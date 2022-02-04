В Кыргызстане на 4 февраля зарегистрировано 202 новых случая COVID-19

СОVID-19

В Кыргызстане на 4 февраля зарегистрировали 202 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 107,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 46,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 18,

в Джалал-Абадской области – 14,

в Баткенской области – 7.

За весь период зарегистрировали – 199 164 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 591 человек.

За весь период выздоровели – 189 983 человека.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2896 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 966 человек. На амбулаторном лечении – 3784 человека.