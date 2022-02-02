За сутки 5 человек умерли в Кыргызстане от COVID

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 201 новый случай заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, новые случаи выявлены: в Бишкеке – 104, в Джалал-Абадской области – 10, в Оше — 10, в Ошской области — 2, в Иссык-Кульской области — 22, в Чуйской области — 36, в Таласской области — 3, в Баткенской области — 12, в Нарынской области — 2.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 198 тысяч 719 случаев заражения COVID.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек. Всего умерших — 2 88