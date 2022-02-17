В Кыргызстане на 17 февраля зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 17 февраля зарегистрировали 39 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 19,
в Чуйской области – 7,
в Ошской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Джалал-Абадской области – 2,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 200 214 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 216 человек.
За весь период выздоровели – 193 601 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2937 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 353 человека. На амбулаторном лечении – 1754 человека.