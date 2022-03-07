В Кыргызстане на 7 марта зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19

СОVID-19

В Кыргызстане на 7 марта зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 9,

в Чуйской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 641 случай.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 39 человек.

За весь период выздоровели – 195 685 человек.

Скончался за сутки один человек. Всего за весь период скончались – 2966 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 153 человека. На амбулаторном лечении – 260 человек.