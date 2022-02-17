В Кыргызстане на 17 февраля зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

СОVID-19

В Кыргызстане на 17 февраля зарегистрировали 39 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 19,

в Чуйской области – 7,

в Ошской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 200 214 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 216 человек.

За весь период выздоровели – 193 601 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2937 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 353 человека. На амбулаторном лечении – 1754 человека.