В Кыргызстане на 15 февраля зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 февраля зарегистрировали 55 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 23,
в Чуйской области – 19,
в Таласской области – 2,
в Ошской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 2,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 200 121 случай.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 207 человек.
За весь период выздоровели – 193 178 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2932 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 428 человек. На амбулаторном лечении – 2018 человек.