730);

ТОП-10 стран:

1. США

Зараженных – 960 896 (+35 858);

Умерли: 54 265 (+2 080);

Вылечились: 118 162 (+24 510);

2. Испания

Зараженных – 223 759 (+3 995);

Умерли: 22 902 (+378);

Вылечились: 95 708 (+3 353);

3. Италия

Зараженных – 195 351 (+2 357);

Умерли: 26 384 (+415);

Вылечились: 63 120 (+2 622);

4. Франция

Зараженных – 161 488 (+1 660);

Умерли: 22 614 (+369);

Вылечились: 44 594 (+1 101);

5. Великобритания

Зараженных – 148 377 (+4 913);

Умерли: 20 319 (+138);

6. Германия

Зараженных – 156 513 (+1 514);

Умерли: 5 877 (+117);

Вылечились: 109 800 (+0);

7. Иран

Зараженных – 89 328 (+1 134);

Умерли: 5 650 (+76);

Вылечились: 68 193 (+1 594);

8. Бельгия

Зараженных – 45 325 (+1 032);

Умерли: 6 917 (+238);

Вылечились: 10 417 (+295);

9. Турция

Зараженных – 107 773 (+2 861);

Умерли: 2 706 (+106);

Вылечились: 25 582 (+3 845);

10. Россия:

Зараженных – 74 588 (+ 5 966);

Умерли: 681 (+66);

Вылечились: 6 250 (+ 682);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных –2 652 (+170);

Умерли: 25 (+3);

Вылечились: 646 (+42);

Кыргызстан

Зараженных – 682 (+17);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 370 (+25);

В минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 7

г. Ош – 1

Чуйская область – 1

Нарынская область – 2

Баткенская область – 2

Жалал-Абадская область – 2

Ошская область – 2

Всего в Кыргызстане зафиксировано 682 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 304, из них в реанимации – 6;

Выписаны – 370;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 25 пациента:

г.Бишкек – 10

г.Ош – 2

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 6

Нарынская область - 6

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 370 пациентов.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 5 случаев:

г.Бишкек – 3

Нарынской области – 1

Джалал-Абадской области -1

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 180 случаев.

ЦИТАТА: “Отмечается небольшой рост заболеваемости COVID-19 среди школьников до 15 лет. Среди них тяжелых случаев нет”, - заместитель министра здравоохранения Н.Усенбаев.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 45 773;

Количество проведенных исследований – 45 627;

Проведено исследований за сутки – 1 871;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 2 706.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 183 человек.

- В Москве за сутки скончались 38 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число погибших превысило 400 человек.

- Британский премьер-министр Борис Джонсон возвращается к работе после выздоровления от коронавируса

- В Италии зарегистрирован рекордно низкий за последний месяц уровень дневной смертности от коронавируса. Хотя за последние сутки в стране скончалось 420 человек, общий показатель достиг 25 969, это самый низкий дневной прирост с 19 марта.

- Власти Испании намерены через неделю смягчить карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией. Со 2 мая людям разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом на улице, сказал премьер Педро Санчес. Он отметил, что это станет возможно, если ситуация с распространением вируса будет развиваться в положительном ключе, также, как это происходит сейчас.

- В Вашингтоне рассматривают возможность отставки главы Минздрава. По сведениям источников газеты «Политико», в Белом доме недовольны тем, как Алекс Азар действовал в условиях пандемии. Его должность может занять координатор по борьбе с распространением эпидемии Дебора Брикс или заместитель министра Эрик Харган. Официально эта информация пока не подтверждена.

Главное на сегодня, 25 апреля:

В мире:

Зараженных – 2 831 513 (+106 072);

Умерли: 197 297 (+ 6 242);

Вылечились: 806 894 (+61 070);

ТОП-10 стран:

1. США

Зараженных – 925 038 (+38 329);

Умерли: 52 185 (+1 942);

Вылечились: 110 432 (+24 510);

2. Испания

Зараженных – 219 764 (+6 740);

Умерли: 22 524 (+367);

Вылечились: 92 355 (+3 105);

3. Италия

Зараженных – 192 994 (+3 021);

Умерли: 25 969 (+113);

Вылечились: 60 498 (+2 922);

4. Франция

Зараженных – 159 828;

Умерли: 22 245 (+389);

Вылечились: 43 493 (+1 405);

5. Великобритания

Зараженных – 143 464 (+5 386);

Умерли: 19 506 (+768);

6. Германия

Зараженных – 154 999 (+1 870);

Умерли: 5 760 (+185);

Вылечились: 109 800 (+6 500);

7. Иран

Зараженных – 88 194 (+1 168);

Умерли: 5 574 (+93);

Вылечились: 66 599 (+1 756);

8. Бельгия

Зараженных – 44 293 (+1 496);

Умерли: 6 679 (+189);

Вылечились: 10 122 (+322);

9. Турция

Зараженных – 104 912 (+3 122);

Умерли: 2 600 (+109);

Вылечились: 21 737 (+3 246);

10. Россия:

Зараженных – 68 622 (+ 5 849);

Умерли: 615 (+60);

Вылечились: 5 568 (+ 677);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных –2 482 (+148);

Умерли: 25 (+3);

Вылечились: 604 (+44);

Кыргызстан

Зараженных – 665 (+9);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 345 (+23);

В минувшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 4;

г. Ош – 4;

Чуйская область – 1;

Всего в Кыргызстане зафиксировано 665 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 312, из них в реанимации – 6;

Выписаны – 345;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 23 пациента:

г.Бишкек – 12

г.Ош – 10

Джалал-Абадская область – 1

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 345 пациента.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая. Все они в городе Бишкек. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 175 случаев.

ЦИТАТА: “На сегодняшний день 6030 медицинским работникам, задействованных в борьбе с COVID-19, были выплачены доплаты на общую сумму 34 млн 716 тыс. сомов. Полный список медицинских работников еще устанавливается”,- министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

О финансах: “Больных с коронавирусом лечат бесплатно. Все расходы на лечение покрываются за счет государства – лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и койко-место в стационаре. Лечение делится на 4 вида в зависимости от формы заболевания – легкая, средняя, тяжелая, критическая. Так, на лечение 1 пациента в зависимости от формы заболевания расходуется 7 988 сомов, 16 тыс. 370 сомов, 74 тыс. 764 сомов, 118 тыс. 807 сомов соответственно», - министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

КОРОТКО:

- С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 44 127;

Количество проведенных исследований – 43 159;

Проведено исследований за сутки – 1 871;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 2 463.

На обсервации по Кыргызстану находится 1 354 человек.

- “Среди прилетевших, 22 апреля из Новосибирска 177 граждан, у одного подтвердился положительный анализ на коронавирус. Что касается рейса из Стамбула 24 апреля, у 351 человека взяты анализы, по готовности будут проведены соответствующие процедуры”, - министр здравоохранения С.Абдикаримов.

- На сегодня 65 медработников выздоровели от коронавируса и выписаны из стационара. Среди них 22 врача, 28 среднего медперсонала, 10 младшего медперсонала и 5 других специалистов. Все они приступили к своей работе.

- С сегодняшнего дня лаборатория Бонецкого начнет проводить ПЦР анализ 3500 тысячи медицинским работникам на бесплатной основе. Также, сотрудники частных крупных компаний могут сдать анализы на платной основе. Для пенсионеров и социально-уязвимых слоев населения ПЦР будут проводится бесплатно.

- Россияне устали от ограничительных мер, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса, а потому необходимо оценить возможность их смягчения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова: “Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры”.

По ее словам, граждане в ряде регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования, введенный президентом России Владимиром Путиным, что вызывает тревогу.

- Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ. Шесть из них разработаны новосибирским центром “Вектор”, две - компанией “БИОКАД” и одна - НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. Все вакцины находятся в стадии доклинических исследований.

- В Италии число вылечившихся от коронавируса возросло на 3 тыс. человек за сутки. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает агентство ANSA. Оно называет такое число рекордным.

При этом врачи зафиксировали 2,6 тыс. новых случаев заражения.

“Сегодняшние цифры особенно ободряющие. Число выздоровевших и выписанных впервые превысило число новых случаев”,- отметил Боррелли.

Сейчас инфекцией в Италии заражены 106,8 тыс. человек, передает агентство. Падение числа зараженных продолжается четвертый день подряд, отмечает ANSA.

Главное на сегодня, 24 апреля:

В мире:

Зараженных – 2 725 441 (+87 553);

Умерли: 191 055 (+ 6 820);

Вылечились: 745 824 (+28 005);

ТОП-10 стран:

1. США

Зараженных – 886 709 (+37 617);

Умерли: 50 243 (+2 562);

Вылечились: 85 922 (+1 872);

2. Испания

Зараженных – 213 024 (+4 635);

Умерли: 22 157 (+440);

Вылечились: 89 250 (+3 335);

3. Италия

Зараженных – 189 973 (+2 646);

Умерли: 25 549 (+464);

Вылечились: 57 576 (+3 033);

4. Франция

Зараженных – 159 877;

Умерли: 21 856 (+516);

Вылечились: 42 088 (+1 431);

5. Великобритания

Зараженных – 138 078 (+4 583);

Умерли: 18 738 (+638);

6. Германия

Зараженных – 153 129 (+2 481);

Умерли: 5 575 (+260);

Вылечились: 103 300 (+3 900);

7. Иран

Зараженных – 87 026 (+1 030);

Умерли: 5 481 (+90);

Вылечились: 64 843 (+1 730);

8. Бельгия

Зараженных – 42 797 (+908);

Умерли: 6 490 (+228);

Вылечились: 9 800 (+367);

9. Турция

Зараженных – 101 790 (+3 116);

Умерли: 2 491 (+115);

Вылечились: 18 491 (+2 014);

10. Россия:

Зараженных – 62 773 (+ 4 774);

Умерли: 555 (+57)

Вылечились: 4 891 (+471);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных –2334 (+136);

Умерли: 22 (+3);

Вылечились: 560 (+45);

Кыргызстан

Зараженных – 656 (+25);

Умерли: 8 (+0);

Вылечились: 322 (+20);

В минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19:

г.Бишкек - 6

Чуйская область – 4

г.Ош – 3

Ошская область - 3

Нарынская область - 9

Всего в Кыргызстане зафиксировано 656 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 326, из них реанимации – 5;

Выписаны – 322;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 20 пациентов:

г.Бишкек – 4

Джалал-Абадская область – 8

г.Ош – 8

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 322 пациента.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 10 случаев:

Нарынской области – 6

Ошской области – 2

г.Ош – 1

г.Бишкек – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 172 случая.

КОРОТКО:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 2 548.

На обсервации по Кыргызстану находится 914 человек.

- Всего поступило образцов на исследование – 44 281:

Количество проведенных исследований – 43 784;

Проведено исследований за сутки – 3 925;

- 22 социальных стационарных учреждений и школ-интернатов обеспечат срочной продовольственной помощью. Для этого Всемирная продовольственная программа ООН в Кыргызстане получила грант Правительства Швейцарии в размере 200 тыс. швейцарских франков (196 500 долл. США).

ВПП ООН направит средства на обеспечение продовольствием более 3 100 резидентов социальных стационарных учреждений и школ-интернатов в стране в течение трех месяцев в разгар вспышки COVID-19.

Процесс доставки и распределения будет проходить под контролем ВПП ООН.

- На сегодня 53 медработников выздоровели от коронавируса и выписаны из стационара. Среди них 18 врачей, 24 среднего медперсонала, 8 младшего медперсонала и 3 других специалиста.

- В Оше жители многоэтажки устроили во дворе пикник с шашлыками. За нарушение условий режимов ЧС и ЧП возбуждено уголовное дело

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Какая работа ведется по возврату граждан в КР?

Ответ Республиканского штаба: - В рамках работы по возврату граждан КР из иностранных государств, загранучреждениями КР составляются поименные списки граждан и изыскиваются пути и маршруты возвращения их на родину.

Организовываются коммерческие чартерные рейсы для вывоза наших граждан, так 25 марта и 17 апреля были возвращены 410 граждан из Турции, 22 апреля были возвращены 177 граждан из г. Новосибирска. На 26 апреля, 3 и 10 мая запланированы организация чартерных рейсов из Дубая (ОАЭ). 28 апреля т.г. планируется организация чартерных рейсов из Екатеринбурга.

Большая работа в данном направлении проводится в тесном взаимодействии со странами-партнерами. К примеру, при поддержке казахстанской стороны, 325 граждан КР из таких стран, как Индия, Египет, Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, Въетнам были вывезены казахстанскими авиалиниями на территорию РК, откуда они специальным наземным транспортом в сопровождении сотрудников здравоохранения были вывезены в г. Бишкек.

Работа в данном направлении ведется на постоянной основе. В настоящее время также прорабатывается возвращение наших граждан из ряда отдалённых государств через территорию Казахстана.

- Сколько соотечественников желают вернуться на родину из-за рубежа, сколько их в списке?

- В настоящее время в Кыргызстан желают вернуться более 4 тысяч граждан из России, Азии, Европы, Африки и США. При этом большая часть граждан в России, ранее приобрели авиабилеты на отмененные рейсы из России.

Главное на сегодня, 23 апреля:

В мире:

Зараженных – 2 637 888 (+73 698);

Умерли: 184 235 (+ 6 790);

Вылечились: 717 819 (+35 977);

ТОП-10 стран:

1. США

Зараженных – 849 092 (+29 917);

Умерли: 47 681 (+2 338);

Вылечились: 84 050 (+1 077);

2. Испания

Зараженных – 208 389 (+4 211);

Умерли: 21 717 (+435);

Вылечились: 85 915 (+3 401);

3. Италия

Зараженных – 187 327 (+3 370);

Умерли: 25 085 (+437);

Вылечились: 54 543 (+2 943);

4. Франция

Зараженных – 159 877 (+1 827);

Умерли: 21 340 (+544);

Вылечились: 40 657 (+1 476);

5. Великобритания

Зараженных – 133 495 (+4 451);

Умерли: 18 100 (+763);

6. Германия

Зараженных – 150 648 (+2 195);

Умерли: 5 315 (+229);

Вылечились: 99 400 (+0);

7. Иран

Зараженных – 85 996 (+1 194);

Умерли: 5 391 (+182);

Вылечились: 63 113 (+2 148);

8. Бельгия

Зараженных – 41 889 (+933);

Умерли: 6 262 (+264);

Вылечились: 9 433 (+431);

9. Турция

Зараженных – 98 674 (+3 083);

Умерли: 2 376 (+117);

Вылечились: 16 477 (+1 559);

10. Россия:

Зараженных – 57 999 (+ 5 236);

Умерли: 513 (+57)

Вылечились: 4420 (+547);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных –2198 (+173);

Умерли: 19 (+0);

Вылечились: 515 (+26);

Кыргызстан:

Зараженных – 631 (+19);

Умерли: 8 (+1);

Вылечились: 302 (+48);

В минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек - 8

Чуйская область – 4

г.Ош – 4

Ошская область - 3

Всего в Кыргызстане зафиксировано 631 случай заражения COVID-19:

В стационаре – 321, из них в реанимации – 5;

Выписаны – 302;

Умерли – 8;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 48 пациентов:

г. Бишкек – 14

Нарынская область – 2

Ошская область – 7

г.Ош – 25

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 302 пациента.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 5 случаев:

Ошской области – 1

г. Ош – 1

г. Бишкек – 3.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 162 случая.

ЦИТАТА: "Ооз ачар во время месяца рамазан дело благородное, но в этом году с учетом сложившейся ситуации и ограничений, их проведение запрещено. Во время священного месяца в этом году, просим проявить еще большее терпение. Приглашать в гости, собирать людей и проводить массовые молебенные мероприятия нельзя", - комендант Бишкека А.Орозалиев.

КОРОТКО:

- Всего поступило образцов на исследование – 40 513;

Количество проведенных исследований – 39 615;

Проведено исследований за сутки – 2 125;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 8 842:

Близкие контакты (I категория) – 2 177;

Другие контакты (II категория) – 6 665;

На обсервации по Кыргызстану находится 914 человек.

- На сегодня 45 медработников выздоровели от коронавируса и выписаны из стационара. Среди них 16 врачей, 18 среднего медперсонала, 8 младшего медперсонала и 3 других специалиста.

- В Международном аэропорту “Манас” вчера, 22 апреля встретили чартерный рейс Новосибирск-Бишкек-Новосибирск. Для безопасности всех 168 граждан Кыргызстана отправили на обсервацию.В Новосибирск из Бишкека улетели 89 граждан Российской Федерации.

- Команда исследователей из Оксфордского университета на этой неделе приступает к испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах. Великобритания инвестировала в борьбу с коронавирусом больше, чем любая другая страна. В частности, ученым из Оксфордского университета выделено 20 млн фунтов для поддержки клинических испытаний, еще 22,5 млн фунтов получили исследователи из Имперского колледжа Лондона.

- Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что есть большая вероятность второй волны COVID-19 этой зимой, которая может быть более смертоносной.

- Комендатура убрала все бетонные блоки на перекрёстках столицы. “За сутки происходит более 500 вызовов скорой помощи, которые поступают от горожан. В связи с чем, чтобы установленные блоки не ограничивали проезд скорой медицинской помощи и других противопожарных, а также спасательных служб, было принято решение отложить ограничение на въезд и выезд со второстепенных дорог на другой срок”,- сообщил комендант Бишкека А.Орозалиев.

Главное на сегодня, 22 апреля:

В мире:

Зараженных – 2 564 190 (+86 764)

Умерли: 177 445 (+ 7 121);

Вылечились: 681 842 (+27 947);

ТОП-10 стран:

1. США

Зараженных – 819 175 (+26 262);

Умерли: 45 343 (+2 826);

Вылечились: 82 973 (+10 584);

2. Испания

Зараженных – 204,178 (+3 968);

Умерли: 21 282 (+430);

Вылечились: 82 514 (+1 927);

3. Италия

Зараженных – 183 957 (+2 729);

Умерли: 24 648 (+534);

Вылечились: 51 600 (+2 723);

4. Франция

Зараженных – 158 050 (+2 667);

Умерли: 20 796 (+531);

Вылечились: 39 181 (+1 772);

5. Великобритания

Зараженных – 129 044 (+4 301);

Умерли: 17 337 (+828);

6. Германия

Зараженных – 148 453 (+1 388);

Умерли: 5 086 (+224);

Вылечились: 99 400 (+4 200);

7. Иран

Зараженных – 84 802 (+1 297);

Умерли: 5 209 (+90);

Вылечились: 60 965 (+1 692);

8. Бельгия

Зараженных – 40 956 (+973);

Умерли: 5 998 (+170);

Вылечились: 9 002 (+7);

9. Турция

Зараженных – 95 591 (+4 611);

Умерли: 2 259 (+119);

Вылечились: 14 918 (+1 488);

10. Россия:

Зараженных – 52 763 (+ 5 642);

Умерли: 456 (+51);

Вылечились: 3 873 (+ 427);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 2025 (+76);

Умерли: 19 (+0);

Вылечились: 489 (+42);

Кыргызстан:

Зараженных – 612 (+22);

Умерли: 7;

Вылечились: 254 (+38);

В минувшие зарегистрировано 22 новых случаев СOVID-19:

г. Бишкек - 10

Чуйская область – 2

г. Ош – 4

Ошская область - 1

Жалал-Абадская область - 4

Нарынская область – 1

Всего на сегодняшний день по республике 612 случаев;

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 38 пациентов:

г.Бишкек – 7

Нарынская область – 2

Ошская область – 25

г.Ош – 1

Баткенская область - 3

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 254 пациента.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 10 случаев:

Джалал-Абадской области – 2

Ошской области – 1

г. Ош – 3

г. Нарын – 1

г. Бишкек – 3.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 157 случаев.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 8 538:

Близкие контакты (I категория) – 2 037;

Другие контакты (II категория) – 6 501;

На обсервации по Кыргызстану находится 682 человек.

- Всего поступило образцов на исследование – 36 173;

Количество проведенных исследований – 36 081;

Проведено исследований за сутки – 1 707;

- “В Кыргызстане 12 сотрудников правоохранительных органов заражены вирусом COVID-19, один из них находится реанимации”, - сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. По его словам, они все были заражены в ходе их рабочей деятельности, они контактировали со всеми категориями лиц с COVID-19.

- По номеру 0 (312) 544516 лаборатории Бонецкого можно получить информацию о приеме анализов на COVID-19 в частном порядке.

- “В Бишкеке с момента введения ЧП с 25 марта по 22 апреля зарегистрировано 45 ДТП, в результате 60 человек получили ранения”, - сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев. По его словам, также за этот период было зарегистрировано 1299 уголовных дел, 1180 раскрыто.

- МИД КР согласовало вопрос возвращения граждан Кыргызстана, которые ранее приобрели авиабилеты на вылет по марштуру Новосибирск-Бишкек.

22 апреля 2020 года Российской Федерацией запланирован вывоз своих граждан из Кыргызстана. С российской стороной достигнута договоренность о вывозе этим же рейсом соотечественников, находящихся в г. Новосибирск.

Особенно нуждающимся в поддержке и помощи гражданам КР, ранее не вылетевшим запланированным рейсом на родину, было оказано содействие со стороны диаспоральных организаций во временном размещении и обеспечении питанием в Новосибирске.

Главное на сегодня, 21 апреля:

В мире:

Зараженных – 2 477 426 (+ 66 290);

Умерли: 170 324 (+ 4 379);

Вылечились: 653 895 (+56 992);

ТОП-10 стран:

1. США

Зараженных – 792 913 (+28 648);

Умерли: 42,517 (+1 952);

Вылечились: 72 389 (+1 377);

2. Испания

Зараженных – 200 210 (+1 536);

Умерли: 20 852 (+399);

Вылечились: 80 587 (+3 230);

3. Италия

Зараженных – 181 228 (+2 256);

Умерли: 24 114 (+454);

Вылечились: 48 877 (+1822);

4. Франция

Зараженных – 155 383 (+2 489);

Умерли: 20 265 (+547);

Вылечились: 37,409 (+831);

5. Великобритания

Зараженных – 124 743 (+4 676);

Умерли: 16 509 (+449);

6. Германия

Зараженных – 147 065 (+1 323);

Умерли: 4 862 (+220);

Вылечились: 95,200 (+7 200);

7. Иран

Зараженных – 83 505 (+1 294);

Умерли: 5 209 (+91);

Вылечились: 59 273 (+2 250);

8. Бельгия

Зараженных – 39 983 (+1 487);

Умерли: 5 828 (+145);

Вылечились: 8 895 (+138);

9. Турция

Зараженных – 90 980;

Умерли: 2 140;

Вылечились: 13 430;

10. Россия:

Зараженных – 47 121 (+ 4 268);

Умерли: 405 (+44);

Вылечились: 3 446 (+155);

У ближнего соседа – в Казахстане:

Зараженных – 1 949 (+214);

Умерли: 19;

Вылечились: 447 (+46);

Кыргызстан

Зараженных – 590 (+22);

Умерли: 7;

Вылечились: 261 (+15);

В минувшие сутки зарегистрировано 22 новых подтвержденных случаев СOVID-19:

г. Бишкек – 8;

Ошская область – 3;

г. Ош – 6;

Нарынская область – 5;

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 590:

Джалал-Абадская область - 105

Ошская область – 150

г.Ош – 93

Чуйская область – 32

г.Бишкек – 123

Баткенская область – 6

Нарынская область – 73

Иссык-Кульская область – 8

Из них 321 женщины, 269 – мужчины.

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 15 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Бишкек – 4

Нарынская область – 1

Ошская область – 4

г.Ош – 6

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 216 пациент.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 случаев, из которых в г.Ош – 2, Ошской области – 2, г.Бишкек – 3. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 147 случаев.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 8 367;

Близкие контакты (I категория) – 1 940;

Другие контакты (II категория) – 6 447 ;

На обсервации по Кыргызстану находится 714 человек.

- На 21 апреля с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрированы 147 медицинских работников. На сегодняшний день, 13 работников уже выписаны из больницы. Из них 6 - врачей, 5 - средний медперсонал, и два других сотрудника медучреждений.

По словам заместителя министра здравоохранения Н.Усенбаева, выздоровевшие врачи уже вернулись к работе.

- Все Центры семейной медицины г. Бишкек, кроме ЦСМ №17, работают в штатном режиме.

- “Все прилетевшие 211 граждан из Турции прошли лабораторные обследования, после полученных результатов все были отправлены на домашний карантин. С ними проведены соответствующие беседы, они все заполнили анкеты. Также было использовано специальное мобильное приложение”, - замминистра здравоохранения Н.Усенбаев.

- В России создана вакцина, которая защитит людей в возрасте 65+. Президенту Путину доложили о вакцине ИММУНОВАК-ВП-4, которая не требует выработки специфических антител;

- Конгресс США начинает борьбу с Китаем. Сенаторы США обнародовали законопроект о привлечении Китая к ответственности за коронавирус.

- В Кыргызстан привезли пшеницу, закупленную в России. Груз, состоящий из 15 вагонов и общим объемом 1028 тонн, доставлен на склады госпредприятия “Дан” в Кара-Балту.

“Ранее Фонд государственных материальных резервов при правительстве подписал соглашение с продовольственной корпорацией России о приобретении 33 тысяч тонн зерна. На этой неделе по железной дороге в республику будет доставлена пшеница в 36 вагонах. Остальную часть привезут до конца мая 2020 года”, - отметили в правительстве.

Главное на сегодня, 20 апреля:

В МИРЕ:

Зараженных – 2 407 400;

Умерли: 165 071

Вылечились: 635 131

В России:

Зараженных – 42 853;

Умерли: 361;

Вылечились: 3 291;

США

Зараженных – 764 265;

Умерли: 40 565;

Вылечились: 71,012;

Испания

Зараженных – 198 674;

Умерли: 20 453;

Вылечились: 77,357;

Италия

Зараженных – 178 972;

Умерли: 23 660;

Вылечились: 47 055;

Франция

Зараженных – 152 894;

Умерли: 19,718;

Вылечились: 36 578;

Великобритания

Зараженных – 120,067;

Умерли: 16 060;

Германия

Зараженных – 145 742;

Умерли: 4 642;

Вылечились: 88 000;

Иран

Зараженных – 82 211;

Умерли: 5 118;

Вылечились: 57 023;

Бельгия

Зараженных – 38 496;

Умерли: 5 683;

Вылечились: 8 757;

Казахстан

Зараженных – 1 735;

Умерли: 19;

Вылечились: 401;

Кыргызстан

Зараженных – 568;

Умерли: 7;

Вылечились: 201;

В минувшие сутки по республике зарегистрировано 14 новых подтвержденных случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 4;

Чуйская область – 2;

г.Ош – 4;

Жалал-Абадская область – 3;

Нарынская область – 1;

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 568:

Джалал-Абадская область - 105

Ошская область – 147

г.Ош – 87

Чуйская область – 32

г.Бишкек – 115

Баткенская область – 6

Нарынская область – 68

Иссык-Кульская область – 8

Из них 311 женщины, 257 - мужчины.

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Бишкек – 10

Нарынская область – 1

Ошская область – 42

г.Ош – 7

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область - 1

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 201 пациент.

ФАКТ: За прошедшие сутки умерло 2 пациента от коронавируса: одна женщина в возрасте 70 лет в Чуйской области и мужчина в возрасте 79 лет в г.Ош. Всего по республике умерли 7 человек от COVID-19.

Одной строкой:

- Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 6 случаев, из которых в Джалал-Абадской области - 3, г.Ош - 1, Нарынской области - 1, г.Бишкек - 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 140 случаев.

Из 140 заболевших COVID-19 медработников:

Врачи – 39;

Ср.медперсонал – 58;

Мл.медперсонал – 23;

Другие – 20;

Из них более 10 выздоровели.

- “На сегодняшний день, замороженных анализов на COVID-19 в стране нет. Все анализы незамедлительно проходят проверку в лабораториях. ПЦР - тесты имеются достаточном количестве”, - Заместитель министра здравоохранения Н.Усенбаев.

- С 5 апреля 2020 года всего поступило образцов на исследование – 33 262;

Количество проведенных исследований – 32 974;

Проведено исследований за сутки – 809;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 - 8 116:

Близкие контакты (I категория) – 1 872;

Другие контакты (II категория) – 6 244 ;

На обсервации по Кыргызстану находится 862 человек.

- Возраст инфицированных:

до 1 года - 3;

от 2 до 15 лет - 55;

от 16 до 19 лет - 15;

от 20 до 35 лет - 145;

от 35 до 55 лет - 214;

старше 56 лет - 136.

- В США число жертв нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали почти две тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общее число летальных исходов в результате заболевания составило 40,6 тыс. граждан.

Кроме того, в стране было зарегистрировано 26 889 новых пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

- Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он отметил, что коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии. Врач также указал на несоответствие изменений в легких больного и его самочувствия.

Никифоров подчеркнул, что впоследствии идет «обвал катастрофический», и самочувствие больного ухудшается.

Инфекционист уточнил, что при коронавирусе на рентгеновских снимках признаков пневмонии практически не видно.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», — добавил Никифоров.

Главное на сегодня, 19 апреля:

В мире:

2,332,004 заражены;

160,767 умерли;

597,220 вылечившихся;

В России:

36,793 заражены;

313 умерли;

3,057 вылечившихся;

США

738,913 заражены;

39,015 умерли;

68,285 вылечившихся№

Испания

194,416 заражены;

20,639 умерли;

74,797 вылечившихся;

Италия

175,925 заражены;

23,227 умерли;

44,927 вылечившихся;

Франция

151,793 заражены

19,323 умерли

35,983 вылечившихся

В Великобритании 114,217 заразились, 15,464 умерли

В Германии 143,724 заразились, 4,538 умерли, 85,400 вылечились.

В Иране 80,868 заразились, 5,031 умерли, 55,987 вылечились.

В Бельгии 37,183 заразились, 5,453 умерли, 8,348 вылечились.

В Казахстане 1 654 зараженных, 17 умерли, 378 вылечились;

В Узбекистане 1,490 заразились, 5 умерли, 194 вылечились;

В Кыргызстане 554 зараженных, 5 умерли, 133 вылечились;

В минувшие сутки зарегистрировано 48 новых подтвержденных случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 9

Чуйская область – 2

Ошская область – 7

г.Ош – 9

Жалал-Абадская область - 9

Нарынская область - 11

Баткенская область -1

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 554. Из них:

Джалал-Абадская область - 102

Ошская область – 147

г.Ош – 83

Чуйская область – 30

г.Бишкек – 111

Баткенская область – 6

Нарынская область – 67

Иссык-Кульская область – 8

ЦИФРА: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 18 случаев, из них:

Жалал-Абадская область – 4,

Баткенская область – 1,

Ошская область – 2,

г.Ош – 3,

Нарынская область – 4,

г.Бишкек – 4.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 134 случая.

ФАКТ: За сутки из стационара выписано 3 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Бишкек – 2

Нарынская область – 1

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 133 пациентов.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7877:

Близкие контакты (I категория) – 1769;

Другие контакты (II категория) – 6108;

- «Штаб помощи» продолжает работу по обеспечению продуктами питания нуждающихся семей. На сегодняшний день помощь в виде продуктов питания оказано 187 922 нуждающимся семьям.

- Красный полумесяц в Кыргызстане оказывает помощь уязвимым слоям населения, заявки собирают социальные работники на местах.

- В Кыргызстан прибудут медицинские специалисты из Польши и Китая. Зарубежные специалисты будут оказывать помощь отечественным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- С конца марта 255 мобильных бригад по всей республике проводят наблюдение за лицами на домашнем карантине. По последним данным, медработники сняли с домашнего карантина 33 661 человек, остаются под наблюдением 26 671 человек по всей республике.

- Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса COVID-19 в мире, то он должен за это ответить. По словам американского лидера, Вашингтон проводит расследование. “Посмотрим, что там будет (то есть, к каким выводам приведет это пойдет расследование). Если это намеренно, должны быть последствия”,- сказал Трамп.

- Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан усомнился в достоверности тестов, которые определяют иммунитет от коронавируса. Подобные исследования, основанные на определении наличия антител, проводят в разных странах. Но в ВОЗ считают, что даже если в организме человека есть такие антитела, то это не значит, что у него развился иммунитет. “Доказательств этому нет”,- сообщил журналистам Райан. Его слова приводит CNN. Он также сообщил об отсутствии доказательств наличия массового иммунитета от коронавируса.

Главное на сегодня, 18 апреля:

В мире:

2,250,757 заражены

154,262 умерли

571,145 вылечившихся

В России:

32,008 заражены

273 умерли

2,590 вылечившихся

США

710,021 заражены

37,158 умерли

60,510 вылечившихся

Испания

190,839 заражены

20,002 умерли

74 797 вылечившихся

Италия

172,434 заражены

22,745 умерли

42,727 вылечившихся

В Казахстане:

1 591 зараженных.

17 умерли.

340 вылечились;

В Кыргызстане:

506 зараженных.

5 умерли.

130 вылечились;

На 18 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19.

Ошская область – 5

г.Ош – 1

Нарынская область - 11

Из новых случаев 4 женщин, 13 мужчин.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 506. Из них:

Джалал-Абадская область – 93;

Ошская область – 140;

г.Ош – 74;

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 102;

Баткенская область – 5;

Нарынская область – 56;

Иссык-Кульская область – 8

ФАКТ: За сутки из стационара выписано 16 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Бишкек – 4

Джалал-Абадская область – 12

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 130 пациентов.

Одной строкой:

- Впервые за последние дни медработников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Общее количество медработников с диагнозом COVID 19 остается прежним - 116 случаев.

- С 5 апреля 2020 года всего поступило образцов на исследование – 31 460;

Количество проведенных исследований – 30 868;

Проведено исследований за сутки – 1 850;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 7 738:

Близкие контакты (I категория) - 1 663; Другие контакты (II категория) - 6 075;

На обсервации по Кыргызстану находится 1075 человек.

Главное на сегодня, 17 апреля:

В мире:

2 182 823 заражены

145 551 умерли

547 679 вылечившихся

В России:

27.938 заражены

232 умерли

2 304 вылечившихся

США

678 144 заражены

34 641 умерли

57 844 вылечившихся

Испания

184 948 заражены

19 315 умерли

74 797 вылечившихся

Италия

168 941 заражены

22 170 умерли

40 164 вылечившихся

В Казахстане:

1 470 зараженных.

17 умерли.

277 вылечились;

В Кыргызстане:

489 зараженных.

5 умерли.

114 вылечились;

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 489 (266 женщин, 223 мужчины). Из них:

Джалал-Абадская область - 93

Ошская область – 135

г.Ош – 73

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 102

Баткенская область – 5

Нарынская область – 45

Иссык-Кульская область – 8

На 17 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 23 новых (15 женщин, 8 мужчин)

подтвержденных случаев СOVID-19:

г.Бишкек – 14

Чуйская область – 1

Иссык-Кульская область – 2

Ошская область – 4

г.Ош – 2.

ФАКТ: За сутки из стационара выписано 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Ош – 7

г.Бишкек – 9

Жалал-Абадская область – 7

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 114 пациентов.

ЦИФРА: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 – 12 случаев, из которых 7 медицинских работников из г. Бишкек, 4 – из Ошской области (Ноокатский район – 3, Узгенский район – 1), 1 – г.Ош. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 – 116 случаев.

Одной строкой:

- С 5 апреля 2020 года всего поступило образцов на исследование – 30 379;

Количество проведенных исследований - 29 550;

Проведено исследований за сутки - 1133;

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7 593 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований):

- Близкие контакты (I категория) – 1 612;

- Другие контакты (II категория) – 5 981;

На обсервации по Кыргызстану находится 857 человек

- Сегодня, 17 апреля, после обеда в Бишкек прилетит самолёт из Стамбула с 212 пассажирами на борту. Все они по прибытию будут размещены в гостинице “Ак кеме” в обсервацию.

- На администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 125,4 млн сомов.

- Парад Победы и все связанные с ним мероприятия в этом году будут перенесены с 9 мая на другую дату. Об этом заявил президент Владимир Путин. Президент РФ подчеркнул, что все памятные мероприятия обязательно состоятся в этом году.

- На трети территории США в последние 7 дней новых случаев заражения коронавирусом не отмечено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, пик заболеваемости позади более чем в 850 районах. Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время вернуть экономическую активность в стране в нормальное русло.

Главное на сегодня, 16 апреля:

В мире:

2 082 583 заражены

134 602 умерли

509 362 вылечившихся

В России:

24.567 заражены

201 умерли

2 006 вылечившихся

США

636 350 заражены

28 326 умерли

52 096 вылечившихся

Испания

177 644 заражены

18 708 умерли

70 853 вылечившихся

Италия

165 155 заражены

21 645 умерли

38 092 вылечившихся

В Казахстане:

1331 зараженных.

16 умерли.

240 вылечились;

В Кыргызстане:

466 зараженных.

5 умерли.

91 вылечились;

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 466 (251 женщины, 215 - мужчины). Из них:

Джалал-Абадская область - 93

Ошская область – 131

г.Ош – 71

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 87

Баткенская область – 5

Нарынская область – 45

Иссык-Кульская область – 6

На 16 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19.

г.Бишкек – 5

Ошская область – 1

Нарынская область – 11

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 - 5 случаев, из которых 4 медицинских работников из г. Бишкек, 1 – Нарынской области. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 – 104 случая.

ЦИФРА: С 5 апреля 2020 года всего поступило образцов на исследование – 29 777;

Количество проведенных исследований – 27 951;

Проведено исследований за сутки – 985;

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7 537;

- Близкие контакты (I категория) – 1 556;

- Другие контакты (II категория) – 5 981;

На обсервации по Кыргызстану находится 872 человек

- “На текущий момент в стране 29 000 ПЦР-тест систем. Кроме этого ВОЗ предоставил нам еще 5,5 тыс. систем”,- заместитель министра здравоохранения Н.Усенбаев.

- В Кремле принято решение перенести парад Победы на более позднюю дату. По сведениям РБК, официально об этом будет объявлено на этой неделе. Ожидается, что с соответствующим заявлением может выступить Владимир Путин.

- Дональд Трамп утверждает, что США прошли пик заболеваемости от коронавируса. По его словам, некоторые штаты США могут снять карантин еще до 1 мая. Уже сегодня Трамп представит им рекомендации по активизации экономической деятельности. При этом президент США назвал трагедией то, что многие страны выполняли рекомендации ВОЗ и не сразу закрыли свои границы для граждан Китая. Во вторник Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ и обвинил организацию в сокрытии истинных данных о масштабе пандемии.

- Коронавирус COVID-19 мог возникнуть в Уханьской лаборатории. «Нулевым пациентом», возможно, стал ее сотрудник. Такую версию со ссылкой на не названный источник выдвигает телеканал Fox News. По его сведениям, первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане. По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а вся история с ним — самое дорогостоящее правительственное прикрытие всех времен.

Главное на сегодня, 15 апреля:

В мире:

2 001 282 (+72 727 за сутки) заражены

130 517 (+10 711) умерли

481 877 (+33 545 ) вылечившихся

В России:

24 490 (+3 388 за сутки) заражены

198 (+28) умерли

1 986 вылечившихся

В Казахстане:

1275 зараженных.

15 умерли.

203 вылечились;

В Кыргызстане - заражены 449. Умерли – 5. Вылечились – 78.

На 15 апреля всего по Кыргызстану зарегистрировано 449 случаев (244 женщин, 205 мужчин) заражения коронавирусом. Из них в:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 130

г.Ош – 71

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 82

Баткенской области – 5

Нарынской области – 34

Иссык-Кульской области – 6.

В минувшие сутки выявлено 19 новых случаев (14 женщин, 5 мужчин) заражения COVID-19:

- Бишкек – 5

- Ош – 12

- Ошская область – 2

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 - 15 случаев:

- Бишкек - 3

- Ошская область - 2

- Ош -10

Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 - 98 случаев.

ЦИФРА: В Кыргызстане 98 медработников с положительным COVID-19:

г. Бишкек – 33

г. Ош – 28

Джалал-Абадская область – 8

Ошская область – 20

Баткенская область – 2

Чуйская область – 1

Нарынскаяя область – 6

Из них:

Врачи - 27;

Средний медперсонал - 43;

Младший медперсонал - 23;

Другие специалисты орг.здравоохранения - 5;

ЦИТАТА: “Режим ЧП в г. Джалал-Абад и Сузакском районе продлен до 30 апреля 2020 года. Комендатский час перенесен с 21:00 до 6:00. Просим вас не выходить из дома, особенно в комендантский час. А в дневное время, не нарушая требований карантина, можно выходить за продуктами питания, лекарствами и посещать больницу”, - комендант г. Джалал-Абад и Сузакского района Жениш Джоробеков.

Одной строкой:

- В Бишкеке, а также в районах с режимом "ЧП" сократили время комендантского час на 2 часа, с 21:00 до 6:00.

- Всего с 5 апреля поступило образцов на исследование - 28 222:

Количество проведенных исследований - 27 033;

Проведено исследований за сутки - 981;

- В стационаре находятся 366 граждан. В том числе 11 в тяжелом состоянии, из них 7 в реанимации. Состояние остальных пациентов с COVID-19 оценивается, как средне тяжелое или удовлетворительное. На сегодня выздоровело 78 человек.

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 - 7 455:

- Близкие контакты (I категория) – 1 528;

-Другие контакты (II категория) – 5 977 ;

На обсервации по Кыргызстану находятся 902 человека.

- “Со 2 февраля 2020 года по сегодняшний день выполнено 35 чартерных рейсов по доставке граждан Кыргызстана, которые находятся за границей. На сегодняшний день еще 4371 человек хотят вернуться на родину. Из них в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске - 2716 человек”,- сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, первые чартерные рейсы были выполнены из Китая. Также выполнены чартерные прямые рейсы из России, Турции, ОАЭ, Египта.

“Мы работаем над этим вопросом в усиленном режиме. Переговоры с соседними странами ведутся на постоянной основе об открытии чартерных рейсов для перевозки наших граждан”,- отметил он.

- “Во время комендантского часа за прошедшие сутки возбуждено 34 уголовных дел. В регионах, где введен комендантский час 11 граждан нарушили правопорядок, из них 7 нарушителей - в городе Джалал-Абад, 4 - в Сузакском районе. 92 единиц автотранспорта за нарушение правил дорожного движения водворены на штраф стоянку. Общественно-политическая и криминогенная ситуация стабильная и находится под контролем”,- комендант г. Джалал-Абад и Сузакского района Жениш Джоробеков.

Вопрос-ответ

- Какова причина заражения медиков?

Нурболот Усенбаев, заместитель министра здравоохранения КР: - Повторюсь, что по заражению медицинских работников проводится служебное расследование с участием эпидемиологов по инфекционному контролю. У COVID-19 очень высокая контангиозность (заражение). Так как медики работают в тесном контакте с инфицированными пациентами, поэтому идет их заражение. Мы предпринимаем меры для их безопасности. На сегодня открыты границы и начала поступать гуманитарная помощь в виде средств индивидуальной защиты. Как только поступает груз, мы незамедлительно отправляем их в организации, где есть инфицированные пациенты.

- Каково психологическое состояние пациентов, работают ли с ними психологи?

- Психологическая помощь предусмотрена, в том числе и медицинским работникам. Для этого привлечены психологи, которые работают с ними.

Главное на сегодня, 14 апреля (17.30 по бишкекскому времени):

В мире:

1 933 836 (+18 694 за сутки) заражены

120 424 (+ 1 395) умерли

455 753 (+15484) вылечившихся

В России:

21.144 (+2.792 за сутки) заражены

177 (+22) умерли

1 705 (+232 ) вылечившихся

В Казахстане: зараженных 1179. Умерли – 14. Вылечились - 150 (+40);

В Кыргызстане - заражены 430. Умерли – 5. Вылечились – 71.

На 14 апреля всего по Кыргызстану зарегистрировано 430 случаев (230 женщин, 200 мужчин) заражения коронавирусом. Из них в:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 128

г.Ош – 59

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 77

Баткенской области – 5

Нарынской области – 34

Иссык-Кульской области – 6.

На 14 апреля выявлено 11 новых случая заражения COVID-19 (6 женщин, 5 мужчин). Из новых случаев:

Бишкек – 8

Чуйская область – 1

Джалал-Абадская область – 2

НОВОСТЬ ДНЯ: Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал Указ “О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики”. Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года. Режим “ЧП” введен также в городе Нарын и Ат-Башинском районе Нарынской области.

ФАКТ: За сутки из стационара выписано 4 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 в Джалал-Абадской области (Ала-Букинская ТБ), при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписан с выздоровлением по стране 71 пациент.

ЦИФРА: Всего в стране медицинских работников с диагнозом COVID-19 – 79 случаев. Среди них 24 врача, 32 среднего медперсонала – медсёстры, лаборанты, помощники врачей, остальные младший медперсонал – санитарки, прачки, повары и другие.

ЦИТАТА: “Прогнозирование – дело неблагодарное. Но в Минздраве была изначально создана прогностическая группа, в состав которой входят передовые специалисты, ученые с научно-исследовательских подразделений и академических учреждений. Идет постоянное отслеживание эпидемиологических параметров пандемии во всем мире. Мы прикладываем все усилия, чтобы спрогнозировать ситуацию у нас в стране и по последним выводам экспертной группы пик заболеваемости ожидается с 20 по 24 апреля. Хотелось бы, чтобы мы быстрее достигли пика, после которого неизбежно идет спад. Это поможет перейти к профилактике, и сейчас нашим гражданам важно соблюдать все меры ограничения, что сыграет на конечную цель – прервать механизмы и факты передачи коронавирусной инфекции”, - замминистра здравоохранение Нурболот Усенбаев.

СТАТИСТИКА: Со дня первых случаев регистрации COVID-19 в Кыргызстане количество заболевших увеличилось c 3 (18 марта) до 430 (14 апреля).

Наибольшее количество заболевших было зафиксировано:

6 апреля – 69 случаев

13 апреля – 42 случая

Самое большое количество случаев зарегистрировано в Ошской области – 187, наименьшее - в Баткенской области – 3.

30 марта из Джалал-Абадской областной клинической больницы выписаны первые 3 выздоровевших. На сегодняшний день из специализированных медицинских учреждений выписан 71 человек.

2 апреля была зафиксирована первая смерть, на данный момент – 5.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 - 7 100 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований):

Близкие контакты (I категория) – 1 417; Другие контакты (II категория) – 5 683;

На обсервации по Кыргызстану находится 974 человек

- 13 стационаров перепрофилированы для приема пациентов зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 87 палат – интенсивной терапии. В резерве 1315 коек, из них 119 коек для оказания интенсивной реанимационной помощи.

- Минздрав сообщил о заражении двух сотрудников. Одна из них сотрудница из подведомственной организации здравоохранения, привлеченная к работе оперативного штаба. Второй, сотрудник службы охраны. После выявления у них положительного COVID-19, у всех контактировавших сотрудников министерства были взяты анализы – результаты отрицательные. Заразившиеся помещены в обсервацию и получают соответствующее лечение.

Вопрос-ответ

- Кто проводит экспертизу экспресс-тестов всех закупаемых, так и гуманитарных. Есть ли сертификаты, так как может возникнуть вторая волна эпидемия?

- Впервые экспресс-тесты изготовили те страны, которые столкнулись с COVID-19, в частности Китай. Мы запросили их тесты для удержания эпидемиологической ситуации в нашей стране. После предоставления и изучения сертификатов, начали их использовать в основном на санитарно-карантинных пунктах. Вначале было 5 000 тест-систем, после 20 000. Всего приобретено 76 тыс. экспресс-тестов с Китая. На сегодня израсходовано всего 30 тысяч. В основном используем на границах для быстрого получения результатов, так как грузовые автомашины везут продуктовые грузы в страну,- заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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НОВОСТЬ ДНЯ: Президент Сооронбай Жээнбеков, сегодня, 13 апреля, принял первого вице-премьер-министра КР - руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбека Боронова. Обсуждена текущая ситуация, принимаемые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и преодолению последствий от нее.

Кубатбек Боронов напомнил, что на начальном этапе из-за отсутствия реагентов многие анализы были заморожены. На сегодня результаты полностью получены, соответственно, увеличивается количество заболевших. Он подчеркнул, что исходя из графика последних недель, определенно говорить о достижении пика заболеваемости пока рано.

С учетом ежедневного роста количества заболеваемости, с учетом ситуации в мире и соседних странах Кубатбек Боронов от имени Республиканского оперативного штаба озвучил предложение о рассмотрении возможности продления режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, опираясь на анализ медицинских специалистов.

Данная мера вызвана необходимостью снижения социальных контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Главное на сегодня, 13 апреля:

В мире:

1 862 650 (+79 775 за сутки) заражены

114 921 (+6 095 ) умерли

428 601 (+23 262) вылечившихся

В России:

15 770 (+2186 за сутки) заражены

130 (+24) умерли

1 291 (+246 ) вылечившихся

В Москве

687 заражены

72 умерли

687 вылечившихся

В Казахстане: зараженных 978 (+98). Умерли – 12. Вылечились - 110

ТОП-10 стран:

1. США: заболели - 557,643/ умерли - 21,965

2. Испания: 166,127 | 17,133

3. Италия: 156,363 | 19,899

4. Германия: 127,574 | 3,011

5. Франция: 132,591 | 14,393

6. Китай: 82,052 | 3,339

7. Иран: 71,686 | 4,474

8. Великобритания: 84,279 | 10,612

9. Турция: 57,001 | 1,201

10. Бельгия: 28,647 | 3,600

В Кыргызстане - заражены 419. Умерли – 5. Вылечились – 67.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 419 (224 женщина, 195 – мужчин). Из них:

- Джалал-Абадская область – 91;

- Ошская область – 128;

- г.Ош – 59;

- Чуйская область – 27;

- Баткенская область – 5;

- г.Бишкек – 69

- Нарынская область – 34;

- Иссык-Кульская область – 6;

На 13 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 42 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г. Бишкек – 10;

Чуйская область – 6;

Ошская область – 9;

г.Ош – 5;

Нарынская область – 6;

Джалал-Абадская область – 2;

Баткенская область – 1;

Среди 38 новых случаев 25 женщин, 13 - мужчин.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтверж денным COVID-19 - 16 случаев, всего медицинских работников – 79 случаев. Из новых случаев 9 медицинских работников из г. Бишкек, 4 - Ошской области, 2 - г.Ош, 1 – Баткенская область.

ЦИФРА: “За сутки из стационара выписано 13 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 в Ошской области (Ноокатская территориальная больница), при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 67 пациента”- замминистра здравоохранения КР Н.Усенбаев.

ЦИТАТА: “В настоящее время в городе Ош, Кара-Суйском и Ноокатском районах введено чрезвычайное положение, а во всех других районах чрезвычайная ситуация. Поэтому существует усиленное ограничение доступа к зонам чрезвычайного положения.

Доступ в эти регионы со справками айыл окмоту невозможен. Если вам нужен доступ, граждане должны иметь справки из районных или центральных больниц. За нарушение карантинных требований будут приняты строгие меры к гражданам, которые намеренно продолжают ходить на улицах”,- комендант Кара-Сууйского, Ноокатского районов и города Ош М.Нурдинов.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 – 6 899; Близкие контакты (I категория) – 1 359; Другие контакты (II категория) – 5 540;

- Всего на исследование с 5.02.2020г. поступило образцов - 25 654; Количество проведенных исследований - 24 901; Проведено исследований за сутки – 753;

Вопрос-ответ

- Сколько лабораторий всего в республике и можно ли самостоятельно пройти обследование на коронавирус?

- Всего в республике 9 вирусологических лабораторий, из них 3 – проводят экспресс-диагностику. Минздрав проводит работу по привлечению крупных лабораторий для проведения анализов, когда они будут готовы, дополнительно сообщим населению.

- Сколько нужно средств индивидуальной защиты (СИЗ) для мед. работников и как проводите расчет в их потребности?

- Минздрав ежедневно собирает потребность в изделиях мед. назначения (ИМН), которая зависит от количества людей, задействованных в очагах инфекции COVID-19.

Существуют три уровня безопасности и расчеты сделаны по фактическим цифрам задействованных работников в инфекционных больницах, ПМСП, мобильных бригадах, а также в вирусологических лабораториях.

При необходимости проводим перегруппировку распределения средств защиты.

На текущий момент, благодаря оказываемой гуманитарной помощи медицинские работники оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ, маски, очки, перчатки и др.

Главное на утро, 12 апреля:

1 782 875 (+80 349 за сутки) заражены в мире

108 826 (+6 008) умерли

405 339 (+27 838) вылечившихся

Зараженных в России 13 584. 106 человек умерли, 1 045 выздоровели.

В Казахстане – зараженных 880 (+40). Умерли – 10.

ТОП-10 стран:

1. США: заболели - 529,154/ умерли - 20,460

2. Испания: 161,852 | 16,480

3. Италия: 152,271 | 19,468

4. Германия: 124,228 | 2,736

5. Франция: 129,654 | 13,832

6. Китай: 81,953 | 3,339

7. Иран: 70,029 | 4,357

8. Великобритания: 78,991 | 9,875

9. Турция: 52,167 | 1,101

10. Бельгия: 28,018 | 3,346

В Кыргызстане - заражены 377. Умерли – 5. Вылечились – 54.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 377 (201 женщина, 176 – мужчин). Из них:

- Джалал-Абадская область – 89

- Ошская область – 119

- г.Ош – 54

- Чуйская область – 21

- Баткенская область – 4

- г.Бишкек – 59

- Баткенская область – 4

- Нарынская область – 25

- Иссык-Кульская область – 6

На 12 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г.Бишкек – 5

Чуйская область – 3

Ошская область – 3

г.Ош – 12

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область - 13

Среди 38 новых случаев 25 женщин, 13 - мужчин.

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтверж денным COVID-19 - 12 случаев, всего медицинских работников – 63 случаев. Из новых случаев 1 медицинских работников из г. Бишкек, 5 – Нарынской области, 6 – г.Ош.

ЦИФРА: Всего в стационаре находится 318 пациентов с положительным COVID-19. 11 человек в тяжелом состоянии, из них 6 в реанимации.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 – 6537;

Близкие контакты (I категория) – 1178; Другие контакты (II категория) – 5359

- Всего на исследование с 5.02.2020г. поступило образцов - 24 885;

Количество проведенных исследований - 24 356

Проведено исследований за сутки – 1 674

- Гуманитарная помощь, поступившая от фонда “Джека Ма” и компании “Алибаба”, будет распределена по всем точкам карантинных зон, где больше всего потребность", - заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- За сутки из стационара выписано 10 пациентов (5- Ошская область, 5 – г. Джалал-Абад). Всего за все время выписано 54 пациента. На обсервации по Кыргызстану находится 1025 человек,- заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех штатах

- Американцы в суде требуют от Китая 1,2 трлн долларов за коронавирус. Более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, в котором требуют от Китая компенсацию за ущерб, причиненный COVID-19.

Главное на 11 апреля:

1 702 526 (+101 508 за сутки) заражены в мире

102 818 (+7 100) умерли

377 501 (+22 529) вылечившихся

Зараженных в России 11 917. Умерли 94 человек, 795 выздоровели.

В Казахстане – зараженных 840 (+38). Умерли – 10.

Топ-10 стран:

1. США: заболели - 468 895 / умерли - 16 697 / выздоровели - 25 928

2. Испания: заболели - 157 022 / умерли - 15 843 / выздоровели - 55 668

3. Италия: заболели - 143 626 / умерли - 18 279 / выздоровели - 28 470

4. Германия: заболели - 118 235 / умерли - 2 607 / выздоровели - 52 407

5. Франция: заболели - 117 749 / умерли - 12 210 / выздоровели - 23 206

6. Китай: заболели - 82 940 / умерли - 3 340 / выздоровели - 77 787

7. Иран: заболели - 68 192 / умерли - 4 232 / выздоровели - 35 462

8. Великобритания: заболели - 65 077 / умерли - 7 978 / выздоровели - 359

9. Турция: заболели - 42 282 / умерли - 908 / выздоровели - 2 142

10. Бельгия: заболели - 26 667 / умерли - 3 019 / выздоровели - 5 568

В Кыргызстане - заражены 339. Умерли – 5. Вылечились – 44.

На 11 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 41 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г.Бишкек - 12

Чуйская область - 3

Ошская область (Ноокатский район) - 18

г.Ош – 6

Нарынская область - 2

Среди 41 новых случаев 22 женщин, 19 - мужчин.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 339 (176 женщин, 163 – мужчин). Из них:

- Джалал-Абадская область – 89

- Ошская область – 116

- Чуйская область – 18

- Баткенская область – 4

- г.Ош – 42

- г.Бишкек – 54

- Нарынская область – 12

- Иссык-Кульская область – 4

ФАКТ: Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 - 12 случаев, всего медицинских работников - 51 случаев. Из новых случаев 8 медицинских работников из г. Бишкек, 1 - Нарынской области, 3 - г.Ош.

ЦИФРА: За сутки из стационара выписано 5 пациентов (1- Ошская область, 3 – г. Джалал-Абад, 1 -г.Бишкек). Всего за все время выписано 44 пациента.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 – 6251: близкие контакты (I категория) – 1070; Другие контакты (II категория) - 5181

- Всего в стационаре находится 290 пациентов с положительным COVID-19. 9 человек в тяжелом состоянии, из них пятеро в реанимации.

- Гуманитарная помощь, поступившая от фонда “Джека Ма” и компании “Алибаба”, будет распределена по всем точкам карантинных зон, где больше всего потребность", - заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- Всего на исследование с 5.02.2020 г. поступило образцов - 23 870:

Количество проведенных исследований - 22 471

Проведено исследований за сутки – 1 415

- “В Бишкеке за минувшие сутки комендантский час нарушили 57 человек, из них 49 мужчин и 8 женщин”,- комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

- В столице функционирует 5 пунктов обсервации: Гостиница «Ак-Кеме», Национальный онкологический центр, Национальный хирургический цент им.Мамакеева, Отель «Garden Hotel», Гостиница «Достук».

Главное на утро, 10 апреля:

1 606 945 (+81 516) заражены в мире

95 732 (+7 231) умерли

358 025 (+28 383) вылечившихся

Зараженных в России 10 131. 76 человек умерли, 698 выздоровели.

В Казахстане – зараженных 802. Умерли – 9.

Топ-10 стран:

1. США - 465 329 случаев, 16 684 смерти (из них только в Нью-Йорке более 5,1 тысячи);

2. Испания – 153 222 / 15 447

3. Италия – 143 626 / 18 279

4. Франция – 118 783 / 12 228

5. Германия – 118 235 / 2607

6. Китай – 82 885 / 3339

7. Иран – 66 220 / 4410

8. Великобритания – 65 872 / 7993

9. Турция – 42 282 / 908

10. Бельгия – 24 983 / 2523

В Кыргызстане - заражены 298. Умерли – 5. Вылечились – 39.

На 10 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 18 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них:

г. Бишкек - 6;

Чуйская область (Кеминский район – 6, г.Токмок – 1, Аламединский район – 1) – 8;

Джалал-Абадская область (Сузакский район – 2, г.Джалал-Абад – 1) – 3;

Иссык-Кульская область (Аксуйский район) – 1.

Всего на сегодня по республике 298 случаев (154 женщины, 144 мужчины):

- Ошская область — 98;

- Джалал-Абадская — 89;

- Ош - 36;

- Бишкек - 42;

- Нарынская область - 10;

- Чуйская - 15;

- Баткенская - 4;

- Иссык-Кульская — 4.

Возраст инфицированных:

- до 19 лет - 45 человек (двое из них до года);

- от 20 до 35 лет - 75;

- от 35 до 55 лет — 106;

- старше 56 лет — 72.

В больницах находятся 254 пациента. Восемь человек в тяжелом состоянии.

За сутки зарегистрирована 1 смерть пациента с COVID-19 в Ноокатской больнице, ему было 87 лет. Всего в Кыргызстане от болезни скончались 5 человек.

Медицинские работники всего: 39, новых - 5 случаев (Чуй - 1, Бишкек - 4). Это каждый седьмой больной.

• Бишкек – 8

• Чуйская область - 1

• Ошская область – 21

• Джалал-Абадская область – 8

• Баткенская область – 1

ФАКТ: У всех прилетевших из Екатеринбурга кыргызстанцев - 17 результаты ПЦР на COVID-19 отрицательные.

ЦИФРА: Минздрав распределило гуманитарную помощь, поступившую по линии Китайской Народной Республики. Так, комплекты состоящие из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, одноразовых стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил переданы по 200 комплектов медработникам г.Ош, г.Джалал-Абад, Ноокатского, Сузакского и Ала-Букинского районов. Также, 300 штук инфракрасных термометров переданы в г.Ош и Ошскую область, в Джалал-Абадскую область – 200 и в Баткенскую область – 100.

Одной строкой:

- Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 6268.

- 23 кыргызстанца, находящиеся за рубежом, инфицированы COVID-19. В Пакистане один из зараженных дааватчи из КР скончался от коронавируса.

- Минздрав начал осуществлять компенсационные выплаты за март месяц медработникам, работающих в зонах риска заражения COVID-19.

- В Баткенской области 609 человек выписаны из обсервации на домашний карантин.

- За последний период в Кыргызстан были доставлены 2719 наших граждан из России, Болгарии, Вьетнама, Египта, ОАЭ, Индии, Малайзии, Таиланда, Шри-Ланки, Южной Кореи и других стран.

- В настоящее время в городе Джалал-Абад оказывается адресная гуманитарная помощь 662 гражданам, которые входят в список отделов по оказанию соцзащиты.

Главное на утро, 8 апреля:

1 433 064 (+ 85 167 за сутки) заражены в мире

82 089 (+ 7 383) умерли

302 150 (+ 23 455) вылечившихся

Зараженных в России 7 497. 58 человек умерли, 494 выздоровели

В Казахстане – зараженных 685 (+15). Умерли – 7. Выздоревели – 50.

Топ-10 стран:

1. США: заболели - 368 449 / умерли - 10 993 / выздоровели - 19 919

2. Испания: заболели - 140 510 / умерли - 13 798 / выздоровели - 43 208

3. Италия: заболели - 132 547 / умерли - 16 523 / выздоровели - 22 837

4. Германия: заболели - 103 375 / умерли - 1 810 / выздоровели - 36 081

5. Франция: заболели - 98 984 / умерли - 8 926 / выздоровели - 17 429

6. Китай: заболели - 82 718 / умерли - 3 335 / выздоровели - 77 410

7. Иран: заболели - 62 589 / умерли - 3 872 / выздоровели - 27 039

8. Великобритания: заболели - 52 301 / умерли - 5 385 / выздоровели - 305

9. Турция: заболели - 30 217 / умерли - 649 / выздоровели - 1 326

10. Швейцария: заболели - 22 242 / умерли - 787 / выздоровели - 8 056

В Кыргызстане - заражены 270. Умерли – 4. Вылечились – 35. В обсервации - 1097

На 8 апреля выявлено 42 новых случая заражения COVID-19. Из них 16 мужчин и 26 женщин. Из новых случаев:

Бишкек – 10

Чуйская область – 2

Ошская область – 24

Джалал-Абадская область – 1

Нарынская область – 5

Из новых 42 случаев заражения, 13 обнаружено у медработников.

В Кыргызстане всего зарегистрировано 270 случаев инфицирования COVID-19. Из них:

Ошская область – 97

г. Ош – 33

Джалал-Абадская область – 81

Баткенская область – 4

Нарынская область – 10

Чуйская область – 7

г. Бишкек – 35

Иссык-Кульская область – 3

ФАКТ: “Всего из стационаров по стране выписаны 25 пациентов, которые излечились от коронавирусной инфекции. Сегодня планируется выписать еще 10 пациентов из Джалал-Абадской областной больницы”, - министр здравоохранения С.Абдикаримов.

ЦИФРА: В обсервации сегодня находится 1097 человек, на домашнем карантине 439. Их списки переданы правоохранительным органам и семейным врачам для ежедневного контроля.

Главное на утро, 7 апреля:

1 348 322 (+ 73 215 за сутки) заражены в мире

74 711 (+ 5 241) умерли

278 714 (+13 953) вылечившихся

Зараженных в России 6 343. 47 человек умерли, 406 выздоровели

В Казахстане – зараженных 670 (+86). Умерли – 7. Выздоревели – 46.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии в связи с осложнением на фоне коронавирусной инфекции. Обязанности главы кабинета министров временно возложены на министра иностранных дел Доминика Рааба, который является вторым по старшинству министром британского правительства.

Ситуцация в Великобритании на данный момент: Всего зарегистрировано 47 806 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 4 932 человека.

В Китае случаев заражения 83 071. Погибших: 3 340. Выздоровевших: 77 450

В Кыргызстане - заражены 228. Умерли – 4. Вылечились – 23.

По словам министра здравоохранения С.Абдикаримова, за прошедшие сутки количество новых инфицированных COVID-19 составило 12 человек. Из них, 3 мужчин и 9 женщин.

“Все они из Ошской области и находились в обсервации”, - сказал он. Также, стало известно, что 7 из 12и новых случаев приходится на медицинских работников. Ранее сообщалось о 9 случаев заражения COVID-19 среди медработников.

Всего 228 случаев положительного COVID-19:

Джалал-Абадская область – 80

Ошская область – 106

Бишкек – 25

Баткенская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Чуйская область – 5

ФАКТ: “Всемирный банк выделит 12,15 млн долларов США на реализацию Проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызской Республике. Кроме того, 9 млн долларов США из текущего проекта будут перераспределены для поддержки усилий страны по подготовке и эффективному реагированию на риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19.

Кроме того, 9 млн долларов США будут перераспределены из текущего проекта “Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане”. В рамках данного проекта, финансируемого Всемирным банком, имеется механизм, позволяющий правительству в экстренных случаях быстро получить доступ к неизрасходованным средствам.

ЦИТАТА: “На сегодняшний день рассматривается вопрос о компенсации для врачей, заразившихся COVID-19. Сумму компенсации определит комиссия – это разовая компенсация, а в случае смерти будет другая”,- министр здравоохранения С.Абдикаримов.

По его словам, на днях будет внесено на рассмотрение Жогорку Кенеша КР закон о статусе врачей во время ЧП и они готовы внести поправки в ускоренном времени.

БИЗНЕС: “Прорабатывается вопрос оказания помощи бизнесу. Сейчас это два источника – РКФР и наши международные доноры. Провели переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении финансов до $150 млн, из них до 50% будут на грантовой основе. Также идут переговоры с Азиатским банком развития, Всемирным банком и Исламским банком развития», - вице-премьер-министр КР Э.Асрандиев.

Главное на утро, 6 апреля:

1 275 107 (+ 71 413 за сутки) заражены в мире

69 470 (+ 4 732) умерли

264 761 (+18 123) вылечившихся

Зараженных в России 5 389. 45 человек умерли, 355 выздоровели

В Казахстане – зараженных 584. Умерли – 7. Выздоревели – 42.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу. Симптомы коронавируса у Джонсона не проходили 10 дней, и врачи приняли решение о госпитализации. Ситуцация в Великобритании на данный момент: Всего зарегистрировано 47 806 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 4 932 человека.

В Кыргызстане - заражены 216. Умерли – 4. Вылечились – 23.

Всего 216 случаев положительного COVID-19:

Джалал-Абадская область – 80

Ошская область – 94

Бишкек – 25

Баткенская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Чуйская область – 5

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 69 человек, заражённых COVID-19. Из них:

Ошская область – 47

Бишкек – 5

Чуйская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 1

Баткенская область – 1

Джалал-Абадская область – 13

Все они находились в обсервации и являются контактными.

ФАКТ: “В стационарах находятся 202 человека. Из них, 5 в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии, 2 из 5 подключены к ИВЛ”,- МЗ КР.

ЦИТАТА: “Я бы хотел обратиться к представителям СМИ, освещать только подтвержденные и достоверные факты. Например, вчера было обращение жителя Нарына, что его не лечат и не наблюдают, при этом смысл нам его держать в обсервации, если у него не было бы показаний? Его члены семьи тоже являются контактными. Таким образом он распространяет ложную информацию. Второе, муссируется информация о том, что проведены тесты для сотрудников аппаратов президента, правительства, мэрии. Так вот, в настоящее время работает всего 20-30% сотрудников, остальные удаленно. Экспресс-тесты должны проводиться всем, кто вернулся из зоны риска, командировки, которые пересекают границы. Если результаты экспресс-теста подтверждаются, тогда уже проводится ПЦР диагностика”, - министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

ЦИФРА ДНЯ: В Кыргызстане было всего 76 000 экспресс-тестов, из них использованы 30 тысяч.

Комендантский час: “В Бишкеке за прошедшие сутки комендантский час нарушили 66 человек - 6 женщин и 60 мужчин. Среди них 1 подросток и 1 иностранец”,- комендант Бишкека А.Орозалиев.

Главное на утро, 5 апреля:

1 203 694 (+ 99 899 за сутки) заражены в мире;

64 738 (+ 5 574) умерли;

246 638 (+25 289) вылечившихся;

Зараженных в России 4 731. 43 человека умерли, 333 выздоровели

В Казахстане – зараженных 551. Умерли – 6. Выздоревели – 29.

За сутки в Китае подтверждены 30 новых случаев заражения и 3 смерти. Всего в Китае погибли 3329 человек.

В Кыргызстане - заражены 147. Умерли – 1. Вылечились – 9.

Зараженные по регионам:

Бишкек – 18

Ош – 12

Ошская область – 35

Баткенская область – 3

Джалал-Абадская область – 67

Чуйская область – 6

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область – 4

Всего – 147

ЦИТАТА: “В настоящее время 5 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации. Их состояние тяжелое. Из них 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, 3 на кислородном дыхании, - министр здравоохранения КР Т.Абдикаримов.

ЦИФРА ДНЯ: “Число лиц, контактировавших с коронавирусной инфекцией, - 5048. Из них, близких и связанных с семьей - 548. Число контактирующих с категориями 2 (другими) -1454”. - Министерство здравоохранения КР.

ФАКТ: “В Бишкеке за прошедшие сутки комендантский час нарушили 83 человек. Из них, 75 мужчин, 8 женщин. При этом отмечается тенденция снижения количества нарушителей комендантского часа”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Названа страна, где лучше всего сдерживают распространение коронавируса

Названа территория, где лучше всего удается сдерживать распространение коронавируса. Оказалось, наиболее эффективно защищают людей на Тайване.

Об этом со ссылкой на ученых сообщает СNN. Лидера из списка стран, где ситуация достаточно благополучная, выбирали по нескольким пунктам: как давно завезли вирус, какова численность населения и соотношение этих данных к числу заболевших, а также, какие меры приняты и как помогают.

На острове, который контролируется частично признанной Китайской республикой, жителей столько же почти, как в Австралии. Но справляется Тайвань с коронавирусом лучше, несмотря на то, что в начале эпидемии эксперты, в том числе ученые из американского университета Хопкинса, прогнозировали здесь одну из самых неблагоприятных ситуаций из-за близости к эпицентру вспышки, материковому Китаю.

- Однако через десять недель после начала эпидемии, в Австралии зарегистрировано почти 5000 подтвержденных случаев, а на Тайване - менее 400,- сообщают в издании.

Это результат жестких карантинных мер, в списке 124 пункта: запрет поездок из Китая, прекращении стыковки круизных лайнеров в портах острова и введении строгих наказаний для нарушителей карантина.

В Тайване начали сами обеспечивать себя масками, повторно тестировать людей на коронавирус.

Главное на утро, 4 апреля

1 103 795 (+ 82 606 за сутки) заражены в мире;

59 164 (+ 5 902) умерли;

221 349 (+12 145) вылечившихся;

Зараженных в России 4 149; из них в Москве - 2923. Умерли 34 человека;

В Казахстане – зараженных 5 000. Умерли – 34. Выздоревели – 29.

Число новых случаев коронавируса в Китае снизилось до январских показателей: всего 19 больных за сутки.

В Кыргызстане - заражены 144. Умерли – 1. Вылечились – 9. Находятся в обсервации – 1 666 пациентов.

Зараженные по регионам:

Бишкек – 15

Ош – 12

Ошская область – 35

Баткенская область – 3

Джалал-Абадская область – 67

Чуйская область – 6

Иссык-Кульская область – 2

Нарынская область – 4

Всего – 144

“К сожалению, среди заразившихся есть медработники, так вчера их было 8, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями коронавируса”, - сообщил сегодня замначальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбетов.

Из 9 случаев заражения COVID-19 медработниками, 7 в Джалал-Абадской области, 1 в Бишкеке, 1 в Оше.

В настоящее время 6 человек из зараженных коронавирусом находятся в реанимации:

1. Мужчина 59 лет в Ноокате – в тяжелом состоянии;

2. Мужчина 45 лет в Оше – крайне тяжелое состояние, на ИВЛ;

3. Женщина 63 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

4. Женщина 60 лет в Оше – в тяжелом состоянии;

5. Мужчина 33 лет в Джалал-Абад – вышел из тяжелого состояния;

6. Женщина 60 лет в Нарыне – в тяжелом состоянии.

ЦИФРА ДНЯ: “За прошедшие сутки комендантский час в столице нарушили 99 человек. Из них, 85 мужчин, 14 женщин. При этом отмечается снижение количества преступлений”, - комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

НОВОСТЬ ДНЯ: Сегодня, 4 апреля из Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке и Аксыйской териториальной больницы выписаны 3 пациента, излечившихся от коронавируса. Мужчины 24-25 лет и женщина 45 лет. Состояние у пациентов оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал у них отрицательный результат.

Всего на сегодняшний день из стационаров выписаны 9 больных, с диагнозом коронавирус.