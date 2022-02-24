В КР на 24 февраля зарегистрировано всего 14 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 24 февраля зарегистрировали 14 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 9,
в г. Ош – 4,
в Таласской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 200 402 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 137 человек.
За весь период выздоровели – 194 664 человека.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2950 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 207 человек. На амбулаторном лечении – 1008 человек.