В Кыргызстане на 14 февраля зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19

СОVID-19

В Кыргызстане на 14 февраля зарегистрировали 46 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 31,

в Чуйской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 200 066 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 236 человек.

За весь период выздоровели – 192 971 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2930 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 485 человек. На амбулаторном лечении – 2119 человек.