Коронавирус: что происходит в мире

СОVID-19

По данным университета Джонса Хопкинса, на 10 мая 2022 года в мире зарегистрирована 517 миллионов 888 тысяч 62 случая коронавирусной инфекции и умерли более 6 миллионов человек. Вакцинацию прошли 11 миллиардов человек. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

По словам экспертов, пока нельзя говорить о том, когда закончится коронавирус. Ведь вирус мутирует и проявляется всегда по-разному. На данный момент самая эффективная защита от вируса - это вакцинация.

Во многих странах уже сняли ограничения от COVID-19, в том числе и в Кыргызстане. С 1 мая вступил силу приказ об отмене ПЦР-теста и сертификата о вакцинации для въезжающих в КР.

Казахстан разрешил полную ревакцинацию населения. Об этом пишут казахские СМИ.

"Казахстанцы могут пройти эту процедуру только после дачи добровольного информированного согласия. Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом должен составлять не менее трех месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, казахские врачи отказались производить и закупать российскую вакцину "Спутник V". Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетову рассказала, что в стране есть свыше 4 миллионов доз вакцин от COVID-19, и этого объема "достаточно для вакцинации и ревакцинации".

В Дании с 15 мая прекратили вакцинировать от коронавируса. Такое решение было принято правительством страны. При населении в 5,8 миллиона человек Дания обеспечила вакцинацию 82 процента жителей. Другими словами, из четыре человека из пяти полностью вакцинированы и защищены от вируса. Кампанию по вакцинации планируют возобновить осенью этого года.

Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран. Туристы могут въехать в государство только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным ЕМА или ВОЗ. Прививка должна быть сделана не более 270 дней назад. Также можно предъявить справку о выздоровлении от коронавируса.

Германия начнет использовать новую вакцину, приспособленную под "омикрон-штамм" осенью 2022 года. Немецкие врачи не исключают ухудшения ситуации.

Источник: vb.kg