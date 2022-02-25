В Кыргызстане на 25 февраля зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 февраля зарегистрировали 25 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 9,
в Чуйской области – 12,
в Таласской области – 2,
в Джалал-Абадской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 200 427 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 132 человека.
За весь период выздоровели – 194 796 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2952 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 199 человек. На амбулаторном лечении – 905 человек.
Источник: vb.kg