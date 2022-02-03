В Кыргызстане на 3 февраля зарегистрировано 243 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 3 февраля зарегистрировали 243 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 124,
в г. Ош – 5,
в Чуйской области – 56,
в Ошской области – 5,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 8,
в Иссык-Кульской области – 27,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 10.
За весь период зарегистрировали – 198 962 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 617 человек.
За весь период выздоровели – 189 392 человека.
Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2893 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 961 человек. На амбулаторном лечении – 4181 человек.