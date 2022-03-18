Кыргызстан пережил четыре волны коронавирусной инфекции

СОVID-19

Кыргызстан 18 марта 2020 года официально зарегистрировал первые случаи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает штаб КР по COVID-19

Что Кыргызстан пережили за два года?

Четыре волны коронавирусной инфекции.

1)Первая волна июнь - август 2020 года;

2)Вторая волна октябрь - декабрь 2020 года;

3) Третья волна июнь – июль 2021 года;

4) Четвертая волна январь – февраль 2022 года.

За два года Министерство здравоохранения КР сменило шесть протоколов по лечению коронавирусной инфекции.

Умерли больше 100 медицинских работников Кыргызстана.

В марте 2021 года началась масштабная кампания по вакцинации.

В мире:

-11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

- Произошла мутация вируса и выявлены 5 штаммов.

-На сегодняшний день признаны 10 вакцин против COVID-19.

-Утверждены сертификаты/паспорта о вакцинации COVID-19

-Больше 60% населения мира получили вакцину.

-Практически восстановлены все авиасообщения по миру

-Сняты ограничения в большинстве странах

По последним данным, на 18 марта 2022 года в мире от коронавируса:

Всего умерло - 6 064 926

Всего зарегистрированных случаев - 465 700 653

Всего вакцинированы - 10 755 408 149

Источник: vb.kg